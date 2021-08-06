Кількість злочинів, скоєних з використанням вогнепальної зброї, зменшилася на 20%, - Дзюбинський

Кількість злочинів, які вчиняються із застосуванням вогнепальної зброї, зменшилася порівняно з минулим роком на 20,7%.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський.

"Цього року зареєстровано 153 кримінальні провадження за такими злочинами, торік їх було 193. Тобто, маємо зменшення на 20,7%. Разом із тим, цього року зареєстровано 2487 кримінальних злочинів, пов'язаних з незаконним поводженням зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами, незаконним виготовленням і переробкою, 2160 особам повідомлено про підозру. Для порівняння - торік було зареєстровано 3442 такі злочини", - зазначив Дзюбинський.

Такі тенденції він пояснює зокрема тим, що поліція почала працювати ефективніше. "Більше вилучаємо зброї з незаконного обігу. У тому числі і в осіб, які її постачають і продають. Наприклад, за 6 місяців цього року з незаконного обігу було вилучено 1762 одиниці вогнепальної зброї, минулого - 1400", - говорить Дзюбинський.

Відповідаючи на запитання про ціни на нелегальну зброю, розповів, що автомат Калашникова, наприклад, можна купити за 450-600 доларів. Граната коштуватиме 350-500 гривень.

"На чорному ринку гранати стали доступнішими. У 99% випадків вони надходять зі Сходу. За офіційними даними, в період з 2013 по 2015 рр. викрадено або загублено не менше 300 тисяч одиниць стрілецької зброї та легкого озброєння. З них 200 тисяч одиниць переважно в зоні АТО, а ще 100 тисяч - в Криму. У цей час розграбовано частину складів зброї і боєприпасів Служби безпеки України, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ. Наприклад, зброю, яка була в райвідділах і її захопили бойовики. Поліція її постійно вилучає, хоча від початку бойових дій вже пройшло чимало часу.

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До того ж, було викрадено зброю на складах, які там розташовані ще з часів Радянського Союзу. Вона також постійно спливає в різних регіонах", - пояснив поліцейський.

За його словами, зараз зброю можна навіть замовити безконтактно в Інтернеті і отримати через поштове відправлення.

"Проблема в тому, що при скоєнні злочинів використовується не тільки зброя військового зразка, привезена зі Сходу і придбана на чорному ринку. А й мисливська, яку купується легально і на яку люди отримують дозвіл. Так само рушниця, перетворена в обріз. Як приклад, ситуація у Львівській області, де людина з таким обрізом вбила двох незнайомих йому людей. Ні за що, просто з хуліганських спонукань", - розповів Дзюбинський.

З повною версією інтерв'ю Вадима Дзюбинського можна ознайомитися тут.