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Новини Силовики
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Кількість злочинів, скоєних з використанням вогнепальної зброї, зменшилася на 20%, - Дзюбинський

Кількість злочинів, скоєних з використанням вогнепальної зброї, зменшилася на 20%, - Дзюбинський

Кількість злочинів, які вчиняються із застосуванням вогнепальної зброї, зменшилася порівняно з минулим роком на 20,7%.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський.

"Цього року зареєстровано 153 кримінальні провадження за такими злочинами, торік їх було 193. Тобто, маємо зменшення на 20,7%. Разом із тим, цього року зареєстровано 2487 кримінальних злочинів, пов'язаних з незаконним поводженням зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами, незаконним виготовленням і переробкою, 2160 особам повідомлено про підозру. Для порівняння - торік було зареєстровано 3442 такі злочини", - зазначив Дзюбинський.

Такі тенденції він пояснює зокрема тим, що поліція почала працювати ефективніше. "Більше вилучаємо зброї з незаконного обігу. У тому числі і в осіб, які її постачають і продають. Наприклад, за 6 місяців цього року з незаконного обігу було вилучено 1762 одиниці вогнепальної зброї, минулого - 1400", - говорить Дзюбинський.

Відповідаючи на запитання про ціни на нелегальну зброю, розповів, що автомат Калашникова, наприклад, можна купити за 450-600 доларів. Граната коштуватиме 350-500 гривень.

"На чорному ринку гранати стали доступнішими. У 99% випадків вони надходять зі Сходу. За офіційними даними, в період з 2013 по 2015 рр. викрадено або загублено не менше 300 тисяч одиниць стрілецької зброї та легкого озброєння. З них 200 тисяч одиниць переважно в зоні АТО, а ще 100 тисяч - в Криму. У цей час розграбовано частину складів зброї і боєприпасів Служби безпеки України, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ. Наприклад, зброю, яка була в райвідділах і її захопили бойовики. Поліція її постійно вилучає, хоча від початку бойових дій вже пройшло чимало часу.

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До того ж, було викрадено зброю на складах, які там розташовані ще з часів Радянського Союзу. Вона також постійно спливає в різних регіонах", - пояснив поліцейський.

За його словами, зараз зброю можна навіть замовити безконтактно в Інтернеті і отримати через поштове відправлення.

"Проблема в тому, що при скоєнні злочинів використовується не тільки зброя військового зразка, привезена зі Сходу і придбана на чорному ринку. А й мисливська, яку купується легально і на яку люди отримують дозвіл. Так само рушниця, перетворена в обріз. Як приклад, ситуація у Львівській області, де людина з таким обрізом вбила двох незнайомих йому людей. Ні за що, просто з хуліганських спонукань", - розповів Дзюбинський.

З повною версією інтерв'ю Вадима Дзюбинського можна ознайомитися тут.

Автор: 

зброя (7443) Нацполіція (15142) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513) Дзюбинський Вадим (5)


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Убивают люди а не оружие!!!
Нет ствола?
Интернет расскажет как напечатать на 3д принтере, пусть не боевое
Но оружие, из которого реально лишить жизни...
У нас никогда с этим проблем небыло...
Революция, вов, донбасс
В дтп больше убивают пьяные водители, карманники воруют больше чем грабители банков и граждан...
Криминал всегда будет вооружон
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06.08.2021 18:42 Відповісти
Зачем такие сложности - 3д принтеры, интернет? Подавляющее число бытовых убийств совершается бытовыми предметами.
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06.08.2021 18:46 Відповісти
Статья про оружие(огнестрельное)
Если бы про подручные средства шла речь, то другие были бы данные
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06.08.2021 18:59 Відповісти
Есть предметы, которые являются оружием, и есть предметы, которые можно использовать, как оружие. На результат не влияет.
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06.08.2021 19:00 Відповісти
Например, явара - это оружие? Оружие. А короткая деревянная палочка длиной от 12 до 15 сантиметров и диаметром от сантиметра до трёх - это оружие? Это явара...
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06.08.2021 19:03 Відповісти
А загальна кількість злочинів зменшилася чи ні?
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06.08.2021 19:23 Відповісти
Людям надо разрешить право на ношение огнестрела и всё будет в порядке. Как в Швейцарии. Там до сих пор долго ищут ключ от входной двери перед отъездом в отпуск.
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07.08.2021 14:00 Відповісти
 
 