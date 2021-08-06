Суд відправив під варту Прохнича, який погрожував підірвати гранату в будівлі Кабміну
Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про запобіжний захід ветерану АТО Володимиру Прохничу, який погрожував підірвати Кабмін. Його заарештували.
Як передає Цензор.НЕТ, про це стало відомо під час трансляції судового засідання.
"Застосувати стосовно Прохнича запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Визначити термін дії постанови в межах терміну дії розслідування, але не довше 27 вересня 2021. Постанова підлягає негайному виконанню після оголошення", - сказав суддя.
Повний текст постанови проголосять об 11:40 в середу, 11 серпня.
Нагадаємо, 4 серпня чоловік зайшов до будівлі Кабміну, погрожуючи підірвати в приміщенні гранату. Пізніше стало відомо, що його затримали. Як виявилося, чоловіком, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, виявився ексвоїн "Айдару" Прохнич.
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Воно ж наздраждалося
Так що йому ще пофартило... Може, обійдеться п'ятірочкою... з шансом на "умовно", чи з відстрочкою...
А, якби в ірпінську мерію з гранатою - може, зараз би обійшлось "на поруки"...
он же знал, что участникам сопротивления рашисткой оккупации в Украине дают срока по любым проступкам или преступлениям по максимуму - снисхождений не бывает..
Прохнич - незапланированная, но закономерная при недодиктатуре Зели разведка боем, оценка реакции..
понятно, что всё произошло спонтанно, накипело.. но люди всё видят и понимают..
так что врядли последуют дальнейшие самосожжения и самоподрывы..
после Такой реакции сцыкливой власти притомные люди сделают выводы, чтобы самим не пострадать, а источник несправедливости был точечно, справедливо, в обход продажного пещерного правосудия, наказан..
когда они при власти, то "ни Йаныки ни Порохи" не слушают призывы к трезвой оценке ситуации, дурилка картонная Зеля - тем более..(
думай те, зебилы..
Гидко
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4221260224606144?__cft__[0]=AZU0bfwkSYhyQ75VwK4XU7oQ87ZagsrUVG9iv4w9nMG5A3ZpkJGx4XX1Gm0Kex-B6nbRsPHrRWipywjrE3FtOhvNmPWAynB5vYZ4ew57NS768BcfOBJ9ln8xJ9bqyaBncAI&__tn__=%2CO%2CP-R 1 хв ·
Міри запобіжного заходу для патріотів зовсім не такі, як для вати і для корупціонерів:
Двом азовцям вже дали по два місяці тримання під вартою.
Іншим, вірогідно, буде те саме.
Ветерану, який прийшов до Кабміну з гранатою - два місяці під вартою.
Готуються обшуки й арешти серед активу інших патріотичних організацій.
Це вже систематичні репресії.
Якщо патріотам не вдалося впровалити свій порядок на вулиці, треба спробувати зробити це в місцях ув'язнення.