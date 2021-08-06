Суд відправив під варту Прохнича, який погрожував підірвати гранату в будівлі Кабміну

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про запобіжний захід ветерану АТО Володимиру Прохничу, який погрожував підірвати Кабмін. Його заарештували.

Як передає Цензор.НЕТ, про це стало відомо під час трансляції судового засідання.

"Застосувати стосовно Прохнича запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Визначити термін дії постанови в межах терміну дії розслідування, але не довше 27 вересня 2021. Постанова підлягає негайному виконанню після оголошення", - сказав суддя.

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Повний текст постанови проголосять об 11:40 в середу, 11 серпня.

Нагадаємо, 4 серпня чоловік зайшов до будівлі Кабміну, погрожуючи підірвати в приміщенні гранату. Пізніше стало відомо, що його затримали. Як виявилося, чоловіком, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, виявився ексвоїн "Айдару" Прохнич.