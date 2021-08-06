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Кулеба провів переговори з молдавським колегою Попеску - домовилися про візити найближчим часом

Кулеба провів переговори з молдавським колегою Попеску - домовилися про візити найближчим часом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову із новопризначеним віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніколає Попеску.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України, Кулеба привітав Попеску з призначенням на посаду.

Так, голови дипломатії домовилися про обмін візитами найближчим часом та активізацію двосторонніх контактів на всіх рівнях. Також Попеску підкреслив налаштованість нового уряду Молдови на розвиток добросусідських відносин з Україною, втілення спільних економічних та інфраструктурних проєктів.

"Міністри обговорили співпрацю у сфері євроінтеграції та підтвердили готовність розвивати надалі формат Асоційованого тріо України, Грузії та Молдови з метою наближення наших країн до членства в ЄС", - сказано в повідомленні.

Крім того, міністри обговорили підготовку до офіційного візиту прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля до Молдови наприкінці серпня.

"Глава української дипломатії детально поінформував молдовського колегу про майбутній Саміт Кримської платформи та ключові завдання цієї ініціативи", - додали в МЗС

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Автор: 

Молдова (2066) Попеску Ніку (21) Кулеба Дмитро (3604)


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Після Вашингтону саме то , вина попити стрес зняти
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06.08.2021 19:09 Відповісти
Молдаване после истории с Чаусом с вами на одном гектаре срать не сядут !!! Вы пустое место!!!
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06.08.2021 19:28 Відповісти
Кулеба з літака дзвонив в Молдову?
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06.08.2021 19:30 Відповісти
че там с чаусом кулеба?)
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06.08.2021 19:41 Відповісти
Блінкен "прописав іжицю" Кулебі?
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06.08.2021 19:44 Відповісти
Исправьте пожалуйста ошибку в заголовке
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06.08.2021 19:46 Відповісти
Їм не за це платять, - я вже давно переконався в цьому.
Будь-яке руцкоязичне гавно на Цензорі набагато важливіше за наші спроби наближення до граматичної норми української мови.
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06.08.2021 22:39 Відповісти
 
 