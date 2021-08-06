Кулеба провів переговори з молдавським колегою Попеску - домовилися про візити найближчим часом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову із новопризначеним віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніколає Попеску.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України, Кулеба привітав Попеску з призначенням на посаду.

Так, голови дипломатії домовилися про обмін візитами найближчим часом та активізацію двосторонніх контактів на всіх рівнях. Також Попеску підкреслив налаштованість нового уряду Молдови на розвиток добросусідських відносин з Україною, втілення спільних економічних та інфраструктурних проєктів.

"Міністри обговорили співпрацю у сфері євроінтеграції та підтвердили готовність розвивати надалі формат Асоційованого тріо України, Грузії та Молдови з метою наближення наших країн до членства в ЄС", - сказано в повідомленні.

Крім того, міністри обговорили підготовку до офіційного візиту прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля до Молдови наприкінці серпня.

"Глава української дипломатії детально поінформував молдовського колегу про майбутній Саміт Кримської платформи та ключові завдання цієї ініціативи", - додали в МЗС

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