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Новини Силовики
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У Києві затримано чоловіка, який найняв кілера для вбивства громадянина США в Балтіморі, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники ДБР запобігли замовному вбивству громадянина США. Організатора злочину, який має подвійне громадянство (України та США), та його спільника затримали.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

У Києві затримано чоловіка, який найняв кілера для вбивства громадянина США в Балтіморі, - ДБР 01

За попередньою інформацією, чоловік вирішив замовити вбивство громадянина США з особистих мотивів. Злочин планувався на території США у місті Балтимор штату Меріленд, але виконавця через свого знайомого він підшукував в Україні. Коли співучасник знайшов його, замовник приїхав до України обговорити з кілером строки, суму та спосіб вбивства. Життя іноземця вони оцінили у 45 тис. доларів.

Убивство мало бути виконано до 9 серпня, оскільки до цього часу замовник ще перебуватиме в Україні й це забезпечило б йому алібі.

Оплата відбувалася у два етапи. Виконавцю передали передоплату - 20 тис. доларів. Ще 25 тис. доларів США замовник мав передати вже після виконання вбивства та надання фотографій, які це підтверджують.

Правоохоронці імітували вбивство та зробили постановчі фото, які посередник передав замовнику. Ініціатора вбивства та його співучасника затримали після передачі останнього траншу грошей у сумі 25 тис. доларів.

У Києві затримано чоловіка, який найняв кілера для вбивства громадянина США в Балтіморі, - ДБР 02
У Києві затримано чоловіка, який найняв кілера для вбивства громадянина США в Балтіморі, - ДБР 03

Вирішується питання стосовно повідомлення затриманим особам про підозру, а саме:

  • замовнику в організації закінченого замаху на вбивство, вчиненому на замовлення за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, пункти 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України);
  • співучаснику у пособництві у вчиненні закінченого замаху на вбивство, вчиненому на замовлення за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, пункти 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Розслідування у вказаному кримінальному провадженні відбулось у співпраці з Посольством США в Україні та правоохоронними органами США.

Автор: 

замовне вбивство (151) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513) США (22643) ДБР (3482)


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Топ коментарі
+11
Вообще-то да...Предполагаемая жертва - гражданин США, преступление планировалось совершить на территории США, заказчик - гражданин США. В Мэриланд злодею светит до пожизненного.
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06.08.2021 19:41
+9
Умеют же, когда захотят.
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06.08.2021 19:34
+8
В Киеве задержан мужчина, нанявший киллера для убийства гражданина США в Балтиморе, - ГБР - Цензор.НЕТ 8740
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06.08.2021 19:36
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Умеют же, когда захотят.
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06.08.2021 19:34 Відповісти
ну эт когда впрямую сдадут... - тогда и хорошо умеют...
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07.08.2021 02:27 Відповісти
Хахаха - двойное гражданство запрещено.... Депортация в США... это минимум....
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06.08.2021 19:35 Відповісти
Так там и тройное может быть..рашкинское в придачу
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06.08.2021 19:39 Відповісти
Вообще-то да...Предполагаемая жертва - гражданин США, преступление планировалось совершить на территории США, заказчик - гражданин США. В Мэриланд злодею светит до пожизненного.
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06.08.2021 19:41 Відповісти
Но конституция США упрямая и интересная весч.....Преступление было совершено не на территории сша..... А сам знаешь что в разных штатах ре законы.... Какой-то Моня захотел шлепнуть Изюму .... патамушта не захотел отдавать деньги взятые в долг или ещё какие мансы...
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06.08.2021 19:47 Відповісти
А, может быть, причина стара, как мир? Ну, в смысле, "Ищите женщину" ...
Более молодой, более процветающий американец отбил молодую красивую жену-украинку у немолодого пузатенького рогоносца, которую рогоносец нашёл по сайтам знакомств типа сайта "замуж зарубеж".
В итоге этот обиженный папик с животом и заказал злодея-разлучника киевскому киллеру, чтобы следы запутать.

Чаще всего очень сложные изощренные преступления имеют поразительно ПРОСТЫЕ мотивы...
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07.08.2021 22:13 Відповісти
Хехехе,Дениска. Совсем ничего не понимаешь в еврейских мансах...Деньги правят миром -классика)))
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08.08.2021 01:38 Відповісти
настав час "охренительних" історій...
Нагадати, куди там "наш" перекачаний метр намилився?
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07.08.2021 10:59 Відповісти
Не двойное, а два гражданства. При получении гражданства США даётся обещание гивап другие гражданства. В случае конфликта отвечает согласно закону страны нахождения.
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06.08.2021 20:20 Відповісти
Хехе .... читаем закон Украины по которому двойное запрещено.... Формально при обнаружении гражданства США украинский паспорт анулируется и депортация.... Украинское государство не может отменить гражданство другой страны которое получил украинец..... Штаты не запрещают два ( тут я согласен) именно 2 а не двойное.... Взять израильтян американцев.
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08.08.2021 01:46 Відповісти
На счет депортации, по моему, не соответствует закону. При Януковиче было 5 лет или 20к штраф. В действительности украинские чиновники не выполняют Закон Украины. Кому-то могут дать и забрать гражданство за один день, а простых граждан они заставляют кататься на бюрократической карусели около года чтобы выйти из гражданства.
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08.08.2021 03:44 Відповісти
В Киеве задержан мужчина, нанявший киллера для убийства гражданина США в Балтиморе, - ГБР - Цензор.НЕТ 8740
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06.08.2021 19:36 Відповісти
Тут я соглашусь. Только судя по животику, который для пива создан- это не об этом заказчике.
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06.08.2021 19:41 Відповісти
Животик мешает держать пистолет?
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06.08.2021 21:15 Відповісти
Нет. Животик может помешать быстро использовать пути отхода.
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06.08.2021 21:21 Відповісти
лошара обрезанная...
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06.08.2021 19:39 Відповісти
Это ты о себе? Я точно знаю, одного зовут Игорь, а второго Макс. Ну и -таки лошара ты). Больше не попадешься!
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08.08.2021 00:46 Відповісти
В Киеве дождик, судя по фоткам. Везунчики.

Представляю я очную ставку между заказчиком и жертвой несостоявшейся... Мы же обстоятельств не знаем. А можэ они корешами были- не разлей вода! Тока один пику точил за спиной... Во, тогда встреча будет!!!
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06.08.2021 19:39 Відповісти
Бугагага «Мы рргрузские не обманываем друг друга» 🤣Б2
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06.08.2021 19:48 Відповісти
а може они и оба точили, просто один не там точил...
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06.08.2021 20:04 Відповісти
Та запросто. Но, я привел тот пример, который самый экстремальный, как мне кажется.
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06.08.2021 20:34 Відповісти
я грішним ділом після заголовку подумав, що беню пов'язали...
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06.08.2021 19:48 Відповісти
« кто его посадит ,он же памятник»
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06.08.2021 20:20 Відповісти
Это полный... Гражданин США ищет киллера для ликвидации другого гражданина США на территории США. До чого тут наше ДБР, которое должно заниматься преступлениями в среде наших правоохранительных органов ? А, у нас с этим уже порядок ? Проблем нет ? Так пусть эту контору штаты и финансируют. Это уже не просто полный, это уже толстый пи....!
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06.08.2021 20:48 Відповісти
следующий президент, а я надеюсь, он будет нормальный, должен разогнать эту ДБР, руководителей отправить за решетку, после решения суда. Если решения суда будет недостаточно, тогда будет народный суд.
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06.08.2021 22:59 Відповісти
совсем тупой? "...но исполнителя через своего знакомого он подыскивал в Украине" Источник: https://censor.net/ru/n3281340
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07.08.2021 13:31 Відповісти
Ты прав, тупость - это тоже дар Божий. Но ты им явно злоупотребляешь. Поясняю . «Підслідність ДБР : - Високопосадовці ; - Правоохоронці та судді ; - Військові правопорушення.» Для бакланов, тебе подобных, повторю еще раз : Високопосадовці ; - Правоохоронці та судді ; - Військові правопорушення. Граждане США и др. стран, киллеры и их искатели в подследственность ДБР не входят. Учи матчасть, баклажан, а потом дави на клаву в комментах. И не вздумай вакцинироваться !
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07.08.2021 21:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6RSR-PxK6SE Балтимора Тарзанбой
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06.08.2021 21:17 Відповісти
всё класно но не туда если по теме....
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07.08.2021 08:31 Відповісти
так что посредник был стукачем ? это не преступление , срежиссированная посадка . МВД и ФБР ловит доверчивых лохов которые думают что в интернете можно найти наемного убицу .
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06.08.2021 21:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3TKqkOFfY68 - вперёд в прошлое?
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07.08.2021 08:28 Відповісти
И шо происходит? Де синагога? И как стыдливо. От был бы украинец громко сказали один украинец заказал другого и расписали откуда, как и в каком состоянии. А тут... тайна. Бугага.
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07.08.2021 09:23 Відповісти
Не делай выводы: твоему умишку это не под силу).
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08.08.2021 00:49 Відповісти
Этот беременный залил пивасом свои мозги ещё лет цать назад.
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07.08.2021 09:29 Відповісти
Двб,не путайте второе гражданство с двойным гражданством.
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08.08.2021 00:55 Відповісти
а звали муштинку Ли Харви Освальд.... откэ
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08.08.2021 09:36 Відповісти
прям как в фильме брат 2)
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20.11.2021 16:15 Відповісти
 
 