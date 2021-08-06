У Києві затримано чоловіка, який найняв кілера для вбивства громадянина США в Балтіморі, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники ДБР запобігли замовному вбивству громадянина США. Організатора злочину, який має подвійне громадянство (України та США), та його спільника затримали.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

За попередньою інформацією, чоловік вирішив замовити вбивство громадянина США з особистих мотивів. Злочин планувався на території США у місті Балтимор штату Меріленд, але виконавця через свого знайомого він підшукував в Україні. Коли співучасник знайшов його, замовник приїхав до України обговорити з кілером строки, суму та спосіб вбивства. Життя іноземця вони оцінили у 45 тис. доларів.

Убивство мало бути виконано до 9 серпня, оскільки до цього часу замовник ще перебуватиме в Україні й це забезпечило б йому алібі.

Оплата відбувалася у два етапи. Виконавцю передали передоплату - 20 тис. доларів. Ще 25 тис. доларів США замовник мав передати вже після виконання вбивства та надання фотографій, які це підтверджують.

Правоохоронці імітували вбивство та зробили постановчі фото, які посередник передав замовнику. Ініціатора вбивства та його співучасника затримали після передачі останнього траншу грошей у сумі 25 тис. доларів.





Вирішується питання стосовно повідомлення затриманим особам про підозру, а саме:

замовнику в організації закінченого замаху на вбивство, вчиненому на замовлення за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, пункти 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України);

співучаснику у пособництві у вчиненні закінченого замаху на вбивство, вчиненому на замовлення за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, пункти 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Розслідування у вказаному кримінальному провадженні відбулось у співпраці з Посольством США в Україні та правоохоронними органами США.