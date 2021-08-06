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Антикорупційний суд засудив до 4 і 5 років позбавлення волі двох харківських ексчиновників

Антикорупційний суд засудив до 4 і 5 років позбавлення волі двох харківських ексчиновників

Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок колишньому заступнику керівника ПАТ "Харківобленерго" Віталію Телегіну і колишньому заступнику директора КП "Харківводоканал" Роману Білику.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію суду.

Телегіна засудили до п'яти років позбавлення волі з забороною обіймати певні посади строком на три роки, а Білика - до чотирьох років позбавлення волі і двох років заборони обіймати певні посади. Також обом присудили штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачені в інтересах третьої компанії, яка отримала неправомірну вигоду, з порушенням норм законодавства уклали тристоронній договір. І в результаті завдали "Харківобленерго" збитки більш ніж 18 млн грн.

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Автор: 

вирок (1064) суд (11663) Харків (5573) чиновник (802)


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Топ коментарі
+7
Корупція ,це злочин проти держави та народа !!! Терміни мають бути відповідними і з повним конфіскатом всього рухомого та не рухомого !!!)))
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06.08.2021 20:03
+5
Такої дрібноти в Україні мають сотню на добу пакувати!!! Де діамантові прокурори ,Насіров та т.ін . ,де акули корупціі ,чуємо лише про якусь дрібноту ,тюльку !!!)))
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06.08.2021 20:00
+4
Антикоррупционный суд приговорил к 4 и 5 годам лишения свободы двоих харьковский экс-чиновников - Цензор.НЕТ 5770.....
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06.08.2021 20:00
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Антикоррупционный суд приговорил к 4 и 5 годам лишения свободы двоих харьковский экс-чиновников - Цензор.НЕТ 5770.....
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06.08.2021 20:00 Відповісти
Такої дрібноти в Україні мають сотню на добу пакувати!!! Де діамантові прокурори ,Насіров та т.ін . ,де акули корупціі ,чуємо лише про якусь дрібноту ,тюльку !!!)))
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06.08.2021 20:00 Відповісти
Корупція ,це злочин проти держави та народа !!! Терміни мають бути відповідними і з повним конфіскатом всього рухомого та не рухомого !!!)))
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06.08.2021 20:03 Відповісти
С корупцией в Украине даже президенты немогут справится ! Немогут, по причине нежелания рубить сук на котором уютно сидится !
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06.08.2021 20:08 Відповісти
Как они покроют нанесенній ущерб? Или судьи уже на себя наказание примеривают?
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06.08.2021 20:30 Відповісти
Саме для покриття збитків і застасовується конфіскація !!!)))
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06.08.2021 20:37 Відповісти
Лучше б перестали наркоту крышевать !!!
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06.08.2021 20:04 Відповісти
ОПЗЖопинцы или ЖОПоблоковцы?
Когда будут судить зеленое ворье?
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06.08.2021 20:08 Відповісти
Найбільше дратує ця фраза "з забороною обіймати певні посади строком на три роки", чому не на все життя з занесенням в реєстр корупціонерів.
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06.08.2021 21:22 Відповісти
Таких кадрів в Україні - пачками по 100 штук. в день, не знаю скільки років прийдеться садити
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07.08.2021 01:16 Відповісти
 
 