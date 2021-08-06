Антикорупційний суд засудив до 4 і 5 років позбавлення волі двох харківських ексчиновників

Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок колишньому заступнику керівника ПАТ "Харківобленерго" Віталію Телегіну і колишньому заступнику директора КП "Харківводоканал" Роману Білику.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію суду.

Телегіна засудили до п'яти років позбавлення волі з забороною обіймати певні посади строком на три роки, а Білика - до чотирьох років позбавлення волі і двох років заборони обіймати певні посади. Також обом присудили штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачені в інтересах третьої компанії, яка отримала неправомірну вигоду, з порушенням норм законодавства уклали тристоронній договір. І в результаті завдали "Харківобленерго" збитки більш ніж 18 млн грн.

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