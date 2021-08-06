В AstraZeneca заявили, що їхня вакцина дає тривалий імунітет - третя доза не потрібна

Вакцина AstraZeneca дає тривалий імунітет проти COVID-19, тому бустерні ін'єкції або ревакцинація щепленим поки не потрібні.

Про це заявив глава британської фармацевтичної компанії AstraZeneca Паскаль Соріо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Ми сподіваємося, що наша вакцина забезпечить довготривалий захист. Поки наука припускає, що вона забезпечує сильну реакцію Т-клітин, що, сподіваюся, означає, що її дія триватиме довше", - сказав Соріо.

Глава британського фармацевтичного гіганта також підтвердив високу ефективність їх препарату проти нового штаму "Дельта".

Раніше дослідження Бірмінгемського університету показало, що ін'єкція AZ викликає активність Т-клітин, які борються з інфекцією, краще, ніж їх аналоги зі США, розроблені компаніями Pfizer і Moderna.

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Інше дослідження, проведене фармацевтичною групою Johnson&Johnson показує, що вакцина від AstraZeneca "забезпечує роки захисту".