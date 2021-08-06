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В AstraZeneca заявили, що їхня вакцина дає тривалий імунітет - третя доза не потрібна

В AstraZeneca заявили, що їхня вакцина дає тривалий імунітет - третя доза не потрібна

Вакцина AstraZeneca дає тривалий імунітет проти COVID-19, тому бустерні ін'єкції або ревакцинація щепленим поки не потрібні.

Про це заявив глава британської фармацевтичної компанії AstraZeneca Паскаль Соріо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Ми сподіваємося, що наша вакцина забезпечить довготривалий захист. Поки наука припускає, що вона забезпечує сильну реакцію Т-клітин, що, сподіваюся, означає, що її дія триватиме довше", - сказав Соріо.

Глава британського фармацевтичного гіганта також підтвердив високу ефективність їх препарату проти нового штаму "Дельта".

Раніше дослідження Бірмінгемського університету показало, що ін'єкція AZ викликає активність Т-клітин, які борються з інфекцією, краще, ніж їх аналоги зі США, розроблені компаніями Pfizer і Moderna.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Друга доза AstraZeneca не підвищує ризику утворення тромбів, - дослідження

Інше дослідження, проведене фармацевтичною групою Johnson&Johnson показує, що вакцина від AstraZeneca "забезпечує роки захисту".

Автор: 

вакцина (4419) коронавірус (19923) AstraZeneca (140)


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Топ коментарі
+14
Не нужна. Всем зэбаранам и пiд-рашкам можно не вакцинироваться. Почему - очевидно из графиков выше.
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06.08.2021 20:08
+8
Слушай, туварисч, таки нельзя быть таким мерзопакостным провокатором, с одним и тем же идиотским и явно провокационным текстом.
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06.08.2021 20:10
+8
Оппонентов? Ты считаешь их моими оппонентами? О! Да ты и себя к ним причисляешь! Тогда тебе точно НЕ СЛЕДУЕТ вакцинироваться!
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06.08.2021 20:16
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В AstraZeneca заявили, что их вакцина дает длительный иммунитет - третья доза не нужна - Цензор.НЕТ 2623В AstraZeneca заявили, что их вакцина дает длительный иммунитет - третья доза не нужна - Цензор.НЕТ 4492
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06.08.2021 20:05 Відповісти
хм.. и я еще добавлю от себя - раз 3-я доза не нужна, то может не нужна и первая !!!
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06.08.2021 20:07 Відповісти
Не нужна. Всем зэбаранам и пiд-рашкам можно не вакцинироваться. Почему - очевидно из графиков выше.
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06.08.2021 20:08 Відповісти
Слушай, туварисч, таки нельзя быть таким мерзопакостным провокатором, с одним и тем же идиотским и явно провокационным текстом.
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06.08.2021 20:10 Відповісти
А что тебя не устраивает? Вакцинироваться действительно не заставляют.
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06.08.2021 20:11 Відповісти
Меня не устраивает твой тон и многократные, ежедневные оскорбления оппонентов. Оппонентов, которых ты, влегкую зачислил в "зэбаранам и пiд-рашкам". Тебе этой, моей претензии- мало?
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06.08.2021 20:14 Відповісти
Оппонентов? Ты считаешь их моими оппонентами? О! Да ты и себя к ним причисляешь! Тогда тебе точно НЕ СЛЕДУЕТ вакцинироваться!
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06.08.2021 20:16 Відповісти
Мерзота-провокатор, вали по известному адресу, тупая ты мразь.
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06.08.2021 20:17 Відповісти
Тебе не нравится, когда тебе разрешают НЕ вакцинироваться? А ты думал тебя уговаривать будут? Так ты ошибся!
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06.08.2021 20:18 Відповісти
Повтор, мерзота: вали по известному адресу. Ненавижу вот таких, тупейших провокаторов.
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06.08.2021 20:19 Відповісти
И снова ты ошибаешься - я не ищу твоей любви. Возможно, я разбил твоё сердце, но увы - такова жизнь
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06.08.2021 20:21 Відповісти
Ты таки полнейший кретин. Что и ожидалось, в общем-то.
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06.08.2021 20:22 Відповісти
Т.е. ты сидел на этом сайте и чего-то ожидал? Да ты маньяк!
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06.08.2021 20:23 Відповісти
Ты не только полнейший, а и законченный кретино-бот. Пейши бот. Шо хошь пейши.
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06.08.2021 20:24 Відповісти
Ты сейчас напомнил мне известный мем "ломай меня полностью". Ты точно маньяк
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06.08.2021 20:26 Відповісти
судя по твоему тону тебе оппонент не симпатичен, так зачем ты его агитируешь. ты же защитился, тебе ничего не грозит. никогда не поверю что ты распереживался за незнакомых людей
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06.08.2021 20:25 Відповісти
Ты что - читать не умеешь? Я разрешил ему не вакцинироваться! "Доби свободен".
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06.08.2021 20:27 Відповісти
я читать умею что ты споришь, графики прикладываешь. нафиг эти графики если тебе на него пофиг
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06.08.2021 20:28 Відповісти
Где ты видел, чтоб я с ним спорил? Я разрешил ему то, чего он хотел. Это разве спор?
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06.08.2021 20:30 Відповісти
ну разрешил, а статистику зачем прикладывал как не для переубеждения
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06.08.2021 20:32 Відповісти
А статистика была ДО этого диалога и к нему отношения не имеет
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06.08.2021 20:33 Відповісти
врунишка
В AstraZeneca заявили, что их вакцина дает длительный иммунитет - третья доза не нужна - Цензор.НЕТ 2022 https://censor.net/ru/user/314213
Пройдет год-два времени и ты прозреешь от вакцинации и последствий от нее, а сейчас говорить тебе что-то -- это напрасная трата времени...
https://censor.net/ru/comments/locate/3281343/01921434-bf5d-734a-981b-38d086e00cc1ОтветитьМне нравитсяВ AstraZeneca заявили, что их вакцина дает длительный иммунитет - третья доза не нужна - Цензор.НЕТ 8585 https://censor.net/ru/user/129908
Уже прошло го-два времени с начала эпидемии и уже даже есть статистика, которая вполне красноречива: https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/ ttps://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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06.08.2021 20:36 Відповісти
И в чем спор? Это всего лишь обмен информацией. Вот если б кто-то оспаривал информацию, тогда был бы спор
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06.08.2021 20:38 Відповісти
спор в целесообразности вакцинации
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06.08.2021 20:40 Відповісти
И снова напоминаю, что я с ним СОГЛАСИЛСЯ именно в НЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ его вакцинации. В чем заключается спор?
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06.08.2021 20:42 Відповісти
А у тебе що є якась емпатія до зебаранів та під-рашек ? )
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06.08.2021 20:18 Відповісти
Судя по риторике, у тебя к ним симпатия?
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06.08.2021 20:20 Відповісти
Ні, я фашист
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06.08.2021 20:22 Відповісти
А... бывает...
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06.08.2021 20:23 Відповісти
Пройдет год-два времени и ты прозреешь от вакцинации и последствий от нее, а сейчас говорить тебе что-то -- это напрасная трата времени...
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06.08.2021 20:16 Відповісти
Уже прошло го-два времени с начала эпидемии и уже даже есть статистика, которая вполне красноречива:

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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06.08.2021 20:19 Відповісти
испытание вакцины проходит не менее ПЯТИ лет !!! ...эта статистика пока ни о чем !!!
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06.08.2021 20:21 Відповісти
Это статистика о жизни и смерти людей. Но для кацапов это да - ни о чем.
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06.08.2021 20:22 Відповісти
мне насрать на кацапов - пусть мрут (им обещал Куйло что они попадут все в рай) Аминь!!! ...где полное испытания вакцины и почему ВСЕ производители вакцин ЮРИДИЧЕСКИ сняли с себя ответственность за форс-мажор и проводят испытания вакцины в полевых условиях!?
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06.08.2021 20:27 Відповісти
Ты снова не понимаешь. Вакцинация в Украине ДОБРОВОЛЬНАЯ. Тебя никто не заставляет. Сиди и жди сколько тебе влезет и чего угодно!
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06.08.2021 20:29 Відповісти
А чего они должны брать на себя юр.ответственность?)
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06.08.2021 21:38 Відповісти
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06.08.2021 20:10 Відповісти
Как мне кажется, тут следует обратить внимание на то, что я выделил жирным шрифтом, особенно в свете того, что как мы знаем- никто и никакой ответственности, за последствия не несет. А уж ответственность за слова... так вовсе. Итак:
"Мы надеемся, что наша вакцина обеспечит долговременную защиту. Пока наука предполагает, что она обеспечивает сильную реакцию Т-клеток, что, надеюсь, означает, что ее действие продлится дольше", - сказал Сорио.
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06.08.2021 20:09 Відповісти
Уже есть многочисленная статистика РЕАЛЬНЫХ смертей и РЕАЛЬНЫХ выживших. И она не в пользу антиваксеров.
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06.08.2021 20:12 Відповісти
Меня, в данный момент, интересует заява этого Сорио. И менно потому, что от этой Астры и Зенеки- пошли отказы, о которых ты знаешь. Всем понятно- это война вакцин и ничего иного.
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06.08.2021 20:15 Відповісти
Никто ж не заставляет тебя вакцинироваться. Можешь с успехом поучаствовать, например, в этой статистике:

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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06.08.2021 20:17 Відповісти
Так всю армию и бюджетников уже вакцинируют " добровольно" принудительно,скоро до детей доберутся,деньги то списывать надо,особенно на ШМУРДЯкЕ,который " закупили".А Ляшко и т.д даже и не думали вакцинироваться.Они" будем посмотреть"
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07.08.2021 00:15 Відповісти
Так если "добровольно", то таки можешь отказаться Остальное - тоже твои домыслы и манипуляции...
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07.08.2021 12:14 Відповісти
она в пользу на кармане - две кАтлеты!
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06.08.2021 20:33 Відповісти
Так в гробу карманов нет. Котлеты нужны живым
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06.08.2021 20:45 Відповісти
Это чистой воды РЕКЛАМА.Вакцинация не спасает ни от чего.Вирус вызывает-микротромбоз.Это и есть причина всех негативных последствий для нашего организма.Уменьшение случаев тяжёлого течения болезни,а также летальных исходов - ЗАСЛУГА докторов, получивших большой опыт в лечении этой напасти.
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06.08.2021 20:22 Відповісти
Голословный бред сизоносого.
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06.08.2021 20:25 Відповісти
Как только стали отказываться, так она сразу стала долгоиграющий. Маркетологи работают.
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06.08.2021 20:11 Відповісти
Якщо б це був чистий маркетинг, то він би сказав що бустерне щеплення якраз потрібне!
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06.08.2021 22:21 Відповісти
Я, звичайно, перепрошую, але де в цьому черговому викиді і вкиді ХОЧ ЩОСЬ від науки, якою ці всі "борці" так божевільно пририваються ???
Вакцина AstraZeneca дает длительный иммунитет против COVID-19, поэтому бустерные инъекции или ревакцинация привитым пока не нужны.
Об этом заявил глава британской фармацевтической компании AstraZeneca Паскаль Сорио, информирует https://censor.net/ со ссылкой на https://tsn.ua/ru/svit/v-astrazeneca-zayavili-chto-vakcina-daet-dlitelnyy-immunitet-tretya-doza-ne-nuzhna-1841239.html ТСН .
"Мы надеемся, что наша вакцина обеспечит долговременную защиту. Пока (!!!) наука предполагает, что она обеспечивает сильную реакцию Т-клеток, что, надеюсь (!!!), означает, что ее действие продлится дольше", - сказал Сорио.
Глава британского фармацевтического гиганта также подтвердил высокую (ЯКУ ???) эффективность их препарата против нового штамма "Дельта".
Ранее исследования Бирмингемского университета показало, что инъекция AZ, вызывает активность Т-клеток, которые борются с инфекцией, лучше, чем их аналоги из США, производимые компаниями Pfizer и Moderna.
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06.08.2021 20:13 Відповісти
Я - філолог і писала дисертацію з філології.
У мене б подібну муть НІКОЛИ не прийняли.
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06.08.2021 20:15 Відповісти
Доброго вечора! Згоден з Вами, текст, таки слабенький, або переклад такий собі... Пам`ятаю, які були тут жорсткі бої напередодні виборів, перестрілки-перебранки, багацько полегло як з одної так і з другої та третьої сторони ( про що свідчили величезні шеренги хрестів замість повідомлень) і я був забанений у тому числі =). Так, були вибори, обрали блазня-гравця на піаніно, але час розставив все по своїх місцях... ті, що пропагували зешмарклю сидять та не відсвічують. До чого я - так чи інакше лише час зможе розсудити. Тому, я нікому нічого не агітую, не бьюся з піною у роті а лише пишу, коли бачу ключові тезиси роспропаганди або нічим не підкріплені факти.
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06.08.2021 20:39 Відповісти
Добрий день. Пане Вячеславе, ми з Вами завжди коректно спілкувалися. Тому мені було дивно бачити, як Ви називаєте своїх опонентів з даного питання =малообразованньіми=, =дремучими=, =москалями= і т.д.
То - Ваше право, я плакати чи журитися через це не буду, ні щось доводити.
Правда, все-таки цікаво, з якого такого переляку я раптом стала москалем ??? За тлю я так само не голосувала. І банили мене та банять тільки так. На різних темах.
Тобто, люди по цілому світу виходять на масові протести проти невиправданих (бо не підкріплених науково + постійно придумуваних і змінюваних) заходів, проти реальної дискримінації та сегрегації та порушення прав людини і законів, бо куплені москалями ? Всі прониклись рашен пропагандою ???
Це твердження не має під собою жодних підстав. Зручна відмазка для провокаторів і ботів.
Я наводжу посилання на те, про що пишу + висловлюю свою думку, оскільки читаю ресурси та коменти, крім української та російської, французькою та англійською, і відповідно формую своє ставлення.
Але Ваш невгамовний дружок Валєра зараз прибіжить, тицятиме мені якусь статейку за 2014 і верещатиме про фейкове видання. І обзиватиме, бо більше нічого не вміє.
Я теж не агітую нікого, ні за що та не проти чогось. Навпаки, з кількома форумчанами ми певний час вели тривалі І КОРЕКТНІ дискусії і кожен залишився при своїй думці.
Більше того, я постійно пишу: кожен вирішує за себе і для себе. Але лишіть в спокої тих, хто не бажає (і має на це повне право: з зими 2019 навіть найбільші =демократи= забули, що людина має права; так, обов*язки теж, ніхто не сперечається, але відбувається абсолютна підміна понять і нахабна маніпуляція) чи не може з медичних причин (може, і хотів би) вколотися субстанцією, схваленою лише для екстреного використання.
Я нікого не обзиваю, не кляну і не бажаю ні хворіти, ні померти. На відміну від Ваших однодумців. Але змушена була, захищаючись, дійти до ковідофашистів: правда, зараз так у різних країнах називають агресивних і безжальних нав*язувальників тотального та примусового щеплення і звільнення людей з роботи та відмові у мед.обслугованні, відвідуванні магазинів, театрів, стадіонів, музеїв, навчальних закладів, користування громадським транспортом.
Здоров*я Вам і Вашим рідним. Бережіть себе.
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07.08.2021 00:20 Відповісти
Все строится на предположениях и домыслах..
Но если этого хватает для буратин...то кто буратинам доктор??
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06.08.2021 20:34 Відповісти
А почему Джонсон так топит за Зенеку? Почему не за свой шампунь?
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06.08.2021 20:21 Відповісти
от если бы ето сказали в Пфайзере или Модерне то было бы намного интересней,
а когда про самую лучшую Астразенеку оповещает сама Астрозенека то ето очень смахивает на синдром "мастеров спорта в борьбе с короновирусом".
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06.08.2021 20:23 Відповісти
Тебе менту из Саратова какая разница? Ты то водкой в перемешку с боярышником прививаешься и ягелем сверху придавливаешь .
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06.08.2021 21:29 Відповісти
флаг смени, чучело лахтинское, и портянки постирай
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06.08.2021 21:34 Відповісти
Пригожинский, иди водочки выпей , может полегчает . Как там твоя саратовская родня ? Лапти тебе сплела ?
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06.08.2021 21:38 Відповісти
Какая третья?? От первой народ как мухи мрет...то инфаркт..то инсульт..
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06.08.2021 20:25 Відповісти
а без прививок небыло не инфарктов не инсультов?
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06.08.2021 20:45 Відповісти
А до ковида не умирали?
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06.08.2021 21:39 Відповісти
AstraZeneca, Pfizer, Moderna.... супер. а как быть тем, кого вакцинировали и продолжают вакцинировать CoronaVacом? это что- вакцина для просто так? чтоб статистика посчитала % вакцинированых? типа ого-го!

какого черта было закупать заведомо слабую вакцину? чтоб уменьшить численность населения типа природным путем?
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06.08.2021 20:41 Відповісти
ну таки от этого короновака меньше всего побочек в отличие от астразенесы у которой чуть меньше чем у кацапского спутника
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06.08.2021 22:10 Відповісти
Давай Зенека борись за рынок с Модерной и Файзером . А то Модерна обявила о прибыли с продажи вакцины 3 миллиарда за 4 месяца , а вы отстаете .
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06.08.2021 21:26 Відповісти
Норм фармабизнесс на лохах👍
Будете сто пиццот раз колоть то,что вам скажут.А на ком ещё бабло делать,как ни на стаде 😆😆😆
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06.08.2021 21:41 Відповісти
канадца оштрафовали за - без маски в толпе - он оспорил в суде и просил предоставить доказательства существования вируса ковид-19 . в итоге сейчас в Альберте снимают ковидные ограничения
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06.08.2021 22:06 Відповісти
О! Значит и в Альберте подхватили мою идею освободить антиваксеров? Это прекрасно! "Чем больше антиваксеров - тем меньше антиваксеров"
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06.08.2021 22:28 Відповісти
Alberta, meanwhile, lifted most of its public health restrictions on July 1. Since then, COVID-19 cases have increased and the R-value - rate of people infected per infected person - has eclipsed the peak of the third wave.

https://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/alberta-saskatchewan-covid-19-restrictions-lifted-1.6126397

Alberta, Saskatchewan removing public health restrictions 'a bad mistake' right now, experts say

Saskatchewan was the first Canadian province to lift all public health restrictions last month, while Alberta plans to phase them out by mid-August.

https://atlantic.ctvnews.ca/new-brunswick-to-move-to-green-phase-on-july-30-lifting-all-public-health-restrictions-1.5520913

New Brunswick to move to Green phase on July 30, lifting all public health restrictions
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06.08.2021 23:53 Відповісти
ну таки антиваксеров и заваксеров объединяет одно - все считают что идиоты самовыпилятся
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06.08.2021 23:14 Відповісти
а истина где-то посредине))
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07.08.2021 00:20 Відповісти
 
 