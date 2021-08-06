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Латвійські прикордонники затримали три групи нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю

Латвійські прикордонники затримали три групи нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю

За останніми даними Державної прикордонної служби (ДПС), за минулу добу на порушенні латвійсько-білоруського кордону затримано 28 нелегалів з Іраку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.

4 серпня у волості Скрудаліенас при перевірці прикордонники затримали групу, в яку входили 12 іракців, які раніше незаконно перетнули кордон.

На підставі повідомлення пильного місцевого жителя 5 серпня на автобусній зупинці "Варпене" в цій же волості були затримані ще четверо нелегалів.

Третю групу, що складається з 12 осіб, затримали в околицях села Лупанди у волості Піедруяс - в Латвію вони потрапили, перепливши Даугаву на надувному човні.

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За всіма фактами порушення державного кордону розпочато кримінальні процеси. Всіх іракців розміщено в центрах утримання затриманих іноземців.

Автор: 

Білорусь (7926) Латвія (1345) мігранти (1108)


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Топ коментарі
+3
Алеша, туда демократию не несли! И не собирались нести! и в Югославию не несли! Это тебя опять методичка ввела в заблуждение!
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06.08.2021 20:43
+3
"Все иракцы размещены в центрах содержания задержанных иностранцев."

Срочно вывезти на границу , показать направление и дать пинка для ускорения . Литва уже так делает ..
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06.08.2021 21:21
+2
у нас они не выживут..
мы еще слава Богу не доросли до той демократии куда бы стремились массово пролетарии с Азии, Африки и Ближнего Востока
Пока наши женщины по улицам могут ходить относительно безопасно в ночное время..
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06.08.2021 20:22
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бульблфюрер цих "нелегалів" в сторону нашого кордону ще не направляв?
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06.08.2021 20:11 Відповісти
у нас они не выживут..
мы еще слава Богу не доросли до той демократии куда бы стремились массово пролетарии с Азии, Африки и Ближнего Востока
Пока наши женщины по улицам могут ходить относительно безопасно в ночное время..
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06.08.2021 20:22 Відповісти
вот стоило США приносить демократию в Ирак, Ливию свергая местных диктаторов?
Весь Мир из за этого теперь в хаосе, которым пользуется Московия добавляя Сирию..
+ Афганистан на который США потратили триллион долларов и жизни своих солдат - ради чего все это было?
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06.08.2021 20:16 Відповісти
Алеша, туда демократию не несли! И не собирались нести! и в Югославию не несли! Это тебя опять методичка ввела в заблуждение!
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06.08.2021 20:43 Відповісти
а каким боком США к Ливии??? придурок - там франці чудили!!!
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07.08.2021 00:13 Відповісти
Мол, прекратите давить на меня, и я вам помогу в решении данной проблемы.
А то, что он сам эту проблему и создал, что, никто не догадывается?
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06.08.2021 20:17 Відповісти
Был ГУЛАГ Джугашвили,теперь ГУЛАГ Путлера,а Лукадрочер простой денревенский фермер в этом ДерьмоСоюзе...
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06.08.2021 20:29 Відповісти
Лукадрочер никогда не был фермером . Вонючий политработник и директор совхоза .
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06.08.2021 21:22 Відповісти
Треба литовцям патронів відсипати, а не сіткою ділитися. Толку більше буде.
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06.08.2021 20:39 Відповісти
Новини,про Латвію.
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06.08.2021 21:09 Відповісти
"Все иракцы размещены в центрах содержания задержанных иностранцев."

Срочно вывезти на границу , показать направление и дать пинка для ускорения . Литва уже так делает ..
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06.08.2021 21:21 Відповісти
 
 