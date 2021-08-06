Латвійські прикордонники затримали три групи нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю
За останніми даними Державної прикордонної служби (ДПС), за минулу добу на порушенні латвійсько-білоруського кордону затримано 28 нелегалів з Іраку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.
4 серпня у волості Скрудаліенас при перевірці прикордонники затримали групу, в яку входили 12 іракців, які раніше незаконно перетнули кордон.
На підставі повідомлення пильного місцевого жителя 5 серпня на автобусній зупинці "Варпене" в цій же волості були затримані ще четверо нелегалів.
Третю групу, що складається з 12 осіб, затримали в околицях села Лупанди у волості Піедруяс - в Латвію вони потрапили, перепливши Даугаву на надувному човні.
За всіма фактами порушення державного кордону розпочато кримінальні процеси. Всіх іракців розміщено в центрах утримання затриманих іноземців.
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+ Афганистан на который США потратили триллион долларов и жизни своих солдат - ради чего все это было?
А то, что он сам эту проблему и создал, что, никто не догадывается?
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