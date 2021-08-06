УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5354 відвідувача онлайн
Новини
1 779 15

Стартували роботи з електрифікації залізниці від Черкас до станції ім. Шевченка, - заступник голови ОП Тимошенко

В рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" стартували роботи з електрифікації дільниці від Черкас до станції ім. Шевченка. Це дозволить запустити в області електропоїзди та значно скоротити час у дорозі.

Про це повідомив у Facebook заступник голови Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Стартували роботи з електрифікації залізниці від Черкас до станції ім. Шевченка, - заступник голови ОП Тимошенко 01

"Сьогодні почали електрифікацію 30 км дільниці, від Черкас до станції ім. Шевченка. Наступного року електрифікацію залізниці продовжать ще на 90 км, до Гребінки", - розповів Тимошенко.

Він пояснив, що з Черкас поїдуть електропоїзди, а шлях до Києва займатиме 2,5 години. Для мешканців регіону стануть доступні прямі маршрути до Кропивницького, Харкова, Львова, Полтави, Тернополя, приміські поїзди до Городища, Корсунь-Шевченківського, Сміли і Кам’янки.

Стартували роботи з електрифікації залізниці від Черкас до станції ім. Шевченка, - заступник голови ОП Тимошенко 02

Тимошенко також анонсував масштабне оновлення дорожньої мережі Черкащини. Довгий час траси області перебували у незадовільному стані.

"Яскравий приклад – окружна Золотоноші, де зараз за програмою "Велике будівництво" іде капітальний ремонт. Вперше за 40 років", - написав заступник голови ОП.

Траса Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Уманьбуде відремонтована повністю. Минулого року вже було зроблено 67 км, а протягом цього року будезавершено ще 115 км. Загалом область отримає 250 км відремонтованих державних доріг, не враховуючи місцеві, які також будуть відновлені.

"Враховуючи туристичний потенціал Черкащини, її чудову природу і гостинність людей я впевнений, що якісне сполучення приваблюватиме численних гостей", - зазначив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко заявив, що Укрзалізниця отримає 130 нових вантажних електричних локомотивів виробництва французької компанії Alstom в рамках угоди з урядом Франції.

Читайте також: Ремонт ділянки траси Н-26 на Луганщині завершать у жовтні. ФОТОрепортаж

Автор: 

залізниця (1501) Тимошенко Кирило (558) Велике будівництво (741) Чернігівська область (897)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
комуняками смердить.. зе комуняками...
показати весь коментар
06.08.2021 20:28
+3
и все равно лампочка его, ильича.
на кацапию шо не завези оно тут же становится ихним, кацапским...
показати весь коментар
06.08.2021 20:49
+2
коммунизм - ето совиная власть + електрификация всей страны.
так когда то один мелкий сифилитик сказал.
если ему верить - первый компонент уже в наличии есть, дело за лампочкой ссаныча.
показати весь коментар
06.08.2021 20:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
комуняками смердить.. зе комуняками...
показати весь коментар
06.08.2021 20:28 Відповісти
ще при совку з Черкас до станції Шевченка збиралися тролейбус провести А зараз мабуть останній древній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%941 Д1 поламався і нема чим з обл. центру до залізничної станції їздити
показати весь коментар
06.08.2021 20:50 Відповісти
в нас є наглядова рада УЗ, вони отримують кошти. але **** грьобаний фуй прєм"єрішка туди пхає носа! то хай туалети піде помиє! або рельси нові покладе!
показати весь коментар
06.08.2021 20:54 Відповісти
Село на нашій Україні неначе писанка, село!
показати весь коментар
06.08.2021 20:30 Відповісти
давно пора
показати весь коментар
06.08.2021 20:31 Відповісти
А в чому сенс електрофікації цього перегона ??? ОТ Цветково-Вапнярка,то схід-захід ,стратегічний напрямок !!!)))))))
показати весь коментар
06.08.2021 20:45 Відповісти
коммунизм - ето совиная власть + електрификация всей страны.
так когда то один мелкий сифилитик сказал.
если ему верить - первый компонент уже в наличии есть, дело за лампочкой ссаныча.
показати весь коментар
06.08.2021 20:35 Відповісти
Путлера на прямой линни чукча лет 70 из Сибири спрашивает копил всю жизнь на машину,купил...Владимир Владимирыч купил ,а дорог нет...Плешивый отвечает,а зачем вам машина если дорог нет...
показати весь коментар
06.08.2021 20:36 Відповісти
Лампочку Эдисона завезли на РАБссию когда чЛенина и на Свете грешном не было...
показати весь коментар
06.08.2021 20:39 Відповісти
и все равно лампочка его, ильича.
на кацапию шо не завези оно тут же становится ихним, кацапским...
показати весь коментар
06.08.2021 20:49 Відповісти
Типа а мы Цап-Царап и в Дамки,как сказал фюрер всея Мацковии СкреПОНОСной
показати весь коментар
06.08.2021 20:55 Відповісти
Вы же в курсе, Сенатор...
показати весь коментар
06.08.2021 20:57 Відповісти
Десь так BRO...
показати весь коментар
06.08.2021 20:58 Відповісти
Знову електрифікація гряде. Хто ж це в Україні на електриці заробляє?
показати весь коментар
06.08.2021 21:27 Відповісти
 
 