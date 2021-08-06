Стартували роботи з електрифікації залізниці від Черкас до станції ім. Шевченка, - заступник голови ОП Тимошенко

В рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" стартували роботи з електрифікації дільниці від Черкас до станції ім. Шевченка. Це дозволить запустити в області електропоїзди та значно скоротити час у дорозі.

Про це повідомив у Facebook заступник голови Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні почали електрифікацію 30 км дільниці, від Черкас до станції ім. Шевченка. Наступного року електрифікацію залізниці продовжать ще на 90 км, до Гребінки", - розповів Тимошенко.

Він пояснив, що з Черкас поїдуть електропоїзди, а шлях до Києва займатиме 2,5 години. Для мешканців регіону стануть доступні прямі маршрути до Кропивницького, Харкова, Львова, Полтави, Тернополя, приміські поїзди до Городища, Корсунь-Шевченківського, Сміли і Кам’янки.

Тимошенко також анонсував масштабне оновлення дорожньої мережі Черкащини. Довгий час траси області перебували у незадовільному стані.

"Яскравий приклад – окружна Золотоноші, де зараз за програмою "Велике будівництво" іде капітальний ремонт. Вперше за 40 років", - написав заступник голови ОП.

Траса Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Уманьбуде відремонтована повністю. Минулого року вже було зроблено 67 км, а протягом цього року будезавершено ще 115 км. Загалом область отримає 250 км відремонтованих державних доріг, не враховуючи місцеві, які також будуть відновлені.

"Враховуючи туристичний потенціал Черкащини, її чудову природу і гостинність людей я впевнений, що якісне сполучення приваблюватиме численних гостей", - зазначив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко заявив, що Укрзалізниця отримає 130 нових вантажних електричних локомотивів виробництва французької компанії Alstom в рамках угоди з урядом Франції.

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