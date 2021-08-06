Якщо легалізувати зброю, то кожен конфлікт, який зараз закінчується бійкою, буде завершуватися стріляниною, - Дзюбинський
Якщо дозволити вільний обіг зброї, кількість конфліктів з її застосуванням збільшиться.
Таку думку в інтерв'ю Цензор.НЕТ висловив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський.
"Ми ментально не готові до цього. Якщо зараз людина, яка хоче ходити зі зброєю вулицями, розуміє, що її можуть зупинити і притягнути до відповідальності, це її стримує. Коли такого обмеження не буде, будуть ходити вільно. П'яні, під наркотиками, в будь-якому стані.
Якщо легалізувати зброю, то кожен конфлікт, який зараз закінчується бійкою, завершуватиметься стріляниною. Я категорично проти того, щоб у нас 100% населення могли піти і вільно купити пістолети, як у деяких штатах Америки", - сказав Дзюбинський.
Поліцейський підкреслив, що зараз для захисту будинку і майна можна використовувати мисливську зброю, на яку потрібно отримати дозвіл. А також додав, що не підтримує прихильників легалізації, які хочуть, щоб люди ходили вулицями з короткоствольною вогнепальною зброєю.
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А например, в машине, он мешать не будет.
Поэтому я против, чтобы вы ходили по улицам с оружием.
Тоді зрозуміло, - совок глибоко пронизав усю вашу натуру. Навіть, якщо ви цей факт будете заперечувати.
А, забув, - автомобілі вже давно дозволені.
Особенно у ментовского.
Снял с предохранителя - пошла запись.
Или все люди - дебилы невменяемые, ну, как вам нравится, как стадо и им нужно ТОЛЬКО управлять?... .
Это просто ложь.
С психическими расстройствами, или с криминальным прошлым - не купишь.
Причина запрета оружия = ЖИВОТНЫЙ СТРАХ.
Того, что
каждый пьяный конфликт закончится стрельбойкаждое требование народа придется выполнять, иначе все закончится стрельбой по охеревшим свиньям.
А також їх можно приховано переносити, на той же Майдан або під стіни ВР
Зе відірвалися від народу, вони його не розуміють, вони погано навчені та погано керують країною. Вони zero у плані керування країною, але дуже жадібні, та невірно оцінюють свої здібності та можливосі. Хуцпа.