Якщо легалізувати зброю, то кожен конфлікт, який зараз закінчується бійкою, буде завершуватися стріляниною, - Дзюбинський

Якщо дозволити вільний обіг зброї, кількість конфліктів з її застосуванням збільшиться.

Таку думку в інтерв'ю Цензор.НЕТ висловив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський.

"Ми ментально не готові до цього. Якщо зараз людина, яка хоче ходити зі зброєю вулицями, розуміє, що її можуть зупинити і притягнути до відповідальності, це її стримує. Коли такого обмеження не буде, будуть ходити вільно. П'яні, під наркотиками, в будь-якому стані.

Якщо легалізувати зброю, то кожен конфлікт, який зараз закінчується бійкою, завершуватиметься стріляниною. Я категорично проти того, щоб у нас 100% населення могли піти і вільно купити пістолети, як у деяких штатах Америки", - сказав Дзюбинський.

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Поліцейський підкреслив, що зараз для захисту будинку і майна можна використовувати мисливську зброю, на яку потрібно отримати дозвіл. А також додав, що не підтримує прихильників легалізації, які хочуть, щоб люди ходили вулицями з короткоствольною вогнепальною зброєю.