Очільники МВС країн Євросоюзу проведуть екстрене засідання щодо ситуації з мігрантами з Білорусі 18 серпня

Міністри внутрішніх справ країн Європейського Союзу-18 серпня проведуть зустріч, на якій обговорять різке зростання випадків перетину нелегальними мігрантами кордону між Білоруссю та Литвою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Словенії, яка зараз головує в ЄС.

У зустрічі також візьмуть участь у режимі відеоконференції представники прикордонного агентства ЄС Frontex та Європолу.

"У зв'язку з ситуацією на кордоні Литви і Білорусі, ЄС опинився під серйозною загрозою безпеці", - сказано в тексті заяви.

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Також у ньому наголошується, що організатором каналів незаконної міграції є влада Білорусі.

Тому Словенія вимагає активних дій у відповідь на міграційну кризу. Країна заявила, що однією з цілей зустрічі буде узгодження заходів щодо захисту цієї частини зовнішнього кордону ЄС і подальша підтримка Литви.