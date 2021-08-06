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Очільники МВС країн Євросоюзу проведуть екстрене засідання щодо ситуації з мігрантами з Білорусі 18 серпня

Очільники МВС країн Євросоюзу проведуть екстрене засідання щодо ситуації з мігрантами з Білорусі 18 серпня

Міністри внутрішніх справ країн Європейського Союзу-18 серпня проведуть зустріч, на якій обговорять різке зростання випадків перетину нелегальними мігрантами кордону між Білоруссю та Литвою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Словенії, яка зараз головує в ЄС.

У зустрічі також візьмуть участь у режимі відеоконференції представники прикордонного агентства ЄС Frontex та Європолу.

"У зв'язку з ситуацією на кордоні Литви і Білорусі, ЄС опинився під серйозною загрозою безпеці", - сказано в тексті заяви.

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Також у ньому наголошується, що організатором каналів незаконної міграції є влада Білорусі.

Тому Словенія вимагає активних дій у відповідь на міграційну кризу. Країна заявила, що однією з цілей зустрічі буде узгодження заходів щодо захисту цієї частини зовнішнього кордону ЄС і подальша підтримка Литви.

Автор: 

Білорусь (7926) криза (418) Литва (2384) мігранти (1108)


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Топ коментарі
+3
Хренасе екстрене, через 2 тижні.
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06.08.2021 21:14
+1
судя по количеству комментов под новостью,
все отлично понимают до какого места главам мвд Евроюза ситуация с мигрантами на границе Литвы.
их 7 лет не волнует война в Украине - какие мигранты их могут разволновать?
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06.08.2021 21:52
+1
всi все розумiють, тiльки не Евроюсоюз.
якщо ти не вмiешь думати хоча б на 2 ходи вперед? - не тре сiдати за шахмати...
iноди здаеться Евросоюз не вмiе, на жаль...
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06.08.2021 22:32
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толерастия это бич 21 века. как говорил классик - будем всех бомбить
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06.08.2021 20:46 Відповісти
Хренасе екстрене, через 2 тижні.
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06.08.2021 21:14 Відповісти
Пущай белорусня на расию бежит,там у них братушки)
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06.08.2021 21:43 Відповісти
что будет,что будет !!! оне же *** могут Озабоченность проявить !!!
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06.08.2021 21:47 Відповісти
судя по количеству комментов под новостью,
все отлично понимают до какого места главам мвд Евроюза ситуация с мигрантами на границе Литвы.
их 7 лет не волнует война в Украине - какие мигранты их могут разволновать?
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06.08.2021 21:52 Відповісти
Tut ix ocen kasajetsia,Jesli Litva neuderzit etix nelegalov oni pojdut Germaniju,Avstriju i drugyje gde im platit bolsije posobyja.Teper neocen etix nelegalov zdut tam.Teper uze v Polsu naciali perebrasyvat nelegalov takze,kak i Latviju.ONi pod vduvom avtomata ix vedut,streliajet verx,zdut s dubinkami jesli te podumajet vernutsia.Detej v period sliut s zencynami
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06.08.2021 22:22 Відповісти
всi все розумiють, тiльки не Евроюсоюз.
якщо ти не вмiешь думати хоча б на 2 ходи вперед? - не тре сiдати за шахмати...
iноди здаеться Евросоюз не вмiе, на жаль...
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06.08.2021 22:32 Відповісти
Такие же куйловцы как и Бидон за которого ты , саратовский лапоть , голосовал .
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07.08.2021 01:35 Відповісти
Они никуда не пойдут. Они остануться у вас ибо вы отказались принимать сирийцев и африканцев , вот вам Мерлкель и Путин иракцев подбрасывают .
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07.08.2021 01:33 Відповісти
Realno mozet ostatsia i Belorus,segodnia ne odnogo nepustili vse obratno posli,vcera 2 tolko prosli vse idut obratno.Tysiaci tam ix u granic,budet iskat gde kusat,zit,mozet daze grabit i napadad na mesnix belorusov,deneg u nix net ili koncajetsia.Golodni celovek jest opasen.A jesli luka ecio afgancev i sirijcev psutit,tak s temi mozet bit bolse problem i oni poolne mozet zit i Belorus im eto podajdiot
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07.08.2021 12:46 Відповісти
 
 