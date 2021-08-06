Українські рятувальники прибули до Греції для допомоги в гасінні лісових пожеж, - Кулеба
Зведений загін зі 100 українських пожежників у п'ятницю, 6 серпня, прибув до Греції для допомоги в подоланні масштабних лісових пожеж.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в твіттері повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"На виконання доручення президента України зведений загін зі 100 українських пожежників прибув в аеропорт Афін. Досвідчені українські пожежники допоможуть Греції долати масштабні лісові пожежі. Україна готова прийти на допомогу, коли наші друзі її потребують", - написав Кулеба.
Як повідомлялося, в Греції на північ від Афін 38-річний чоловік загинув від удару електричним стовпом, який впав унаслідок лісових пожеж, передають у п'ятницю місцеві ЗМІ із посиланням на Міністерство охорони здоров'я. Він став першим загиблим через лісові пожежі у цій країні в цьому сезоні.
Сотні пожежників борються із займанням на північ від столиці, в районі евакуйовано декілька сіл.
Влада Греції і ЄС назвали пожежі наслідками зміни клімату. Лісові пожежі також вирують у Туреччині, Італії та Північній Македонії.
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Все правильно, нужно помагать, возможно и нам когда нибудь помогут и будащецкий меморандум ратифицируют, но вот, стесняюсь спросить, а когда это греки стали нашими друзьями? ЗЕля чо концерт кварталу в Салонниках под сертаку пелил?
и вообще, кажется они начали трезвее относится к Московии - уже не такие фанаты Орды как раньше..
Надеюсь не ошибаюсь..