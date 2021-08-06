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Українські рятувальники прибули до Греції для допомоги в гасінні лісових пожеж, - Кулеба

Українські рятувальники прибули до Греції для допомоги в гасінні лісових пожеж, - Кулеба

Зведений загін зі 100 українських пожежників у п'ятницю, 6 серпня, прибув до Греції для допомоги в подоланні масштабних лісових пожеж.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в твіттері повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"На виконання доручення президента України зведений загін зі 100 українських пожежників прибув в аеропорт Афін. Досвідчені українські пожежники допоможуть Греції долати масштабні лісові пожежі. Україна готова прийти на допомогу, коли наші друзі її потребують", - написав Кулеба.

Як повідомлялося, в Греції на північ від Афін 38-річний чоловік загинув від удару електричним стовпом, який впав унаслідок лісових пожеж, передають у п'ятницю місцеві ЗМІ із посиланням на Міністерство охорони здоров'я. Він став першим загиблим через лісові пожежі у цій країні в цьому сезоні.

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Сотні пожежників борються із займанням на північ від столиці, в районі евакуйовано декілька сіл.

Влада Греції і ЄС назвали пожежі наслідками зміни клімату. Лісові пожежі також вирують у Туреччині, Італії та Північній Македонії.

Автор: 

Греція (599) пожежа (4315) Кулеба Дмитро (3604)


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https://youtu.be/GVr0NPVTU-k
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06.08.2021 20:53 Відповісти
"Украина готова прийти на помощь, когда наши друзья в ней нуждаются"

Все правильно, нужно помагать, возможно и нам когда нибудь помогут и будащецкий меморандум ратифицируют, но вот, стесняюсь спросить, а когда это греки стали нашими друзьями? ЗЕля чо концерт кварталу в Салонниках под сертаку пелил?
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06.08.2021 20:54 Відповісти
греки по-ходу наш Томас признали..
и вообще, кажется они начали трезвее относится к Московии - уже не такие фанаты Орды как раньше..
Надеюсь не ошибаюсь..
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06.08.2021 21:10 Відповісти
Там старцы на Афоне сидят, и наши вельмишановные можновладцы туда ездят грехи замаливать на Афон, кароче логику вы поняли, да?
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06.08.2021 21:19 Відповісти
Афон це окрема історія, там московські гроші.
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06.08.2021 21:52 Відповісти
Так, не помиляєтесь, грецький предстоятель, архієпископ Ієронім || дуже доклав до цього рук. Тепер наша черга віддячити. Бог в поміч, пожежники.
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07.08.2021 00:00 Відповісти
А в Луганской области , получается, не спешили лес тушить, чтобы теперь вывозить десятками кубов без Прозоро...
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06.08.2021 21:28 Відповісти
https://youtu.be/0ps9ZEdqdqs
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06.08.2021 21:42 Відповісти
 
 