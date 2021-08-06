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Новини Хабарники
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Прикордонника затримали на Закарпатті під час одеожання 2,5 тис. дол. хабаря за контрабанду цигарок, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі старшину одного з відділень Мукачівського прикордонного загону, який намагався організувати контрабандний канал сигарет в Європу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Прикордонника затримали на Закарпатті під час одеожання 2,5 тис. дол. хабаря за контрабанду цигарок, - ДБР 01

"Як встановили слідчі, прикордонник запропонував місцевому жителю заробити на переправленні тютюнових виробів в Угорщину. Він обіцяв повідомляти йому про відсутність прикордонних нарядів, щоб той міг безперешкодно перетинати кордон. За це прикордонник просив по 30 доларів з кожного ящика цигарок", - сказано в повідомленні.

Старшину затримали під час одеожання 2,5 тис. доларів за 84 ящика тютюнових виробів, які планувалося переправити через кордон.

Прикордонника затримали на Закарпатті під час одеожання 2,5 тис. дол. хабаря за контрабанду цигарок, - ДБР 02

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 10 років.

Також до суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з запорукою і відсторонення від посади.

Читайте також: Прикордонника затримали на Донеччині під час одержання 2 тис. дол. хабаря за переведення в інше місце служби. ФОТО

Автор: 

хабар (4696) прикордонники (1095) ДБР (3481) Закарпатська область (2045)


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Гн було б сигарет - про що б ото було писати, ага? Може б про коноплю тоді згадали, чи ще якісь реальні справи.
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06.08.2021 21:46 Відповісти
У фонтані втопити
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06.08.2021 21:55 Відповісти
Да пусть курят себе на здоровье, это ж не в Украину, а туда сиги ишли. Знач нам убытков как бы ноль. Да и коронавирис лютует жостка, знач курять нельзя, а то легкие в труху
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06.08.2021 21:59 Відповісти
І знов в тенета тюлька !! А деж акули корупціі ,вони як Джо невловимі ???))))
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06.08.2021 22:00 Відповісти
голова гниет с хвоста!
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06.08.2021 22:05 Відповісти
Лялькова вистава триває !!)))
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06.08.2021 22:01 Відповісти
Реально пора за взятки не сажать а к стенке ставить!
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06.08.2021 23:35 Відповісти
Вагонами возить надо. Тогда - чисто
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07.08.2021 07:35 Відповісти
 
 