Прикордонника затримали на Закарпатті під час одеожання 2,5 тис. дол. хабаря за контрабанду цигарок, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі старшину одного з відділень Мукачівського прикордонного загону, який намагався організувати контрабандний канал сигарет в Європу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Як встановили слідчі, прикордонник запропонував місцевому жителю заробити на переправленні тютюнових виробів в Угорщину. Він обіцяв повідомляти йому про відсутність прикордонних нарядів, щоб той міг безперешкодно перетинати кордон. За це прикордонник просив по 30 доларів з кожного ящика цигарок", - сказано в повідомленні.

Старшину затримали під час одеожання 2,5 тис. доларів за 84 ящика тютюнових виробів, які планувалося переправити через кордон.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 10 років.

Також до суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з запорукою і відсторонення від посади.

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