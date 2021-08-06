Начальника Центру надання адмінпослуг затримали на Київщині під час одержання 500 дол. хабаря, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі начальника "Центру надання адміністративних послуг" однієї з міських рад Київської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, чиновник за 500 доларів обіцяв сприяння в державній реєстрації права власності на 5 об'єктів нерухомого майна.

Під час одержання хабаря його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Зараз вирішується питання повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, обрання запобіжного заходу і звільнення з посади.

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