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Новини Хабарники
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Начальника Центру надання адмінпослуг затримали на Київщині під час одержання 500 дол. хабаря, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі начальника "Центру надання адміністративних послуг" однієї з міських рад Київської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Начальника Центру надання адмінпослуг затримали на Київщині під час одержання 500 дол. хабаря, - прокуратура 01

За даними слідства, чиновник за 500 доларів обіцяв сприяння в державній реєстрації права власності на 5 об'єктів нерухомого майна.

Під час одержання хабаря його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Начальника Центру надання адмінпослуг затримали на Київщині під час одержання 500 дол. хабаря, - прокуратура 02

Зараз вирішується питання повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, обрання запобіжного заходу і звільнення з посади.

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Автор: 

хабар (4696) Київська область (4008) ЦНАП (73)


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Топ коментарі
+3
та видать такса была 500 и дело поставлено на поток, но что-то пошло не так...
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06.08.2021 22:42
+2
Не взятка, а благодарность. А еслисерйозно, то мельчает наш коррупционер. За пицот бакинских поломать себе жизнь это нада уметь
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06.08.2021 22:39
+2
Це покарання ,щоб не ганьбив славне звання корупціонера !!!))))
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06.08.2021 22:42
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Не взятка, а благодарность. А еслисерйозно, то мельчает наш коррупционер. За пицот бакинских поломать себе жизнь это нада уметь
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06.08.2021 22:39 Відповісти
Це покарання ,щоб не ганьбив славне звання корупціонера !!!))))
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06.08.2021 22:42 Відповісти
та видать такса была 500 и дело поставлено на поток, но что-то пошло не так...
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06.08.2021 22:42 Відповісти
Та ви шо ,цельних 500 баксів !!! Оце корупціонер,ні те що там якісь гельмінти-міліардери !!!)))
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06.08.2021 22:41 Відповісти
Коррупция!... как много в этом звуке для сердца украинского слилось!
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06.08.2021 22:41 Відповісти
Вистава лялькового балагана триває !!!))))
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06.08.2021 22:42 Відповісти
Ну и...что дальше?Ведь за него никто не внесет залога и на 1000 гивень.И мне как помнится что,,благодарность,, чиновнику может составлять по закону Украины в гораздо большем объеме,примерно размещаемся в среднего размера ,,барсетки,, и не в тугриках.
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06.08.2021 22:47 Відповісти
Начальник Центра предоставления админуслуг задержан на Кивщине
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06.08.2021 22:52 Відповісти
Слідчі хіхікали, гидливо брали $500 і фоткались з ними.
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06.08.2021 22:57 Відповісти
Брал бы $50000, был бы на свободе
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06.08.2021 23:11 Відповісти
500х100=50000
Может у него таких "клиентов" по десятку в день проходило
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06.08.2021 23:33 Відповісти
Подстава,чистят место для своего хлопчика.
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07.08.2021 10:11 Відповісти
 
 