Газпром штучно знижує запаси газу в сховищах Європи, - "Оператор ГТС України"

Компанія "Газпром" (Росія) штучно знижує запаси газу в підземних сховищах газу (ПСГ) Європи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні державного підприємства "Оператор ГТС України".

"Щоб компенсувати європейцям недоотримані обсяги газу, і при цьому не нарощувати додатковий транзит через Україну, "Газпром" спустошує свої ПСГ в Європі. Згідно з даними GIE, низькі запаси в Європі саме в ПСГ, контрольованих "Газпромом". Так, у оператора ПСГ в Німеччині Astora (належить "Газпрому") рівень заповненості - менше 13%, в інших операторів - в середньому 63%. В Австрії Astora і GSA (також "Газпром") - 14%, інші оператори - 48%", - сказав генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

Він зазначив, що зараз "Газпром" відбирає газ зі сховищ для виконання своїх контрактів.

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"Відповідно дефіцит газу в ПСГ Європи більшою частиною є штучним і не є першопричиною зростання цін", - підкреслив Макогон.