Газпром штучно знижує запаси газу в сховищах Європи, - "Оператор ГТС України"
Компанія "Газпром" (Росія) штучно знижує запаси газу в підземних сховищах газу (ПСГ) Європи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні державного підприємства "Оператор ГТС України".
"Щоб компенсувати європейцям недоотримані обсяги газу, і при цьому не нарощувати додатковий транзит через Україну, "Газпром" спустошує свої ПСГ в Європі. Згідно з даними GIE, низькі запаси в Європі саме в ПСГ, контрольованих "Газпромом". Так, у оператора ПСГ в Німеччині Astora (належить "Газпрому") рівень заповненості - менше 13%, в інших операторів - в середньому 63%. В Австрії Astora і GSA (також "Газпром") - 14%, інші оператори - 48%", - сказав генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.
Він зазначив, що зараз "Газпром" відбирає газ зі сховищ для виконання своїх контрактів.
"Відповідно дефіцит газу в ПСГ Європи більшою частиною є штучним і не є першопричиною зростання цін", - підкреслив Макогон.
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кацапы создают войны, чтобы выглядеть спасателями
Ти таки точно "У Сірка очі позичив..."
Сначала мы будем качать российский газ из Словакии, а потом перекачивать его из ПГХ в Словакию и из этого объёма качать из Словакии газ на собственные нужды.
Гениальная схема!
ПГХ Украины работают/заполняются только есть прокачка через нашу ГТС, а вся эта афера с дефицитом, затеяна исключительно для прижигания европейских задниц с целью ускорения запуска СП2! Если мы сейчас выкачаем все из своих хранилищ, то через пару месяцев, они запустят СП2 и объявят про технническое обслуживание украинской ветки прекратив транспортировку полностью! И мы тупо останемся без газа!!!!
человек свое пыхтит как и все мы тут.
напрягает, шо не вижу последнее время Софию...
Софія зайнята! Якби заходив на "Ватру", то знав-би: гості у неї в Одесі - з Словаччини! Вона їм курортно-харчову програму організовує!
в политике Украины иди не запутайся и выплывь...
и тему закроем?
мне неуютно когда за кого то и без него...
Амінь
паника на границе Литвы, на которую кацапня с лукой напали иракцами...
Украину после 7 лет всего етого кацаповато - зеленого срача уже точно не испугаешь ничем.
Учились бы, млять, кричащие на Байдена!
причем с завидным постоянством