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Новини
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Серед тих, хто переїхав з Білорусі, в Києві є агенти ФСБ, - Грозєв

Серед тих, хто переїхав з Білорусі, в Києві є агенти ФСБ, - Грозєв

Серед противників режиму Олександра Лукашенка, які перебралися з Білорусі до України, є агенти російських спецслужб.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, повідомляє Цензор.НЕТ.

Коментуючи загибель голови громадської організації "Білоруський дім" Віталія Шишова, на запитання, чи можуть серед білоруської діаспори бути агенти ФСБ, Грозєв відповів:

"Це так. Ми не пов'язані з цим вбивством, з цією смертю (Шишова - ред.), тому що ми не знали, що воно відбудеться. Ми йшли слідами людей, яких ми знаємо з деяких інших проєктів, які пов'язані з ФСБ, які були впроваджені в білоруську опозицію. Деякі з них перебувають у Києві. Оскільки таких людей ми бачили в інших ролях.

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Одні й ті самі люди, які з'являються в кримінальних групах, потім з'являлися як експерти по телебаченню, потім з'являлися в Білорусі як члени одних з найактивніших опозиційних угруповань. Потім з'являються в Києві серед емігрантів з Білорусі. Ми почали перевіряти, що стоїть за цим - у той самий момент ми дізналися про смерть Шишова. Тому ми перевіряємо зараз перетин, можливо, цих людей, які мають зв'язки з ФСБ".

За словами розслідувача Bellingcat, він точно знає, що "ці люди мають зв'язок з ФСБ, що вони були в Білорусі під час протестів, і що вони зараз перебувають у Києві".

"Ми зараз їх намагаємося знайти. Я зараз не можу сказати остаточно, це вимагає ще декілька тижнів розслідування. Ми намагаємося перевірити зв'язок між цими людьми та організацією, якою керував Шишов", - заявив Грозєв.

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Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала. Водночас у Нацполіціі заявили, що Шишов не звертався до поліції з приводу можливого стеження.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс". Пізніше правоохоронці підтвердили, що експерти виявили на тілі повішеного травми, характерні для разового падіння.

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.

Автор: 

Білорусь (7926) ФСБ (1449) Христо Грозєв (61) Шишов Віталій (40)


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Топ коментарі
+34
А СБУ конечно нихрена не знает, они с криптомайнерами сражаются.
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07.08.2021 00:01
+34
При Порошенко Украина была воюющей страной,а при зекретине Украина стала -воющей страной...
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07.08.2021 00:05
+23
Та легко грохнет ,чтоб не палить контору
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07.08.2021 00:07
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Сторінка 3 з 3
Фильм по вагнеравцам обещали-обещали - не вышел. Но людей уже полгода держат в таком состоянии, что фильм вот-вот будет. "Вот именно сейчас не вышел - но в следующем месяце 100% будет, мамой клянемся." И так длится уже долго

Это - верный признак того, что никаких вагнеровцев не было.
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07.08.2021 21:35 Відповісти
Та, звісно, майже всі КГБісти,от Вечорка,той же Грозев,по світу мотається Тимановська і т.д.А в Раді стільки ФСБ,хто більш на собі вишиванку рве,під підозрою,Путіну тільки руки потирати,самі національний розбрат сіють.
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07.08.2021 18:02 Відповісти
Серед тих, хто переїхав з Білорусі, в Києві є агенти ФСБ, - Грозєв - Цензор.НЕТ 2483
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07.08.2021 19:54 Відповісти
особливо в задніх рядах, де жмуруку сидить
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08.08.2021 15:21 Відповісти
Да эта вся беларусская "оппозиция" с ФСБ связана. И с криминальными группами тоже.
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07.08.2021 23:33 Відповісти
так у нас януковощ назначал министров и на сбу по списку из кремля --- и в окружении зельца и в парламенте кремлевской консервы очень много --- медведчук . деркач . шуфрич . кива-шизонутый . рабинович . шевченко --- там их целая фракция и в кс и в офисе эти черви пролезли во все институты власти
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08.08.2021 06:31 Відповісти
у нас януковищ агента Лоліту назначив на пост міністра
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08.08.2021 15:22 Відповісти
Лолита обнимашка не лучше,при Януковиче в правительстве Азарова занимал должность министра экономического развития и торговли.
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08.08.2021 11:13 Відповісти
Совсем не спалился))) Чего овощу с кровосисей имя отчество не написал?)
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08.08.2021 13:17 Відповісти
Не надо нервничать дружище всё будет кучеряво,жму руку обнимаю.
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08.08.2021 13:46 Відповісти
Догада
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08.08.2021 11:46 Відповісти
"Цензоре", візьміть у видання хоч одного філолога на ставку коректора. Треба "Серед тих, хто переїхав із Білорусі в Київ, є агенти ФСБ". Не можливо ж читати те, що ви пишете.
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08.08.2021 18:55 Відповісти
ОбІцянка-цЯцянка, а дурневі - радість. Де обіцяний фільм-розслідування про зрив операції ГУР МО Сотоваріщі в Білорусі? Чи жиди, таки так, сумєлі дагаварітца?
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08.08.2021 20:01 Відповісти
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