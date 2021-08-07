Серед тих, хто переїхав з Білорусі, в Києві є агенти ФСБ, - Грозєв

Серед противників режиму Олександра Лукашенка, які перебралися з Білорусі до України, є агенти російських спецслужб.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, повідомляє Цензор.НЕТ.

Коментуючи загибель голови громадської організації "Білоруський дім" Віталія Шишова, на запитання, чи можуть серед білоруської діаспори бути агенти ФСБ, Грозєв відповів:

"Це так. Ми не пов'язані з цим вбивством, з цією смертю (Шишова - ред.), тому що ми не знали, що воно відбудеться. Ми йшли слідами людей, яких ми знаємо з деяких інших проєктів, які пов'язані з ФСБ, які були впроваджені в білоруську опозицію. Деякі з них перебувають у Києві. Оскільки таких людей ми бачили в інших ролях.

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Одні й ті самі люди, які з'являються в кримінальних групах, потім з'являлися як експерти по телебаченню, потім з'являлися в Білорусі як члени одних з найактивніших опозиційних угруповань. Потім з'являються в Києві серед емігрантів з Білорусі. Ми почали перевіряти, що стоїть за цим - у той самий момент ми дізналися про смерть Шишова. Тому ми перевіряємо зараз перетин, можливо, цих людей, які мають зв'язки з ФСБ".

За словами розслідувача Bellingcat, він точно знає, що "ці люди мають зв'язок з ФСБ, що вони були в Білорусі під час протестів, і що вони зараз перебувають у Києві".

"Ми зараз їх намагаємося знайти. Я зараз не можу сказати остаточно, це вимагає ще декілька тижнів розслідування. Ми намагаємося перевірити зв'язок між цими людьми та організацією, якою керував Шишов", - заявив Грозєв.

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Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала. Водночас у Нацполіціі заявили, що Шишов не звертався до поліції з приводу можливого стеження.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс". Пізніше правоохоронці підтвердили, що експерти виявили на тілі повішеного травми, характерні для разового падіння.

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.