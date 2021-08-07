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Новини
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Пожежники взяли під контроль 202 із 214 лісових пожеж у Туреччині, - Ердоган

Пожежники взяли під контроль 202 із 214 лісових пожеж у Туреччині, - Ердоган

Пожежникам вдалося взяти під контроль 202 з 214 лісових пожеж, що спалахнули в 46 турецьких провінціях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Анадолу повідомив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

За його словами, в ліквідації наслідків стихійного лиха задіяно 18 літаків-амфібій, 850 пожежних машин і автоцистерн з водою, 57 вертольотів, 150 екскаваторів, 9 дронів, а також 5250 співробітників профільних служб.

Ердоган також відзначив, що чотири літаки і один вертоліт прибули до Туреччини з-за кордону за підтримки приватних компаній і неурядових організацій.

"Ми продовжуємо інтенсивні зусилля з гасіння лісових пожеж, постійно збільшуючи кількість наземних і повітряних транспортних засобів. Ми не допустимо спустошення нашої країни", - заявив Ердоган.

Також читайте: Пожежі в провінції Анталья майже погашено, - МЗС Туреччини

пожежа (4316) Туреччина (3496) Ердоган Реджеп Таїп (928)


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Топ коментарі
+7
а тем временем один самолёт ********* который якобы тушит пожар .... разведывает и передаёт секретные данные в *********.
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07.08.2021 04:23
+7
из истории всем известна золотая орда. Бытует и поговорка "русский хуже ордынца"
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07.08.2021 07:01
+4
Только не говорите ватникам, что потушили пожары, а то винторогие опять полезут поджигать леса.
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07.08.2021 08:01
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а тем временем один самолёт ********* который якобы тушит пожар .... разведывает и передаёт секретные данные в *********.
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07.08.2021 04:23 Відповісти
любой кацаполет передает в кацапию шо надо и не дадо....
об етом кацаполетчики могут и не знать - засекут? свалят?
та и хрен бы с ними, поорут матрешки с неделю и забудут...
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07.08.2021 04:58 Відповісти
Последняя фраза звучит не очень оптимистично, надо признать: "Мы не допустим опустошения нашей страны", - заявил Эрдоган.(с) Уж если речь пошла не о каких-то там больших или даже огромных убытках, а именно об опустошении, то похоже на реальную катастрофу.
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07.08.2021 04:35 Відповісти
из истории всем известна золотая орда. Бытует и поговорка "русский хуже ордынца"
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07.08.2021 07:01 Відповісти
И у нас в Чернобыле пожары были в прошлом году. Причина - одна.
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07.08.2021 07:56 Відповісти
Да-да... помню я. Долго их тушили... Но, я не упомню чтобы речь шла об "опустошении страны"(с).
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07.08.2021 07:58 Відповісти
Может ошибки перевода. Или неточная степень перевода .
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07.08.2021 08:14 Відповісти
Только не говорите ватникам, что потушили пожары, а то винторогие опять полезут поджигать леса.
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07.08.2021 08:01 Відповісти
Падішах звинувачує курдів.
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07.08.2021 08:44 Відповісти
Турция заподозрила РФ в поджегах своих курортов. . . Это на россии называется -ПУСТИТЬ ПЕТУХА .. ТРАДИЦЫЯ РОССИЙССКОЙ ДЕРЕВНИ к Зажиточному соседу . . Дикие нравы...,, а КГБ - ФСБ России дажэ не париться с названием своих спец-операцый...... . \.\.
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07.08.2021 12:10 Відповісти
 
 