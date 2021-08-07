Пожежники взяли під контроль 202 із 214 лісових пожеж у Туреччині, - Ердоган

Пожежникам вдалося взяти під контроль 202 з 214 лісових пожеж, що спалахнули в 46 турецьких провінціях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Анадолу повідомив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

За його словами, в ліквідації наслідків стихійного лиха задіяно 18 літаків-амфібій, 850 пожежних машин і автоцистерн з водою, 57 вертольотів, 150 екскаваторів, 9 дронів, а також 5250 співробітників профільних служб.

Ердоган також відзначив, що чотири літаки і один вертоліт прибули до Туреччини з-за кордону за підтримки приватних компаній і неурядових організацій.

"Ми продовжуємо інтенсивні зусилля з гасіння лісових пожеж, постійно збільшуючи кількість наземних і повітряних транспортних засобів. Ми не допустимо спустошення нашої країни", - заявив Ердоган.

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