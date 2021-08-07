Пожежники взяли під контроль 202 із 214 лісових пожеж у Туреччині, - Ердоган
Пожежникам вдалося взяти під контроль 202 з 214 лісових пожеж, що спалахнули в 46 турецьких провінціях.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Анадолу повідомив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.
За його словами, в ліквідації наслідків стихійного лиха задіяно 18 літаків-амфібій, 850 пожежних машин і автоцистерн з водою, 57 вертольотів, 150 екскаваторів, 9 дронів, а також 5250 співробітників профільних служб.
Ердоган також відзначив, що чотири літаки і один вертоліт прибули до Туреччини з-за кордону за підтримки приватних компаній і неурядових організацій.
"Ми продовжуємо інтенсивні зусилля з гасіння лісових пожеж, постійно збільшуючи кількість наземних і повітряних транспортних засобів. Ми не допустимо спустошення нашої країни", - заявив Ердоган.
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об етом кацаполетчики могут и не знать - засекут? свалят?
та и хрен бы с ними, поорут матрешки с неделю и забудут...