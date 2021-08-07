Найманці РФ п'ять разів обстрілювали українські позиції з гранатометів і мінометів, - штаб
Упродовж минулої доби, 6 серпня, російсько-окупаційні війська на сході України обстріляли позиції наших воїнів 5 разів. Найманці РФ відкривали вогонь з мінометів і гранатометів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу штабу ООС в фейсбуці.
Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстрілював наші позиції з мінометів 82-го калібру.
У напрямку Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Біля Новотошківського противник застосовував автоматичні станкові, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Неподалік Катеринівки збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат серед українських захисників немає.
Станом на 7 годину ранку, 7 серпня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
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скоты местные протирают стволы кацапне после пальбы....
всегда уважал кацапов за мееeeeдленость в том месте, где у людей мозги.
подумайте еще раз.... - може все таки дуст?
вы себе не предсталяете как глубоко наплевать на ето прокацапское стадо,
скока бы ему лет до пенсии не было....