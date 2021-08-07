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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ п'ять разів обстрілювали українські позиції з гранатометів і мінометів, - штаб

Найманці РФ п'ять разів обстрілювали українські позиції з гранатометів і мінометів, - штаб

Упродовж минулої доби, 6 серпня, російсько-окупаційні війська на сході України обстріляли позиції наших воїнів 5 разів. Найманці РФ відкривали вогонь з мінометів і гранатометів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу штабу ООС в фейсбуці.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстрілював наші позиції з мінометів 82-го калібру.

У напрямку Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Біля Новотошківського противник застосовував автоматичні станкові, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Неподалік Катеринівки збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Станом на 7 годину ранку, 7 серпня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Також читайте: Ворог двічі від початку доби порушив перемир'я, застосовуючи 82-мм міномети і гранатомети. Бойових втрат немає, - Міноборони

обстріл (28316) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+7
Найманці РФ п'ять разів обстрілювали українські позиції з гранатометів і мінометів, - штаб - Цензор.НЕТ 8810
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07.08.2021 09:04
+4
та шо там наемники ? - кацапня переобутая из своих же вонючих пушек палит по Украине.
скоты местные протирают стволы кацапне после пальбы....
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07.08.2021 08:41
+2
немедленно себя поласкай, чудаковатый ордловский гном.
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07.08.2021 08:53
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та шо там наемники ? - кацапня переобутая из своих же вонючих пушек палит по Украине.
скоты местные протирают стволы кацапне после пальбы....
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07.08.2021 08:41 Відповісти
о, шахтерец вроде из кара гнилы клюв разинул ....
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07.08.2021 08:51 Відповісти
у курицы мозгов больше чем у тебя, вскукарека
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07.08.2021 08:56 Відповісти
Нє кукарєкай на бутилкє.
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07.08.2021 08:53 Відповісти
гребаные павлики морозовы - суда над вами не будет, я отвернусь....
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07.08.2021 08:46 Відповісти
не долайкал ты себя срусский, не долюбил - диды не простят...
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07.08.2021 08:52 Відповісти
немедленно себя поласкай, чудаковатый ордловский гном.
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07.08.2021 08:53 Відповісти
маладец!
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07.08.2021 08:54 Відповісти
Пєнсіонниє накаплєнія как би у русскіх свінєй замарозілі.
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07.08.2021 08:54 Відповісти
Тєбя рососіся нє пріняла. Дажє русскій фюрер заявіл што донбас- Україна.
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07.08.2021 08:59 Відповісти
ето *****, свин, на 8м году наконец то додумался до смены ника...
всегда уважал кацапов за мееeeeдленость в том месте, где у людей мозги.
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07.08.2021 09:00 Відповісти
Найманці РФ п'ять разів обстрілювали українські позиції з гранатометів і мінометів, - штаб - Цензор.НЕТ 8810
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07.08.2021 09:04 Відповісти
и от ето от, злобное черноротое, надо взад в Украину?
подумайте еще раз.... - може все таки дуст?
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07.08.2021 09:07 Відповісти
Конечно бастовать не будут. Они решают то ли на пл.Ленина касками стучать то ли в Киеве под Кабмином
Найманці РФ п'ять разів обстрілювали українські позиції з гранатометів і мінометів, - штаб - Цензор.НЕТ 2554
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07.08.2021 09:09 Відповісти
слеза жалости не выдавилась....
вы себе не предсталяете как глубоко наплевать на ето прокацапское стадо,
скока бы ему лет до пенсии не было....
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07.08.2021 09:36 Відповісти
Особенности «гражданской войны» - ФСБэшная мразь выполняла задание *****...
Найманці РФ п'ять разів обстрілювали українські позиції з гранатометів і мінометів, - штаб - Цензор.НЕТ 678
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07.08.2021 09:13 Відповісти
... скоро в Орде станет депутатом. Заслужил.
Найманці РФ п'ять разів обстрілювали українські позиції з гранатометів і мінометів, - штаб - Цензор.НЕТ 3057
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07.08.2021 09:15 Відповісти
"Смердюча росіянка": міс Молдови побили сумкою та облаяли за російську мову
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07.08.2021 09:17 Відповісти
 
 