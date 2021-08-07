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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксували 1054 нові випадки зараження, 1 393 особи одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксували 1054 нові випадки зараження, 1 393 особи одужали

Станом на ранок суботи, 7 серпня, в Україні зафіксовано 1 054 нові випадки захворювання на COVID-19, одужали 1 393 особи, 20 летальних випадків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 6 серпня 2021 в Україні зафіксовано 1 054 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 72, медпрацівників - 13). Також за минулу добу: госпіталізовано - 534 особи, летальних випадків - 20, одужали - 1 393 особи", - повідомив МОЗ України.

На день раніше, 6 серпня повідомлялося про зафіксовані 1 081 новий випадок захворювання на СOVID-19 за добу, 5 серпня повідомлялося про 1 052 нові випадки захворювання на COVID-19, 4 серпня повідомлялося про 984 нові випадків захворювання, 3 серпня за добу зафіксовано 827 нових випадків захворювання СOVID-19, 2 серпня повідомлялося про 265 нових випадків інфікування коронавірусом, 1 серпня повідомлялося про 484 нові підтверджені випадки COVID-19, 31 липня за добу зафіксовано 916 нових випадків захворювання на СOVID-19, 30 липня повідомлялося про 962 нові випадки інфікування коронавірусом, 29 липня за добу зафіксовано 846 нових випадків захворювання на COVID-19.

Також читайте: В AstraZeneca заявили, що їхня вакцина дає тривалий імунітет - третя доза не потрібна

Всього за період пандемії в Україні захворіли 2 258 532 особи, видужали 2 190 686 осіб, летальних випадків - 53 085.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.

Також читайте: Пункт вакцинації від COVID-19 відкрився в міжнародному аеропорту "Київ"

карантин (18172) МОЗ (5391) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Россия вышла на первое место в мире по числу смертей от коронавируса на душу населения, отмечает «Би-би-си». Британская медиакомпания приводит данные американского университета Джонса Хопкинса, который использует сведения российского оперативного штаба. Согласно этим подсчетам, Россия опередила Бразилию и Индию

Спутник V, конечно же несколько уступает в эффективности и
"Новичку" и цианистому калию, но действует в общем неплохо.

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07.08.2021 08:50
+6
Мне вот этот идиот понравился, на пляже Кирилловки. Редкий идиот, надо сказать.
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксировали 1054 новых случаев заражения, 1 393 человека выздоровели - Цензор.НЕТ 6943
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07.08.2021 08:43
+4
13 медработников

А что ж медработников не вакцинировали то?? Или вакцинировали но это все до лампочки??
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07.08.2021 08:47
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Хвиля набирає потужності.
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07.08.2021 08:35 Відповісти
Суббота,есть суббота,и никаких забот...
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07.08.2021 08:38 Відповісти
Мне вот этот идиот понравился, на пляже Кирилловки. Редкий идиот, надо сказать.
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксировали 1054 новых случаев заражения, 1 393 человека выздоровели - Цензор.НЕТ 6943
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07.08.2021 08:43 Відповісти
Та ні, він просто занадто відповідальний...🤣
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07.08.2021 09:25 Відповісти
Так єто же стеб.
Манифест против масочного режима 😷
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07.08.2021 10:41 Відповісти
Судя по тексту под этой фоткой- таки не стеб оказался. К сожалению.
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07.08.2021 11:26 Відповісти
Шось дуже прозора вода.
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07.08.2021 11:44 Відповісти
Казалось бе, ведь можно ж было уже объявить, что ни одного привитого в этой тысяче, и многие побежале бе вприпрыжку.
Но нет.
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07.08.2021 08:47 Відповісти
Тысяча- это только положительный ( брехливый) тест.
Зато: выздоровело 1300
Покинуло этот бренный мир 20 (но тут еще неясно, что было в анамнезе).
0,7 % и то по неясным причинам - вот картина "небывалой страшной эпидемии"
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07.08.2021 10:52 Відповісти
13 медработников

А что ж медработников не вакцинировали то?? Или вакцинировали но это все до лампочки??
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07.08.2021 08:47 Відповісти
Россия вышла на первое место в мире по числу смертей от коронавируса на душу населения, отмечает «Би-би-си». Британская медиакомпания приводит данные американского университета Джонса Хопкинса, который использует сведения российского оперативного штаба. Согласно этим подсчетам, Россия опередила Бразилию и Индию

Спутник V, конечно же несколько уступает в эффективности и
"Новичку" и цианистому калию, но действует в общем неплохо.

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07.08.2021 08:50 Відповісти
Там у них кроме спутника есть ещё всякое. Тоже отечественное.
Вот и получили заслуженное первое место
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07.08.2021 08:55 Відповісти
Короче,я так понимаю ,что пока все не переболеют это не остановится.
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07.08.2021 09:28 Відповісти
Не совсем так . " Это " мутирует .
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07.08.2021 09:41 Відповісти
Ну если это мутирует тогда и вакцина - не панацея.
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07.08.2021 13:03 Відповісти
А потом через полгода по новой болеть начнут. А Вы думаете почему заболеваемость волнами идет? Вот только без вакцинации каждая следующая волна ковида все смертоноснее.
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07.08.2021 11:33 Відповісти
Насчёт смертоноснее и вакцинации это пока ещё вилами по воде писано, но посмотрим.
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07.08.2021 11:53 Відповісти
Смотрим по Украине
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/

Первая волна пик суточной заболеваемости 28 ноября 16294, пик суточной смертности 9 декабря 276

Вторая волна пик суточной заболеваемости 03 апреля 20341, пик суточной смертности 9 апреля 481
Если бы смертность была как в первой волне, то пик суточной смертности был бы 276/16294*20341=345.
В реале превышение смертности превышение в 481/345=1,39 раза.

Так что те вила можешь засунуть себе сам знаешь куда.
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07.08.2021 13:37 Відповісти
Сам себе засунь эту стату сам знаешь куда.
В соседней Польше таких перекосов нет. Как считаем так и выходит
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07.08.2021 14:02 Відповісти
Ты в соседней Польше живешь? На пик 2-й волны ковида там 12% населения как минимум одну дозу вакцины получило.
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07.08.2021 15:05 Відповісти
Человек существо ироцианальное данные факты,что 50% тестов брехливи,что 50% пневмоний врачи определить не могут, точто 80% бессимптомные, а дети не болеют их это не убеждают. И точто ковид занимает 0,1% процента от всех пневмоний им не чего не говорит. Но природе нужны именно такие, которые своей бессмысленой активной суетой путем метода ,тык' находят правильное решение быстрее чем логически типа мыслящие. Но внедрения этого решения это как вода которвя камень точит. Но процес пошел не долго осталось ковид мафии измываться,будет суд не хуже Нюренберга. Всему свое время и будут ковидных фашистов вылавливать по всему миру, ковид действие породило противодействие и тому нема рады.
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07.08.2021 09:48 Відповісти
Людина - істота, яка звикає до всього. В П. Кореї нема ковідли не тому, шо вони шось приховують, а тому, шо там вона просто не потрібна, там вже всього досягли і зовсім іншими методами.
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07.08.2021 10:18 Відповісти
Только одно поражает. Как фарммафия, или кто там еще, могли подкупить (убедить) ВСЕ средства массовой информации, правительства, ученых. Почему любые здравые или критические статьи банятся, фильмы удаляются.
Причем и на польском, английском, немецком.
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07.08.2021 10:59 Відповісти
Развели как котят (с)
В первые месяцы удачно разогнали тему (с свиным и птичьим не вышло), а теперь остановиться уже нельзя: деньги потрачены - избиратель будет недоволен.
Поэтому опомнившихся называем антиваксерами (коцапами, хохлами итд) и продолжаем это шоу.
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07.08.2021 11:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FvnHkp14Ne4 Израиль - 95% госпитализированных вакцинировано

Хто может на иврите? Не врут?
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07.08.2021 09:55 Відповісти
Автор, выложивший ролик определенно соврал, назвав его "95% of the severe patients are vaccinated - Dr Kobi Haviv Interview (Herzog Hospital, Jerusalem)" ибо на 17-81 секундах этого ролика в субтитрах указано "90... 85-90% из госпитализированных были "полностью вакцинированные" люди. Ну и немного сманипулировали Вы, озаглавив ссылку"https://www.youtube.com/watch?v=FvnHkp14Ne4 Израиль - 95% госпитализированных вакцинировано ", а не "85-90% госпитализированных в Herzog Hospital Иерусалима были полностью вакцинированы".
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07.08.2021 20:20 Відповісти
Одужало більше, ніж нових випадків?
То є добре
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07.08.2021 12:24 Відповісти
 
 