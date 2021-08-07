В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксували 1054 нові випадки зараження, 1 393 особи одужали
Станом на ранок суботи, 7 серпня, в Україні зафіксовано 1 054 нові випадки захворювання на COVID-19, одужали 1 393 особи, 20 летальних випадків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
"За добу 6 серпня 2021 в Україні зафіксовано 1 054 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 72, медпрацівників - 13). Також за минулу добу: госпіталізовано - 534 особи, летальних випадків - 20, одужали - 1 393 особи", - повідомив МОЗ України.
На день раніше, 6 серпня повідомлялося про зафіксовані 1 081 новий випадок захворювання на СOVID-19 за добу, 5 серпня повідомлялося про 1 052 нові випадки захворювання на COVID-19, 4 серпня повідомлялося про 984 нові випадків захворювання, 3 серпня за добу зафіксовано 827 нових випадків захворювання СOVID-19, 2 серпня повідомлялося про 265 нових випадків інфікування коронавірусом, 1 серпня повідомлялося про 484 нові підтверджені випадки COVID-19, 31 липня за добу зафіксовано 916 нових випадків захворювання на СOVID-19, 30 липня повідомлялося про 962 нові випадки інфікування коронавірусом, 29 липня за добу зафіксовано 846 нових випадків захворювання на COVID-19.
Всього за період пандемії в Україні захворіли 2 258 532 особи, видужали 2 190 686 осіб, летальних випадків - 53 085.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.
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Манифест против масочного режима 😷
Но нет.
Зато: выздоровело 1300
Покинуло этот бренный мир 20 (но тут еще неясно, что было в анамнезе).
0,7 % и то по неясным причинам - вот картина "небывалой страшной эпидемии"
А что ж медработников не вакцинировали то?? Или вакцинировали но это все до лампочки??
Спутник V, конечно же несколько уступает в эффективности и
"Новичку" и цианистому калию, но действует в общем неплохо.
Вот и получили заслуженное первое место
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
Первая волна пик суточной заболеваемости 28 ноября 16294, пик суточной смертности 9 декабря 276
Вторая волна пик суточной заболеваемости 03 апреля 20341, пик суточной смертности 9 апреля 481
Если бы смертность была как в первой волне, то пик суточной смертности был бы 276/16294*20341=345.
В реале превышение смертности превышение в 481/345=1,39 раза.
Так что те вила можешь засунуть себе сам знаешь куда.
В соседней Польше таких перекосов нет. Как считаем так и выходит
Причем и на польском, английском, немецком.
В первые месяцы удачно разогнали тему (с свиным и птичьим не вышло), а теперь остановиться уже нельзя: деньги потрачены - избиратель будет недоволен.
Поэтому опомнившихся называем антиваксерами (коцапами, хохлами итд) и продолжаем это шоу.
Хто может на иврите? Не врут?
То є добре