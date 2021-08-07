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Новини Олімпіада-2020
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Боксер Хижняк: "Не знаю, чому суддя так зробив. Я міг продовжувати бій"

Боксер Хижняк:

Український боксер Олександр Хижняк після своєї поразки у фіналі Олімпійських Ігор прокоментував досить спірне рішення рефері зупинити бій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на sport.ua, спортсмен здивований рішенням судді, який не дав повернутися після падіння.

"Не можу сказати, що не міг продовжувати. Через 4-5 секунд вже відновився, добре почувався. Не знаю, чому рефері відразу зупинив. Не знаю, чому не дали продовжити".

"Я міг продовжувати. Була мета - золото, але не вийшло. Потрібно повторити шлях і зробити медаль золотою", - сказав Хижняк.

Також дивіться: Боксер Хижняк, домінуючи весь поєдинок, програв нокаутом у фіналі Олімпіади. ВIДЕО

Нагадаємо, Хижняк з першого раунду підтверджував своє прізвисько - Полтавський танк. Українець зі старту пішов вперед і пробивав потужними ударами. Олександр чергував серії по голові і по корпусу, тоді як у бразильця нічого не виходило. Спортсмен опускав голову і намагався в'язати українця. Першу трихвилинку Хижняк забрав в домінуючому стилі - 5:0.

У другому раунді Хижняк не зменшував обертів, він постійно йшов вперед і ловив суперника ударами зліва і справа. Соуза не витримував такого тиску від Хижняка і часто намагався просто тримати українця в клінчі. Другий раунд Хижняк також забрав без питань - 5:0.

У третьому раунді Хижняк також діяв першим номером. Все йшло до впевненої перемоги українця, але в середині раунду сталося щось. Олександр продовжував йти вперед без захисту і пропустив один потужний удар назустріч, впав в нокдаун. Рефері одразу зупинив бій. Таким чином, Хижняк поступився і отримав лише срібну медаль.

бокс (169) Олімпіада (687) Хижняк Олександр (7)


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Топ коментарі
+18
пересмотри бой и увидишь - решение судьи более чем спорное.

Хижняк вел два раунда вчистую. Если бы судья отсчитал нокдаун, как полагается, Хижняк простоял бы еще 20 секунд, и бой выиграл бы со счетом 1 проигранный раунд против двух выигранных.
Единственный шанс был у бразила выиграть - остановить матч. Судья так и сделал.
Я не любитель кричать про проплаченные игры, но тут все было слишком очевидно.
Судья - продажный гандон.
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07.08.2021 12:35
+15
верим! мог!
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07.08.2021 11:23
+7
уважают не тех хто никогда не проигрывает, таких просто нет - уважают тех кто поднимается после поражения и все равно побеждают...
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07.08.2021 11:23
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кивать на судью - ето кацапское - оставь ето им..
ты дрался как уже умел...
уважение по любому если ты тока еще судей не будешь обвинять.
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07.08.2021 11:17 Відповісти
верим! мог!
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07.08.2021 11:23 Відповісти
уважают не тех хто никогда не проигрывает, таких просто нет - уважают тех кто поднимается после поражения и все равно побеждают...
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07.08.2021 11:23 Відповісти
пересмотри бой и увидишь - решение судьи более чем спорное.

Хижняк вел два раунда вчистую. Если бы судья отсчитал нокдаун, как полагается, Хижняк простоял бы еще 20 секунд, и бой выиграл бы со счетом 1 проигранный раунд против двух выигранных.
Единственный шанс был у бразила выиграть - остановить матч. Судья так и сделал.
Я не любитель кричать про проплаченные игры, но тут все было слишком очевидно.
Судья - продажный гандон.
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07.08.2021 12:35 Відповісти
Слышал мнение не от кацапов, что Хижняк сам напорол глупостей - ему нужно было эти 5 секунд посидеть на полу, чтобы судья начал отсчет, а затем - спокойно подняться, когда перестало бы кружиться в голове - тогда у судьи не было бы возможностей объявить технический нокаут. А так - Хижняк вскочил сразу, но шатался как пьяный несколько секунд, что дало возможность ган-ону судье остановить бой...
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08.08.2021 10:39 Відповісти
Після бійки руками не махають....
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07.08.2021 11:25 Відповісти
я не знаю, які правила в аматорському боксі, але, за мірками професійного боксу, це точно не був нокаут. так що його можна зрозуміти
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07.08.2021 11:29 Відповісти
І по правилам профі це був нокаут, боксер не стояв на ногах і не орієнтувався в просторі. Рефері правий на сто відсотків.
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07.08.2021 12:18 Відповісти
чтобы увидеть, что он не ориентируется, надо было как минимум посмотреть ему в глаза. Для нокдауна - отсчитать 8 секунд. А он встал с вполне осмысленным взглядом и был готов продолжить бой через считанные пару секунд.
Не было там никакого нокаута.
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07.08.2021 12:36 Відповісти
довбень, це нокдаун. Нокаутом він може стати лише після 10 секунд.
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07.08.2021 14:35 Відповісти
Тут є нюанс - якби Хижняк посидів на 5 секунд, прийшов би до тями і потів вже піднявся твердо на ноги - так, у судді не було б жодного шансу. Але Хижняк одразу підхопився, тобто рахувати суддя не міг і при цьому Хижняк ледве тримався на ногах кілька секунд - тому у судді було формальне право зупинити бій, оголосивши технічний нокаут. Хоча звісно, що суддя міг би зачекати пару секунд і вже потім оцінювати стан боксера.
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08.08.2021 10:44 Відповісти
хлопец не то шо перспективный, а очень...
обидку закуси перекашляй и все будет, если не пойдешь ларьки на районе трусить....
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07.08.2021 11:35 Відповісти
а чем он перспективный - техника на минимумах - обычный обмен удрами с близкой дистанции

Ломаченко и Усик на олимпиадах были как старшеклассники против первоклашек

А у Хыжняка нету никаких шансов в профессионалах
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07.08.2021 12:05 Відповісти
если даже дубовый Усик уже метит на бой с самим Джшуа, то и у Хижняка неплохие шансы.
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07.08.2021 12:37 Відповісти
Усик значительно техничнее Хижняка...
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08.08.2021 10:44 Відповісти
С такой физухой шансов много, нужно немного поработать над ошибками. Хижняк очень много возможностей не использует. На ринге нужно думать, а не просто рубиться, этого кстати Хижняку очень не хватает.
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07.08.2021 13:15 Відповісти
Обмен ударами приводит к результату 50/50.
Где бокс?! Бокс - это искусство, а не тупой обмен ударами. Обмен ударами допускается, если уже ничего не получается противопоставить против соперника. У Хижняка весть бой построен только на физухе, а где техника?
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07.08.2021 11:40 Відповісти
Лежать нужно было.
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07.08.2021 11:41 Відповісти
а лучше с маадумазелей какой - не то время и не то место было.
тактика пошла от тех хто ни разу там не был....
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07.08.2021 11:46 Відповісти
Нормальная тактика. И тренер должен был орать --- Лежи! 4-5 секунд и поднимайся. Боксер это должен знать.
С такой тактикой Фьюри, до сих пор, Величайший Нокаутированный Чемпион.
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07.08.2021 11:53 Відповісти
Лобан не дословно - "все понимают как нужно играть в футбол,
на поле не всегда есть кого вывести...."
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07.08.2021 11:50 Відповісти
Хижняк, с очень хорошими данными. Даже имея в своём арсенале простое рубилово, и выходит в финал олимпиады, это о многом говорит. Но почему Хижняк не использует много возможностей, которые есть в технике бокса? Физуха отличная, добавить немного техники, тактики, и цены ему не было бы. А так "маємо те, що маємо". При подходе, который сейчас, результат будет 50/50... большие проблемы со здоровьем с возрастом, столько ударов за бой пропускать.
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07.08.2021 12:03 Відповісти
не лайте хлопца - тренировки, упертость и злость в бою...
все у него есть...
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07.08.2021 12:08 Відповісти
Для Бокса этого не достаточно!
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07.08.2021 12:09 Відповісти
шо еще недостает?
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07.08.2021 12:13 Відповісти
Техника, тактика!
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07.08.2021 12:15 Відповісти
думал об етом даже и упоминать не нужно - трудно заниматься чистописанием без ручки и тетрадки..
а от дальше уже здоровая спортивная злость и бесконечные тренировки,
если ты конечно ты хочешь золотую олимпийскую медаль на своей груди видеть....
а не так и не...
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07.08.2021 12:22 Відповісти
Кстати, теперь Хижняку быстро восстановиться не получится. Теперь после такого нокаута, ему надо время, и в парах нужен перерыв... Иначе, его начнут ронять на более простых турнирах, и соперники попроще.
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07.08.2021 12:45 Відповісти
давайте все таки оставим хлопца в покое...
почувствует шо готов и может? - та ждем же...
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07.08.2021 12:52 Відповісти
Обидно, что есть хорошие бойцы, могут показать отличный результат... Но не маловажную роль в подготовке боксера играет Тренерский состав. Здесь больше вопросов к тренерскому составу! Почему базовые навыки бокса не отработаны должным образом.
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07.08.2021 13:04 Відповісти
устал... но еще и последний раз - обижаются слабые,
сильные поднимаются и делают...
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07.08.2021 13:13 Відповісти
Лозунги , это очень хорошо , но не достаточно.
Бокс - это искусство! Кто кого перебьет - это не Бокс.
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07.08.2021 13:18 Відповісти
IQ не купиш.
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07.08.2021 16:38 Відповісти
Ксати, накаут чистый! Хижняк может говорить всё, что угодно, но если бы рефери разрешил бы продолжить бой, то Хижняк заработал бы тяжелый нокаут!
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07.08.2021 11:49 Відповісти
не стони кац без флага и гимна...
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07.08.2021 12:00 Відповісти
Нечего сказать, вот и переходишь на оскорбления.
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07.08.2021 12:08 Відповісти
убедил, забираю обратно "кац"
но и ты тоже не про "тяжелый нокаут" спокойнее фантазируй
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07.08.2021 12:11 Відповісти
Чистий нокаут, когда на счет 10 боксер не может встать.
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07.08.2021 12:33 Відповісти
Не факт. Просто это т.н. "любительский". Тут нокауты вообще редки. Просто Хижняк решил на дурачка встать по быстрому, как-будто ничего и не было. А не получилось- зашатался и ноги чуть заплелись. И все эти пляски прямо перед судьей. Нужно было пару секунд посидеть, прийти в себя, потом уверенно встать- тогда бы судья не остановил.
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07.08.2021 12:28 Відповісти
Не помогло бы! Был бы потом тяжёлый нокаут!
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07.08.2021 12:38 Відповісти
Да конечно, и история не знает таких случаев.
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07.08.2021 12:41 Відповісти
Таких случаев полно, и потом уже вопросы к рефери, почему не остановил бой.
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07.08.2021 13:06 Відповісти
Хижняк сразу поднялся, взгляд был абсолютно осмысленным. А судья гандон даже нокдауна не отсчитал.
Хижняк не самый лучший боксер на свете, но учитывая что он на момент остановки боя выигрывал два раунда, то даже отсчет нокдауна не помог бы бразилу выиграть бой. Только остановка боя.
Что судейский гандон и сделал, тупо нашел повод.
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07.08.2021 12:40 Відповісти
Удалось взглят, на расстоянии разглядеть?
А ноги подкашивались, это чтобы ввести в заблуждение.
После такого ясного взгляда, и танца... в случае продолжения боя все заканчивается тяжелым нокаутом!
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07.08.2021 12:50 Відповісти
В каком случае засчитывают нокаут?После падения боксера на ринг или вылета за его пределы, судья начинает отсчет до 8. Если спортсмен не поднялся, продолжает считать до 10. Нокаут бокс засчитывают, как только рефери досчитает до 10. Такое положение фиксируется словом "Аут".
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07.08.2021 14:02 Відповісти
Это в фильмах и мультиках....

-----------------------------------------------------
Баран, это записано в официальных правилах. Иди в школу и учись читать, пока не послали еще дальше
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07.08.2021 15:46 Відповісти
Ты из поколения дегенератов? Вся информация из интернета?
Писульки из интернета можешь засунуть себе в одно место.
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07.08.2021 17:03 Відповісти
Врешь. Чистій нокаут - это когда боксер не может встать, тогда рефери начинает считать и если боксер не вста в течении 10 секунд - тогда это чисты нокаут.
А тут судьей был объявлен технический нокаут на основании субъективного мнения судьи о том, что Хижняк не может продолжать бой - хотя Хижняк через 5 секунд уже был в норме.
Но да, это ошибка Хижняка, что он сразу вскочил, а не посидел и не пришел в себя на полу.
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08.08.2021 10:48 Відповісти
Уважение боксеру но тактики 0 , на одной "рубке" далеко не уйдешь
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07.08.2021 12:07 Відповісти
Як прийде в себе, хай передивиться відео, і питання відпадуть. На емоціях можна і переможцем себе відчути
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07.08.2021 12:28 Відповісти
он сразу пришел в себя, был готов продолжать, я смотрел бой.
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07.08.2021 12:40 Відповісти
такое было сто раз и будет еще столько же, боксер на эмоциях после нокдауна вскакивает, шатается, переступает неловко ногами и всё судья стопает бой чтобы его не убили нафиг...
думать надо, посидеть пару секунд если словил, а не подскакивать, как мячик...
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07.08.2021 13:51 Відповісти
Бо шатался. Также було с Льюисом, Джудой и др. Делай виводи, ошибка детская.
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07.08.2021 12:32 Відповісти
Пропустил жесткий удар все видно...
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07.08.2021 12:45 Відповісти
Жесткий и точный удар.
Кроме того Хижняк этот удар не видел, кстати Хижняк в бою очень часто упускал из виду своего соперника. В боксе нужно видеть соперника! Это кстати тоже большое упущение Хижняка в подготовке.
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07.08.2021 12:55 Відповісти
Слишком быстро встал, ноги слегка заплелись, пошатнулся - этого достаточно чтобы судья остановил бой на Олимпиаде... Среди профи может быть конечно и не останавливал бы.
Надо было посидеть пару секунд и придти в себя - пусть бы посчитали и в глаза посмотрели, а не вскакивать и шататься... Удар там прошёл будь здоров...
Кроме того, зная Хижняка и его манеру идти вперёд, да еще и после такого нокдауна, там бы и второй прошёл такой же и уже могла быть травма...
Так, что на судью всё валить не надо, там 50-50. Сам тоже виноват...
Пропустил + Подскочил рано.
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07.08.2021 13:50 Відповісти
1. НЕ ДОСТАТОЧНО!
2. СУДЬЁЙ НЕ СОБЛЮДЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫЕ ПРАВИЛАМИ.
Правила бокса на олимпийских играх:
http://dljatebja.ru/olimpiada/Letnie_olimpijskie_igry/Pravila_boksa.html
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07.08.2021 14:23 Відповісти
Такой "наглой" Олипиады еще не было.Зажимали не только Украину,а также Од(АзАта=уеЗДы)эрбэйджан( каратиста Рафаэла в финале и боксеров).У них видать есть списки призеров и тех кого надо наказывать.Прямо МОК как ВОЗ!
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07.08.2021 14:21 Відповісти
Посмотрел полность бой.
Бразилец показал хороший Бокс! Техника, тактика, физуха - в результате заслуженая победа!
У Хижняка уровень мастерства очень хромает, и до бразильца ему ещё работать и работать.
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07.08.2021 14:21 Відповісти
Ну да, ну да - 5:0 в первом раунде в пользу Хижняка, 5:0 во втором раунде в польху Хижняка и один лаки-панч в третьем.
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08.08.2021 10:50 Відповісти
Це бій в стилі середини 20 сторіччя. Видовищно, але в професійному боксі дуже небезпечно.
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07.08.2021 14:39 Відповісти
Саша, иди лучше в профи! Там таких нокаутов не бывает! Зачем тебе это любительство! Может даже в первом тяжелом весе!
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07.08.2021 15:10 Відповісти
Гоша, иди сам!
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07.08.2021 15:18 Відповісти
Саня, ты Чемпион ОИ для всей Украины!
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07.08.2021 17:41 Відповісти
Бокс - это драка, а не танцы в боксерских перчатках! И его ЗА ЭТО любят миллионы простых почитателей, а не за фехтование в тех же перчатках. А. Хижняк - простой и открытый рубильщик с бойцовским характером. Будет иметь большой успех под руковордством хорошего тренера по профессиональному боксу! Вспомните Артуро Гатти и его друга соперника, которые были все в крови , не щадили ни друга-соперника, ни себя. Потом лечились после боя в одной палате! Это "нулевые" годы 21 века. И это помнится!
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07.08.2021 18:04 Відповісти
Хижняк обделался! Что, теперь руками махать!
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07.08.2021 19:59 Відповісти
Розкажіть Хіжняку про тактику та стратегію, щоб більше так тупо не програвав з за продажного рефері.
Й чому не подали скаргу?
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08.08.2021 11:27 Відповісти
Мог,да не смог,надо было не пропускать.А после боя рассказывать сказки,это удел малодушных.На ногах нормально не стоял,а "мог" продолжить бой.
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08.08.2021 11:36 Відповісти
 
 