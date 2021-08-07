Боксер Хижняк: "Не знаю, чому суддя так зробив. Я міг продовжувати бій"
Український боксер Олександр Хижняк після своєї поразки у фіналі Олімпійських Ігор прокоментував досить спірне рішення рефері зупинити бій.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на sport.ua, спортсмен здивований рішенням судді, який не дав повернутися після падіння.
"Не можу сказати, що не міг продовжувати. Через 4-5 секунд вже відновився, добре почувався. Не знаю, чому рефері відразу зупинив. Не знаю, чому не дали продовжити".
"Я міг продовжувати. Була мета - золото, але не вийшло. Потрібно повторити шлях і зробити медаль золотою", - сказав Хижняк.
Нагадаємо, Хижняк з першого раунду підтверджував своє прізвисько - Полтавський танк. Українець зі старту пішов вперед і пробивав потужними ударами. Олександр чергував серії по голові і по корпусу, тоді як у бразильця нічого не виходило. Спортсмен опускав голову і намагався в'язати українця. Першу трихвилинку Хижняк забрав в домінуючому стилі - 5:0.
У другому раунді Хижняк не зменшував обертів, він постійно йшов вперед і ловив суперника ударами зліва і справа. Соуза не витримував такого тиску від Хижняка і часто намагався просто тримати українця в клінчі. Другий раунд Хижняк також забрав без питань - 5:0.
У третьому раунді Хижняк також діяв першим номером. Все йшло до впевненої перемоги українця, але в середині раунду сталося щось. Олександр продовжував йти вперед без захисту і пропустив один потужний удар назустріч, впав в нокдаун. Рефері одразу зупинив бій. Таким чином, Хижняк поступився і отримав лише срібну медаль.
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ты дрался как уже умел...
уважение по любому если ты тока еще судей не будешь обвинять.
Хижняк вел два раунда вчистую. Если бы судья отсчитал нокдаун, как полагается, Хижняк простоял бы еще 20 секунд, и бой выиграл бы со счетом 1 проигранный раунд против двух выигранных.
Единственный шанс был у бразила выиграть - остановить матч. Судья так и сделал.
Я не любитель кричать про проплаченные игры, но тут все было слишком очевидно.
Судья - продажный гандон.
Не было там никакого нокаута.
обидку закуси перекашляй и все будет, если не пойдешь ларьки на районе трусить....
Ломаченко и Усик на олимпиадах были как старшеклассники против первоклашек
А у Хыжняка нету никаких шансов в профессионалах
Где бокс?! Бокс - это искусство, а не тупой обмен ударами. Обмен ударами допускается, если уже ничего не получается противопоставить против соперника. У Хижняка весть бой построен только на физухе, а где техника?
тактика пошла от тех хто ни разу там не был....
С такой тактикой Фьюри, до сих пор, Величайший Нокаутированный Чемпион.
на поле не всегда есть кого вывести...."
все у него есть...
а от дальше уже здоровая спортивная злость и бесконечные тренировки,
если ты конечно ты хочешь золотую олимпийскую медаль на своей груди видеть....
а не так и не...
почувствует шо готов и может? - та ждем же...
сильные поднимаются и делают...
Бокс - это искусство! Кто кого перебьет - это не Бокс.
но и ты тоже не про "тяжелый нокаут" спокойнее фантазируй
Хижняк не самый лучший боксер на свете, но учитывая что он на момент остановки боя выигрывал два раунда, то даже отсчет нокдауна не помог бы бразилу выиграть бой. Только остановка боя.
Что судейский гандон и сделал, тупо нашел повод.
А ноги подкашивались, это чтобы ввести в заблуждение.
После такого ясного взгляда, и танца... в случае продолжения боя все заканчивается тяжелым нокаутом!
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Баран, это записано в официальных правилах. Иди в школу и учись читать, пока не послали еще дальше
Писульки из интернета можешь засунуть себе в одно место.
А тут судьей был объявлен технический нокаут на основании субъективного мнения судьи о том, что Хижняк не может продолжать бой - хотя Хижняк через 5 секунд уже был в норме.
Но да, это ошибка Хижняка, что он сразу вскочил, а не посидел и не пришел в себя на полу.
думать надо, посидеть пару секунд если словил, а не подскакивать, как мячик...
Кроме того Хижняк этот удар не видел, кстати Хижняк в бою очень часто упускал из виду своего соперника. В боксе нужно видеть соперника! Это кстати тоже большое упущение Хижняка в подготовке.
Надо было посидеть пару секунд и придти в себя - пусть бы посчитали и в глаза посмотрели, а не вскакивать и шататься... Удар там прошёл будь здоров...
Кроме того, зная Хижняка и его манеру идти вперёд, да еще и после такого нокдауна, там бы и второй прошёл такой же и уже могла быть травма...
Так, что на судью всё валить не надо, там 50-50. Сам тоже виноват...
Пропустил + Подскочил рано.
2. СУДЬЁЙ НЕ СОБЛЮДЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫЕ ПРАВИЛАМИ.
Правила бокса на олимпийских играх:
http://dljatebja.ru/olimpiada/Letnie_olimpijskie_igry/Pravila_boksa.html
Бразилец показал хороший Бокс! Техника, тактика, физуха - в результате заслуженая победа!
У Хижняка уровень мастерства очень хромает, и до бразильца ему ещё работать и работать.
Й чому не подали скаргу?