Боксер Хижняк: "Не знаю, чому суддя так зробив. Я міг продовжувати бій"

Український боксер Олександр Хижняк після своєї поразки у фіналі Олімпійських Ігор прокоментував досить спірне рішення рефері зупинити бій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на sport.ua, спортсмен здивований рішенням судді, який не дав повернутися після падіння.

"Не можу сказати, що не міг продовжувати. Через 4-5 секунд вже відновився, добре почувався. Не знаю, чому рефері відразу зупинив. Не знаю, чому не дали продовжити".

"Я міг продовжувати. Була мета - золото, але не вийшло. Потрібно повторити шлях і зробити медаль золотою", - сказав Хижняк.

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Нагадаємо, Хижняк з першого раунду підтверджував своє прізвисько - Полтавський танк. Українець зі старту пішов вперед і пробивав потужними ударами. Олександр чергував серії по голові і по корпусу, тоді як у бразильця нічого не виходило. Спортсмен опускав голову і намагався в'язати українця. Першу трихвилинку Хижняк забрав в домінуючому стилі - 5:0.

У другому раунді Хижняк не зменшував обертів, він постійно йшов вперед і ловив суперника ударами зліва і справа. Соуза не витримував такого тиску від Хижняка і часто намагався просто тримати українця в клінчі. Другий раунд Хижняк також забрав без питань - 5:0.

У третьому раунді Хижняк також діяв першим номером. Все йшло до впевненої перемоги українця, але в середині раунду сталося щось. Олександр продовжував йти вперед без захисту і пропустив один потужний удар назустріч, впав в нокдаун. Рефері одразу зупинив бій. Таким чином, Хижняк поступився і отримав лише срібну медаль.