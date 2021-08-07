25 випадків інфікування штамом коронавірусу "дельта" зафіксовано у Вінницькій області, - ОДА

У Вінницькій області підтверджено 25 випадків зараження штамом коронавірусу "дельта".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов.

"... прийшла відповідь з Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України: з використаних реагентів ВООЗ методом ПЛР визначено наявність штаму "дельта". З 30 зразків підтверджено 25", - написав Борзов.

Він зазначив, що випадки інфікування цим штамом підтверджено в 5 районах області: Вінницькому, Гайсинському, Могилів-Подільському, Жмеринському та Тульчинському.

За словами Борзова, наймолодшому інфікованому зі штамом "дельта" вінничанину 13 років, найстаршому - 84.

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