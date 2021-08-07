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25 випадків інфікування штамом коронавірусу "дельта" зафіксовано у Вінницькій області, - ОДА
У Вінницькій області підтверджено 25 випадків зараження штамом коронавірусу "дельта".
Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов.
"... прийшла відповідь з Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України: з використаних реагентів ВООЗ методом ПЛР визначено наявність штаму "дельта". З 30 зразків підтверджено 25", - написав Борзов.
Він зазначив, що випадки інфікування цим штамом підтверджено в 5 районах області: Вінницькому, Гайсинському, Могилів-Подільському, Жмеринському та Тульчинському.
За словами Борзова, наймолодшому інфікованому зі штамом "дельта" вінничанину 13 років, найстаршому - 84.
Топ коментарі
+4 belge
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Цены подняли...количество прививок увеличили...теперь ждут когда буратины раздуплятся...
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
99% всех умерших от КОВИДа в Италии за эти полгода не были вакцинированы, или получили не полный курс прививки.
- Марк Твен, 5 июля 1907
99% умерших от КОВИДа не привиты, или не получили полный курс прививок
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/