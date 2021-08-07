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Новини Коронавірус і карантин
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25 випадків інфікування штамом коронавірусу "дельта" зафіксовано у Вінницькій області, - ОДА

25 випадків інфікування штамом коронавірусу

У Вінницькій області підтверджено 25 випадків зараження штамом коронавірусу "дельта".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов.

"... прийшла відповідь з Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України: з використаних реагентів ВООЗ методом ПЛР визначено наявність штаму "дельта". З 30 зразків підтверджено 25", - написав Борзов.

Він зазначив, що випадки інфікування цим штамом підтверджено в 5 районах області: Вінницькому, Гайсинському, Могилів-Подільському, Жмеринському та Тульчинському.

За словами Борзова, наймолодшому інфікованому зі штамом "дельта" вінничанину 13 років, найстаршому - 84.

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Вінницька область (1012) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Их теперь от этого корыта .ер оттянешь. Волны будут накатывать и накатывать.
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07.08.2021 12:06
+4
Каждая волна корыто наполняет..так что все закономерно..
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07.08.2021 12:08
+3
Спешат. Следующий комбинированный - пиипсилон.
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07.08.2021 12:02
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Ну все! Пи--дец!
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07.08.2021 11:59 Відповісти
Сегодня наткнулся на УКРНЕТе, что есть уже штамм Лямбда. А почему не подряд буква греческого алфавита??? После Дельты следует Эпсилон, потом Дзета... ну и так далее. А тут сразу Лямбда выпрыгнула! Непорядок, однако!
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07.08.2021 11:59 Відповісти
Спешат. Следующий комбинированный - пиипсилон.
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07.08.2021 12:02 Відповісти
Да, наверное спешат... Но, как-то не экономно всё-таки. Бережнее надо к ресурсу греческого алфавита относиться!
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07.08.2021 12:05 Відповісти
Это что бы все боялись...и построившись в колону по четыре стройными рядами...и густым потоком рванули на вакцинацию..
Цены подняли...количество прививок увеличили...теперь ждут когда буратины раздуплятся...
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07.08.2021 12:04 Відповісти
На пробирке написано было лямбда, значит лямбда.
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07.08.2021 12:10 Відповісти
Тут не поспорить! Это ж не где-нибудь, не на каком-то заборе, да? Это ж на пробирке! Значит- Истина!
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07.08.2021 12:14 Відповісти
https://v.redd.it/ug81q3m2jsf71 Все є.
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07.08.2021 12:31 Відповісти
Там уже гамма проскакивала. Сказали, что от дельты почти не отличается, но букву присвоили
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07.08.2021 13:08 Відповісти
Ну да, была Гамма, но она ведь перед Дельтой, эта буковка. А меня смутил именно пробел между Дельтой и Лямбдой.
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07.08.2021 13:12 Відповісти
Да не смущайтесь. Судя по всему у ковидла будет столько штаммов, что не только греческий алфавит с цифрами и плюсами задействуют, но и иероглифы какие-нибудь. Или арабскую вязь чтоб красивше
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07.08.2021 13:48 Відповісти
Це те, про що я недавно тут писав. Скоро будуть штами відповідно до повного грецького алфавіту
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07.08.2021 13:35 Відповісти
Их теперь от этого корыта .ер оттянешь. Волны будут накатывать и накатывать.
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07.08.2021 12:06 Відповісти
Каждая волна корыто наполняет..так что все закономерно..
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07.08.2021 12:08 Відповісти
антиваксерам приготовить чистое бельё и написать завещание
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07.08.2021 12:15 Відповісти
Феномен Ковида: Волна за волной, а антиваксеров все больше.
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07.08.2021 12:22 Відповісти
И на сколько больше? Можешь привести статистику? А я могу:

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
99% всех умерших от КОВИДа в Италии за эти полгода не были вакцинированы, или получили не полный курс прививки.
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07.08.2021 12:27 Відповісти
Цифры обманчивы, особенно когда я сам ими занимаюсь; по этому поводу справедливо высказывание, приписываемое Дизраэли: «Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика».
- Марк Твен, 5 июля 1907
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07.08.2021 12:30 Відповісти
Т.е. опровергнуть их ты не в состоянии. ОК
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07.08.2021 12:31 Відповісти
самого вірусу КОВІД-19 ще не визначили в жодній лабораторії світу; тому питання: від чого генетично модифікують людей оцими генно-фарма уколами???
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07.08.2021 13:08 Відповісти
И ты можешь доказать факт генной модификации?
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07.08.2021 13:09 Відповісти
Всё? А так дышал, так дышал
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07.08.2021 13:22 Відповісти
Й хто казав, що природний відбір не працює.
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07.08.2021 12:34 Відповісти
Вы пытаетесь общаться с местным форумным идиотом...ничего конструктивного оно Вам не скажет...
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07.08.2021 12:31 Відповісти
Хе-хе. Истерикой кацапа удовлетворён
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07.08.2021 12:31 Відповісти
А шо робить? Также життя)
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07.08.2021 12:33 Відповісти
Ну от подивимось на ефект від вакцин: кожного дня рекорд по вакцинації в Україні, а значить, за логікою, масштабної третьої хвилі не має бути
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07.08.2021 13:37 Відповісти
Так сколько же привитых среди инфицмрованных?
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07.08.2021 12:44 Відповісти
Гораздо интереснее, какой процент умерших. И тут для антиваксеров всё печально

99% умерших от КОВИДа не привиты, или не получили полный курс прививок

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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07.08.2021 12:58 Відповісти
Коронавирус должен уменьшить популяцию народа на 30%... Хотите вакцинируйтесь, хотите нет. Сами решайте с какой группы вы попадете в в эти 30%... Отсев идет очень серьезно продуманный.
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07.08.2021 12:45 Відповісти
Намекаешь, что отсеяв антиваксеров, человечество увеличит свой IQ? Совершенно с тобой согласен
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07.08.2021 12:59 Відповісти
Це ж в якому файному селі у Вінницькій області є така лабораторія, яка визначила штам "дельта" у ковіду і чи то вже не є "дельта+1" чи вже й "дельта+2а"?.
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07.08.2021 13:06 Відповісти
 
 