"Театр одного судді": У Федерації боксу України звинуватили рефері в поразці Хижняка, але можливості подати протест немає

Керівники Федерації боксу України Володимир Продивус і Донатас Піскун прокоментували поразку Олександра Хижняка в фіналі Олімпійських ігор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на їхні пости в фейсбуці.

Зокрема, президент ФБУ звинуватив у поразці українця суддю:

"Щоб бокс був боксом, а не театром одного судді, на Олімпіаду необхідно відбирати професійних суддів, а не шоуменів, для яких немає в голові ні розуміння історії, ні розуміння спортивної справедливості, ні здорового глузду. Можливо, наш полтавський танк і дав осічку, але хто ж після цього здає танк на металобрухт?! Абсолютно незрозуміле рішення судді, що позбавило нашого Олександра заслуженого золота. Олександр Хижняк - легенда сучасного аматорського боксу. Легенда, якою ми пишаємося!"

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Також своєю думкою в фейсбуці поділився виконавчий директор ФБУ Донатас Піскун:

"Суддя одноосібно вирішив долю цього поєдинку: не поставив бразильця у кут рингу; не почав відлік нокдауну; безпідставно зупинив бій! Начебто суддя чекав такої можливості! А найголовніше немає можливості подавати протести на дії рефері та суддів! Протягом бою рефері дав бразильцю більш ніж три усні попередження, але не покарав офіційним попередженням, хоча повинен був! Такі ситуації в житті трапляються для того, щоб робити нас всіх сильнішими! Ми всі бачили твій чистий бій, знаємо про всі твої перемоги, знаємо про твою перемогу над бразильцем. Сьогодні теж була твоя чиста перемога. Ми всі з тобою і підтримуємо тебе", - звернувся він до Хижняка.

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