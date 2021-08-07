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"Театр одного судді": У Федерації боксу України звинуватили рефері в поразці Хижняка, але можливості подати протест немає

Керівники Федерації боксу України Володимир Продивус і Донатас Піскун прокоментували поразку Олександра Хижняка в фіналі Олімпійських ігор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на їхні пости  в фейсбуці.

Зокрема, президент ФБУ звинуватив у поразці українця суддю:

"Щоб бокс був боксом, а не театром одного судді, на Олімпіаду необхідно відбирати професійних суддів, а не шоуменів, для яких немає в голові ні розуміння історії, ні розуміння спортивної справедливості, ні здорового глузду. Можливо, наш полтавський танк і дав осічку, але хто ж після цього здає танк на металобрухт?! Абсолютно незрозуміле рішення судді, що позбавило нашого Олександра заслуженого золота. Олександр Хижняк - легенда сучасного аматорського боксу. Легенда, якою ми пишаємося!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боксер Хижняк: "Не знаю, чому суддя так зробив. Я міг продовжувати бій"

Також своєю думкою в фейсбуці поділився виконавчий директор ФБУ Донатас Піскун:

"Суддя одноосібно вирішив долю цього поєдинку: не поставив бразильця у кут рингу; не почав відлік нокдауну; безпідставно зупинив бій! Начебто суддя чекав такої можливості! А найголовніше немає можливості подавати протести на дії рефері та суддів! Протягом бою рефері дав бразильцю більш ніж три усні попередження, але не покарав офіційним попередженням, хоча повинен був! Такі ситуації в житті трапляються для того, щоб робити нас всіх сильнішими! Ми всі бачили твій чистий бій, знаємо про всі твої перемоги, знаємо про твою перемогу над бразильцем. Сьогодні теж була твоя чиста перемога. Ми всі з тобою і підтримуємо тебе", - звернувся він до Хижняка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Боксер Хижняк, домінуючи весь поєдинок, програв нокаутом у фіналі Олімпіади. ВIДЕО

бокс (169) Продивус (7) Хижняк Олександр (7)


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Топ коментарі
+34
Конечно, Хижняк был слишком самоуверен и потерял самоконтроль в конце боя. Получил плюху по заслугам. Но после удара он сразу встал - то есть нокаута не было, а рефери, гандон, даже не отсчитывал счет нокдауна!
Нокдаун - да. То есть один проигранный раунд из трех. Два до этого выиграл вчистую.
Судья - гандон.
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07.08.2021 12:27
+26
"Театр одного судьи": В Федерации бокса Украины обвинили рефери в поражении Хижняка, но возможности подать протест нет - Цензор.НЕТ 6224

...тримайся!...
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07.08.2021 12:13
+9
Когда Александр пропустил тот роковой удар, судья поднял руку, будучи готовым начать отсчет. Он был уверен, что все обойдется нокдауном.
Хижняк был не готов к падению и резко поднялся. И в этом была его главная ошибка. Он не уверенно стоял на ногах, его шатало. Это было состояние, которое в боксе называется "грогги".
Согласно правилам, рефери в любительском боксе имеет право остановить поединок. Ведь в случае продолжения боя бразилец мог бы просто добить украинца, что грозило бы серьезными проблемами для здоровья.

Хижняк шел на золото. Он был очень к нему близок. Но, к сожалению, его мечту "в последний момент" похоронила однообразность. Он показал, что не умеет действовать иначе, не умеет сохранять преимущество, лишь агрессивным прессингом идя вперед, пропуская, но перебивая соперника за счет работоспособности.
Было опасение, что Александра кто-то может поймать на встречном ударе, лаки-панче, и это случилось в самый неподходящий момент.
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07.08.2021 14:45
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"Театр одного судьи": В Федерации бокса Украины обвинили рефери в поражении Хижняка, но возможности подать протест нет - Цензор.НЕТ 6224

...тримайся!...
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07.08.2021 12:13 Відповісти
Конечно, Хижняк был слишком самоуверен и потерял самоконтроль в конце боя. Получил плюху по заслугам. Но после удара он сразу встал - то есть нокаута не было, а рефери, гандон, даже не отсчитывал счет нокдауна!
Нокдаун - да. То есть один проигранный раунд из трех. Два до этого выиграл вчистую.
Судья - гандон.
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07.08.2021 12:27 Відповісти
К тому же нокдаун не ведет автоматически к проигрышу раунда,всего лишь одно лишнее очко к бразильца
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07.08.2021 12:37 Відповісти
Когда Александр пропустил тот роковой удар, судья поднял руку, будучи готовым начать отсчет. Он был уверен, что все обойдется нокдауном.
Хижняк был не готов к падению и резко поднялся. И в этом была его главная ошибка. Он не уверенно стоял на ногах, его шатало. Это было состояние, которое в боксе называется "грогги".
Согласно правилам, рефери в любительском боксе имеет право остановить поединок. Ведь в случае продолжения боя бразилец мог бы просто добить украинца, что грозило бы серьезными проблемами для здоровья.

Хижняк шел на золото. Он был очень к нему близок. Но, к сожалению, его мечту "в последний момент" похоронила однообразность. Он показал, что не умеет действовать иначе, не умеет сохранять преимущество, лишь агрессивным прессингом идя вперед, пропуская, но перебивая соперника за счет работоспособности.
Было опасение, что Александра кто-то может поймать на встречном ударе, лаки-панче, и это случилось в самый неподходящий момент.
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07.08.2021 14:45 Відповісти
Суддя не якцап був???
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07.08.2021 12:44 Відповісти
Проигрывать нужно достойно,подставил челюсть под удар и стоял на ватных ногах со стеклянным взором.
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07.08.2021 12:53 Відповісти
Ну якщо вже пішла така пиятика, то справа не в рефері, що був абсолютно правий, і навіть не в Хижняку, він не зобов'язаний бути інтелектуалом (хоча і в боксі це бажано), а, як виявилось, корінь зла в ідіотизмі панів Продивуса і Піскуна.
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07.08.2021 13:21 Відповісти
Видать коррупция -явление интернациональное...
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07.08.2021 13:39 Відповісти
Нокаут был...
Реально оценил судья физ. состояние хижняка... его свело по ногам, это опасняй сигнал
Думаю ему нужно спасибо сказать рефери, это не профи бой
Побереги голову для продолжения картеры...
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07.08.2021 14:21 Відповісти
Хижняк хорошо отработал.., но нех пропускать .
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07.08.2021 14:33 Відповісти
.да и нех было подрываться на ноги сразу-лучше бы сделал паузу до начала отсчёта судьи...самоуверенность не всегда победа.
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07.08.2021 14:41 Відповісти
Шел до конца, сжигая мосты, как и в предыдущем бое.
Если бы трезво думал, то использовал бы 10 секунд для восстановления.
Что судья мудак, согласен. Бой был выигран 100%, а пропущенный удар - бывает, это бокс. Результат на совести судьи.
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07.08.2021 17:33 Відповісти
Могут подавать, хоть сто опиляций, но на Олимпиаде протащить, как это не редко делается в Украине, не получится.
Бразилец заслужено Олимпийский чемпион!
Переть, как танк, на пролом...
Как говорится, "нашла коса на камень".
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07.08.2021 18:07 Відповісти
Видно же ясно, что Хижняк "поплыл", судья поступил правильно. Для его же блага.
Вообще это уже нередкое явление, когда после боя проигравший считает судью предвзятым.
И ударов пропустил он немало с самого начала.
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07.08.2021 21:12 Відповісти
Дуже дивно, що ЯПОНСЬКИЙ суддя дозволив собі таке рішення.
Як правило японці порядні, законослухняні і дисципліновані. А тут- ще і суддя.
Думаю, тепер він має зробити сепуку.
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08.08.2021 12:49 Відповісти
 
 