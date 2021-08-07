"Театр одного судді": У Федерації боксу України звинуватили рефері в поразці Хижняка, але можливості подати протест немає
Керівники Федерації боксу України Володимир Продивус і Донатас Піскун прокоментували поразку Олександра Хижняка в фіналі Олімпійських ігор.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на їхні пости в фейсбуці.
Зокрема, президент ФБУ звинуватив у поразці українця суддю:
"Щоб бокс був боксом, а не театром одного судді, на Олімпіаду необхідно відбирати професійних суддів, а не шоуменів, для яких немає в голові ні розуміння історії, ні розуміння спортивної справедливості, ні здорового глузду. Можливо, наш полтавський танк і дав осічку, але хто ж після цього здає танк на металобрухт?! Абсолютно незрозуміле рішення судді, що позбавило нашого Олександра заслуженого золота. Олександр Хижняк - легенда сучасного аматорського боксу. Легенда, якою ми пишаємося!"
Також своєю думкою в фейсбуці поділився виконавчий директор ФБУ Донатас Піскун:
"Суддя одноосібно вирішив долю цього поєдинку: не поставив бразильця у кут рингу; не почав відлік нокдауну; безпідставно зупинив бій! Начебто суддя чекав такої можливості! А найголовніше немає можливості подавати протести на дії рефері та суддів! Протягом бою рефері дав бразильцю більш ніж три усні попередження, але не покарав офіційним попередженням, хоча повинен був! Такі ситуації в житті трапляються для того, щоб робити нас всіх сильнішими! Ми всі бачили твій чистий бій, знаємо про всі твої перемоги, знаємо про твою перемогу над бразильцем. Сьогодні теж була твоя чиста перемога. Ми всі з тобою і підтримуємо тебе", - звернувся він до Хижняка.
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Нокдаун - да. То есть один проигранный раунд из трех. Два до этого выиграл вчистую.
Судья - гандон.
Хижняк был не готов к падению и резко поднялся. И в этом была его главная ошибка. Он не уверенно стоял на ногах, его шатало. Это было состояние, которое в боксе называется "грогги".
Согласно правилам, рефери в любительском боксе имеет право остановить поединок. Ведь в случае продолжения боя бразилец мог бы просто добить украинца, что грозило бы серьезными проблемами для здоровья.
Хижняк шел на золото. Он был очень к нему близок. Но, к сожалению, его мечту "в последний момент" похоронила однообразность. Он показал, что не умеет действовать иначе, не умеет сохранять преимущество, лишь агрессивным прессингом идя вперед, пропуская, но перебивая соперника за счет работоспособности.
Было опасение, что Александра кто-то может поймать на встречном ударе, лаки-панче, и это случилось в самый неподходящий момент.
Реально оценил судья физ. состояние хижняка... его свело по ногам, это опасняй сигнал
Думаю ему нужно спасибо сказать рефери, это не профи бой
Побереги голову для продолжения картеры...
Если бы трезво думал, то использовал бы 10 секунд для восстановления.
Что судья мудак, согласен. Бой был выигран 100%, а пропущенный удар - бывает, это бокс. Результат на совести судьи.
Бразилец заслужено Олимпийский чемпион!
Переть, как танк, на пролом...
Как говорится, "нашла коса на камень".
Вообще это уже нередкое явление, когда после боя проигравший считает судью предвзятым.
И ударов пропустил он немало с самого начала.
Як правило японці порядні, законослухняні і дисципліновані. А тут- ще і суддя.
Думаю, тепер він має зробити сепуку.