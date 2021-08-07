У Росії смертність населення зросла на 60% через алкоголізм, наркоманію і коронавірус

За I півріччя 2021 року природний спад населення Російської Федерації в порівнянні з минулим роком зріс на 60%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру".

Зокрема, в червні цього року зросла смертність через коронавірус. Якщо в червні 2020 року вона становила трохи більше 7,3 тис. осіб, то в червні цього року вона збільшилася втричі і перевищила 23,4 тис.

У Росії за перше півріччя 2021 року природний спад - 421,9 тис. осіб, йдеться на сайті Росстату. З січня по червень в Росії народилися 678,1 тис. людей, померло 1,1 млн.

За аналогічний період 2020 року природний спад, як зазначається на сайті відомства, становив 265,5 тис. осіб, тобто на 59% менше. Рівень народжуваності залишився приблизно на тому ж рівні. Рівень смертності в нинішньому році збільшився на 16,2%.

У відомстві зазначили, що природний спад населення спостерігався, зокрема, в червні цього року, коли в країні народилися 123 823 немовляти, а померли 185 655 жителів. Для 23,4 тис. померлих основною причиною смерті став коронавірус пише Росстат. Це втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли померли 7,3 тис. росіян.

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"За офіційними даними Росстату, смертність в червні 2021 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зросла на 14,1%. Це пов'язано з істотним, у порівнянні з минулим роком, підйомом захворюваності нової коронавірусної інфекцією в Росії (в червні минулого року фіксувалося зниження захворюваності після пікового підйому в травні 2020 року)", - сказала віцепрем'єрка Росії Тетяна Голікова.

Вона також розповіла про підрахунки фахівців за липень 2021 року. "За оперативними даними, смертність в липні 2021 року виявилась на 17,9% вище, ніж в липні 2020 року, і на 2,5% нижче, ніж в січні 2021 року, коли в Росії фіксувався другий значний підйом захворюваності [листопад 2020 року - січень 2021 року]", - додала Голікова.

Британські вчені раніше припустили, що в світі може з'явитися новий штам з показником смертності в 35%, говориться в доповіді урядової групи радників з надзвичайних ситуацій влади Великої Британії (SAGE).

Вони описали гіпотетичні варіанти розвитку епідеміологічної ситуації. В одному з них йдеться про ймовірну появу варіанту коронавірусної інфекції з більш високим відсотком тяжкого перебігу захворювання серед населення, ніж раніше.

Минулого року вперше в російських статистичних даних щодо смертності з'явилася графа "коронавірусна інфекція, викликана COVID-19". В середині липня Росстат опублікував докладний звіт про причини смерті в Росії в 2020 році. Дані згруповані приблизно за 300 кодами короткої російської номенклатури причин смерті, яка заснована на Міжнародній класифікації хвороб. За даними фахівців російської служби, коронавірус в 2020 році став основною причиною смерті майже 145 тис. росіян.

Разом з тим зазначалося, що в країні збільшилася смертність від причин, пов'язаних з наркотичною залежністю. У 2020 році наркотики призвели до смерті 7 316 осіб, що на 60% більше, ніж роком раніше, коли померли 4 569 осіб.

Збільшилася і кількість смертей, обумовлених вживанням алкоголю. У 2020 році померли понад 50,4 тис. осіб - це на 6,3% більше, ніж в 2019-му.