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Новини
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У Росії смертність населення зросла на 60% через алкоголізм, наркоманію і коронавірус

У Росії смертність населення зросла на 60% через алкоголізм, наркоманію і коронавірус

За I півріччя 2021 року природний спад населення Російської Федерації в порівнянні з минулим роком зріс на 60%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру".

Зокрема, в червні цього року зросла смертність через коронавірус. Якщо в червні 2020 року вона  становила трохи більше 7,3 тис. осіб, то в червні цього року вона збільшилася втричі і перевищила 23,4 тис.

У Росії за перше півріччя 2021 року природний спад - 421,9 тис. осіб, йдеться на сайті Росстату. З січня по червень в Росії народилися 678,1 тис. людей, померло 1,1 млн.

За аналогічний період 2020 року природний спад, як зазначається на сайті відомства, становив 265,5 тис. осіб, тобто на 59% менше. Рівень народжуваності залишився приблизно на тому ж рівні. Рівень смертності в нинішньому році збільшився на 16,2%.

У відомстві зазначили, що природний спад населення спостерігався, зокрема, в червні цього року, коли в країні народилися 123 823 немовляти, а померли 185 655 жителів. Для 23,4 тис. померлих основною причиною смерті став коронавірус пише Росстат. Це втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли померли 7,3 тис. росіян.

Також читайте: Епідемія COVID-19 не пояснює 25% приросту смертності в Україні. Тут і інші хвороби, і зниження рівня життя, - соціолог Головаха

"За офіційними даними Росстату, смертність в червні 2021 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зросла на 14,1%. Це пов'язано з істотним, у порівнянні з минулим роком, підйомом захворюваності нової коронавірусної інфекцією в Росії (в червні минулого року фіксувалося зниження захворюваності після пікового підйому в травні 2020 року)", - сказала віцепрем'єрка Росії Тетяна Голікова.

Вона також розповіла про підрахунки фахівців за липень 2021 року. "За оперативними даними, смертність в липні 2021 року виявилась на 17,9% вище, ніж в липні 2020 року, і на 2,5% нижче, ніж в січні 2021 року, коли в Росії фіксувався другий значний підйом захворюваності [листопад 2020 року - січень 2021 року]", - додала Голікова.

Британські вчені раніше припустили, що в світі може з'явитися новий штам з показником смертності в 35%, говориться в доповіді урядової групи радників з надзвичайних ситуацій влади Великої Британії (SAGE).

Вони описали гіпотетичні варіанти розвитку епідеміологічної ситуації. В одному з них йдеться про ймовірну появу варіанту коронавірусної інфекції з більш високим відсотком тяжкого перебігу захворювання серед населення, ніж раніше.

Минулого року  вперше в російських статистичних даних щодо смертності з'явилася графа "коронавірусна інфекція, викликана COVID-19". В середині липня Росстат опублікував докладний звіт про причини смерті в Росії в 2020 році. Дані згруповані приблизно за 300 кодами короткої російської номенклатури причин смерті, яка заснована на Міжнародній класифікації хвороб. За даними фахівців російської служби, коронавірус в 2020 році став основною причиною смерті майже 145 тис. росіян.

Разом з тим зазначалося, що в країні збільшилася смертність від причин, пов'язаних з наркотичною залежністю. У 2020 році наркотики призвели до смерті 7 316 осіб, що на 60% більше, ніж роком раніше, коли померли 4 569 осіб.

Збільшилася і кількість смертей, обумовлених вживанням алкоголю. У 2020 році померли понад 50,4 тис. осіб - це на 6,3% більше, ніж в 2019-му.

демографія (142) росія (65010) смертність (195)


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Топ коментарі
+46
Зато стабильность...
В России смертность населения возросла на 60% из-за алкоголизма, наркомании и коронавируса - Цензор.НЕТ 1245
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07.08.2021 12:33
+43
В России смертность населения возросла на 60% из-за алкоголизма, наркомании и коронавируса - Цензор.НЕТ 4180
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07.08.2021 12:31
+41
Желаю чтобы все!
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07.08.2021 12:30
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Та краще сиротою бути чим такого родича мати!
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07.08.2021 19:42 Відповісти
Якому Богу молишся?
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07.08.2021 13:23 Відповісти
нууу как зачем - чем раньше, тем лучше !
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08.08.2021 00:50 Відповісти
Статистика по наркомании в Украине
Согласно информации, полученной от Минздрава во время исследования категорий повышенного риска заражения ВИЧ, одних лишь наркоманов, принимающих инъекционные наркотики, можно оценивать в полмиллиона человек. Последние данные, проведенные институтом Горшенина, показали, что с проблемой наркозависимости непосредственно сталкивается каждая десятая украинская семья.
На наркотических веществах «сидит» около 3 процентов населения страны. С каждым годом это количество сильно увеличивается. Даже согласно самым скромным оценкам ежегодно от наркотиков умирает от 10 до 15 тысяч человек. Из-за столь стремительного роста количества наркоманов Украина стала лидером по темпам распространения этой зависимости среди европейского населения.Статистика по алкоголизму в Украине
Исследования, связанные с алкоголизмом, уже давно показали, что если на каждого человека приходится от 6 до 8 литров спирта за год, в нации активно запускается процесс самовырождения. В Украине уже давно переступили такой порог: здесь он равен 15 литрам на душу за год. Около миллиона граждан Украины уже стали жертвами вышеописанного пристрастия. Ежегодно страна теряет примерно полмиллиона людей, которые погибают по вине спиртного.
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07.08.2021 13:30 Відповісти
В россии скрепность населения возросла на 60% из-за алкоголизма, наркомании и коронавируса
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07.08.2021 22:02 Відповісти
"Ежегодно страна теряет примерно полмиллиона людей, которые погибают по вине спиртного." - бот, смени методичку, она сильно уж врет. В Украине за год всех смертей, по любой причине, умирает около 500-600тыс. Если верить боту, то они все умерли сплошь от алкоголизма. Ну не знаю, меня что-то сомнения берут...
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07.08.2021 13:36 Відповісти
Ох, как жаль,
Ах, как жаль,
Право жаль,
Кацапсины,
Околело мало,
Жаль !!!!!!
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07.08.2021 13:33 Відповісти
Кстати, а вы заметили, что как-то давно уже пропали кацапские боты "я 'спутником' укололся, и ничего, живой!" Видать не очень то она и действует, эта их распиаренная вакцина, мрут как мухи
Ну, туда им и дорога!
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07.08.2021 13:33 Відповісти
а бабье там шевелить там чем то думает-нет, на возобновлять популяцию кретинов?
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07.08.2021 13:37 Відповісти
Весь прирост населения у кацапов происходит в традиционно исламских национальных республиках. По Нечерноземью, за вычетом крупных городов, у женщины за её жизнь родится 0.9 ребенка, а для простого воспроизводства населения требуется 2.07-2.30, в зависимости от состояния медицины в стране и уровня жизни населения.
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07.08.2021 13:53 Відповісти
а може все немного проще и без затей?
чем больше ваньков удобрят украинский чернозем, тем больше "я твой трубу шаталь" их баб осеменит...
бабское счастье недолгое...
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07.08.2021 14:00 Відповісти
Нет, там это так не работает. Кацапские бабы на раз делают аборт и идут трахаться с кем попало дальше. Там для женщин аборт - как в туалет сходить, привычное дело. С контрацептивами всё сложнее, их надо покупать, какие-то сложности, да ну нафиг. А после N-го аборта женщина становится бесплодной, и проблема вообще пропадает.
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08.08.2021 08:08 Відповісти
Спокуха, пацаны! Все нормально! Бабы еще нарожают!
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07.08.2021 13:38 Відповісти
Це дуже мало.щоб на москальську політику,якось вплинуло.
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07.08.2021 13:49 Відповісти
Маловато,понимаешь! Маловато будет. (с)
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07.08.2021 14:00 Відповісти
Мало...
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07.08.2021 14:05 Відповісти
Шо они там считают и как - неизвестно
У Росії смертність населення зросла на 60% через алкоголізм, наркоманію і коронавірус - Цензор.НЕТ 6126
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07.08.2021 14:25 Відповісти
Ну так это, я так понимаю, суточная статистика умерших от короновируса. В РФ сейчас пик заболеваемости. Причём смертность от короновируса также учитывалась в приведённой в статье статистике.
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07.08.2021 14:41 Відповісти
Ну не может быть целую неделю смертность с точностью 790+/- 5 чел в день.
Неужели не понятно?
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07.08.2021 14:49 Відповісти
Да так оно примерно и есть. Ну может слегка подрихтовали. В Италии, если не считать нескольких провалов, колебания аналогичные с РФ +/- 6 чел.. Просто там общие цифры значительно ниже, а поэтому визуально колебания более заметны. И потом эти страны на пик заболевания ещё не вышли, так что вполне возможно и там мы со временем увидим подобную картину. По крайней мере, за последние три дня в Германии количество умерших +/- 1 человек. Что тоже статистику подгоняют ?
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07.08.2021 15:26 Відповісти
Статистически, трехнедельный страйк с повторяемостью смертности с точностью менее одного процента очень маловероятен. Лень считать, но вероятность такого случайного события где-то в районе сотых, а то и тысячных долей процента. Почитайте на досуге, что такое "сигма" в матстатистике. Для средних 800 смертей в сутки, без вмешательства посторонних факторов, смертность должна колебаться плюс-минус 25 человек в сутки, но никак не 5.
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08.08.2021 08:23 Відповісти
Цікаво...коли у Россії помре останній російськомовний?...
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07.08.2021 14:47 Відповісти
Наверное тогда же, когда во Франции умрёт последний белокожий человек.)
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07.08.2021 15:31 Відповісти
а русскаязичьниє щітаюцца бєлакожимі?
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07.08.2021 19:16 Відповісти
В большинстве своём, конечно белокожие. Низкая рождаемость русскоязычных и засилье плодовитых иноязычных племён может в далёкой перспективе привести к вырождению первых. Во Франции, как известно, ситуация схожая. Даже хуже. Со временем французский язык там может и останется, но население тотально исламизируется и потемнеет.
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07.08.2021 23:30 Відповісти
Витя! Современный руський янзык - это 67% тюркских, а остальные - заимстованные откуда не попадя. Ты о каком таком языке переживаешь? Тебе перечень месяцев по названиям среди славян привести? Тот псевдо язык возник в 40-х годах 19-го века. Ранее не было. Как и параши, как понятия до 16-го века. О чем переживать? О стране 404? О лаптях с начальниками/виртухаями/рабами/снохачеством и т.п.?
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07.08.2021 17:44 Відповісти
...а вот пєрєживаю...вдруг нє даживу...
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07.08.2021 19:18 Відповісти
Даёшь 1000%
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07.08.2021 15:06 Відповісти
80% заболевших Ковидом после вакцинации. Вот так как то...
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07.08.2021 16:00 Відповісти
Это у кацапов?
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07.08.2021 18:43 Відповісти
Кому еще не ясно ,что Русський мир не пропал надо подпитка славянским населением,в первую очередь УКРАИНЦАМИ.Вот поэтому Путлер никогда не отстанет от Украины.Ему земля не нужна (своей девать некуда) ,ему нужны люди .Славяне,чтобы русский народ не стерло с лица земли.Чтобы кавказцы ,татары и тд не стали доминировать....
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07.08.2021 16:07 Відповісти
Канешн неплохо. Но мало, очень и очень мало! Ждем 250% и более. Кацапы, покажите свое вяличие!!!
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07.08.2021 17:39 Відповісти
Дохните ,скрепные.
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07.08.2021 17:44 Відповісти
маловато будет
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07.08.2021 17:57 Відповісти
Россия встает с колен
У Росії смертність населення зросла на 60% через алкоголізм, наркоманію і коронавірус - Цензор.НЕТ 666
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07.08.2021 18:01 Відповісти
я за роисмуслимов спокоен... ******** кацапня гундяевского сатаната
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07.08.2021 18:46 Відповісти
Це добре . Україна радо вітає смерть кожного москаля , бо кожен здохлий російський фвшист - це ще один маленький крок до МИРУ і десятки врятованих людських життів .
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07.08.2021 18:47 Відповісти
Ціхо! Йде природний відбір! (с)
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07.08.2021 19:23 Відповісти
У Росії смертність населення зросла на 60% через алкоголізм, наркоманію і коронавірус - Цензор.НЕТ 6022
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07.08.2021 19:54 Відповісти
Мож кто не изнал, пыня в-на Ставрополье(2011г)похныкался, шо кацапов (гундяевского сатаната) становится все меньше, из-за снижения рождаемости. Русских же муслимского обряда становится все больше и больше. Каждые 2 года гундяевцев становится меньше на полтора прцт. А ЗДЕСЬ еще УРОН В КАЦАПАХ-ГУНДЯЕВЦАХ + 60%жмуров пьяного угара ... ВОЗЬМИТЕ КАРАНДАШ , ДА И ПОДСЧИТАЙТЕ... В 2011 г великоимперцев-гундяевцев было 80%, нацменшин - 20%... к 2 050-2060-ому году , так называемая нацменшина(нормальные-непьющие россияне-муслимы) окажутся в большинстве. А титульная алкашня(водкапейгрязи валяйси), шовинисты-кацапы гундяевскАГА сатаната составят около 1.5%... Каарочи, верной дорогой идут таавариСЧИ.
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08.08.2021 08:47 Відповісти
Ещё бы такую ересь слышать с телевизора каждый день как можно не спиться
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08.08.2021 18:05 Відповісти
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