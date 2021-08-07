За добу від коронавірусу в Києві померли дві людини, зафіксовано 176 нових випадків, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 176 хворих на коронавірус. Двоє людей померли.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"176 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Дві людини померли. Загалом, від початку пандемії в Києві 5244 летальних випадки. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 220 103", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли: 107 жінок віком від 19 до 94 років, 63 чоловіки віком від 19 до 94 років. А також 3 дівчинки від 16 до 17 років та 3 хлопчики від 3 до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 19 хворих на коронавірус. А також 47 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 985 людей. Загалом коронавірус подолали 211 018 мешканців столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 51, у Святошинському – 24 та в Подільському районі – 20 випадків", – зазначив Віталій Кличко.