Українка Старикова сенсаційно вийшла в півфінал Олімпіади у велотреку, вибивши головну фаворитку - німкеню Фрідріх
25-річна українка Олена Старикова зробила головну сенсацію в велотреку (спринт). У чвертьфіналі наша спортсменка здолала головну фаворитку Олімпійських ігор в цьому виді спорту - німкеню Лею Софі Фрідріх.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SPORT.ua.
Старикова перемогла з рахунком 2: 1 і забезпечила собі поєдинки за медалі.
У першому заїзді Старикова лише на одну тисячну секунди випередила Фрідріх.
Півфінальні заїзди відбудуться 8 серпня.
Топ коментарі
+15 хужє не будєт
показати весь коментар07.08.2021 13:19
+14 5 копійок
показати весь коментар07.08.2021 13:17
+13 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар07.08.2021 13:22
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Є у нас медальні надії і на останній день.
Перший заїзд виграла в 0,001.
Другу трохи пізно спринтувала.
А третю тактично грамотно, хоч і не набагато, але досить впевнено. Так здалося)
Удачі Олені в завтрашніх заїздах!
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