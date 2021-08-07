Українка Старикова сенсаційно вийшла в півфінал Олімпіади у велотреку, вибивши головну фаворитку - німкеню Фрідріх

25-річна українка Олена Старикова зробила головну сенсацію в велотреку (спринт). У чвертьфіналі наша спортсменка здолала головну фаворитку Олімпійських ігор в цьому виді спорту - німкеню Лею Софі Фрідріх.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SPORT.ua.

Старикова перемогла з рахунком 2: 1 і забезпечила собі поєдинки за медалі.

У першому заїзді Старикова лише на одну тисячну секунди випередила Фрідріх.

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Півфінальні заїзди відбудуться 8 серпня.