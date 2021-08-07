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Новини
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Українка Старикова сенсаційно вийшла в півфінал Олімпіади у велотреку, вибивши головну фаворитку - німкеню Фрідріх

Українка Старикова сенсаційно вийшла в півфінал Олімпіади у велотреку, вибивши головну фаворитку - німкеню Фрідріх

25-річна українка Олена Старикова зробила головну сенсацію в велотреку (спринт). У чвертьфіналі наша спортсменка здолала головну фаворитку Олімпійських ігор в цьому виді спорту - німкеню Лею Софі Фрідріх.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SPORT.ua.

Старикова перемогла з рахунком 2: 1 і забезпечила собі поєдинки за медалі.

У першому заїзді Старикова лише на одну тисячну секунди випередила Фрідріх.

Також читайте: Олімпіада-2020: 15-річний українець Середа посів шосте місце зі стрибків у воду

Півфінальні заїзди відбудуться 8 серпня.

Олімпіада (687) спорт (1617) велосипедисти (122)


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Топ коментарі
+15
Олена така молодчинка!
Є у нас медальні надії і на останній день.
Перший заїзд виграла в 0,001.
Другу трохи пізно спринтувала.
А третю тактично грамотно, хоч і не набагато, але досить впевнено. Так здалося)
Удачі Олені в завтрашніх заїздах!
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07.08.2021 13:19
+14
Украинка Старикова сенсационно вышла в полуфинал Олимпиады в велотреке - Цензор.НЕТ 8757
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07.08.2021 13:17
+13
ВІТАЄМО !!!
Украинка Старикова сенсационно вышла в полуфинал Олимпиады в велотреке - Цензор.НЕТ 2754

.
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07.08.2021 13:22
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Украинка Старикова сенсационно вышла в полуфинал Олимпиады в велотреке - Цензор.НЕТ 8757
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07.08.2021 13:17 Відповісти
Олена така молодчинка!
Є у нас медальні надії і на останній день.
Перший заїзд виграла в 0,001.
Другу трохи пізно спринтувала.
А третю тактично грамотно, хоч і не набагато, але досить впевнено. Так здалося)
Удачі Олені в завтрашніх заїздах!
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07.08.2021 13:19 Відповісти
В Харькове был когда-то шикарный трек и своя олимпийская чемпионка 1968 - Раиса Ободовская!!!
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07.08.2021 13:20 Відповісти
да и во львове был...
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07.08.2021 14:01 Відповісти
Почему был. Единственный велотрек Украины, велотрек СКА во Львове. Все там и тренируются.
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07.08.2021 14:27 Відповісти
мы про шикарный...
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07.08.2021 14:31 Відповісти
ВІТАЄМО !!!
Украинка Старикова сенсационно вышла в полуфинал Олимпиады в велотреке - Цензор.НЕТ 2754

.
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07.08.2021 13:22 Відповісти
Ще й німку. То добре!
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07.08.2021 13:28 Відповісти
Если считать по общему количеству завоеванных медалей, то не всё так и плохо. Я бы сказал- нормально. "Золотые" - это во многом момент фарта, удачи, везучего дня. Там лотерея сплошная. Конечно, есть бесспорные чемпионы, которые на головы выше всех остальных. Но таких, единицы. Поэтому главное, общее количество- это говорит о развитии спорта в целом.
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07.08.2021 14:26 Відповісти
Просто красуня...
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07.08.2021 15:59 Відповісти
так бы во всем, стране нужен успех, он окрыляет
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07.08.2021 16:04 Відповісти
Спасибо Елена.
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07.08.2021 17:41 Відповісти
 
 