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Новини Агресія Росії проти України
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Пілот вистрибнув, а літак літав ще понад годину: нові курйозні подробиці аварії російського винищувача Су-35С на Сахаліні

Пілот вистрибнув, а літак літав ще понад годину: нові курйозні подробиці аварії російського винищувача Су-35С на Сахаліні

Стали відомі нові курйозні подробиці інциденту з Су-35С зі складу 23-го винищувального авіаційного полку ВКС Росії на аеродромі Комсомольська-на-Амурі. Винищувач розбився на Сахаліні 31 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defence Express.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ поширювали офіційне повідомлення такого змісту багатоцільовий винищувач Су-35С для виконання планових навчально-тренувальних польотів вилетів з аеропорту Дзьомги у Комсомольську-на-Амурі. Через чотири хвилини у машини відмовив двигун. Льотчик катапультувався, був оперативно знайдений пошуковою групою і доставлений на аеродром базування. Загрози здоров'ю пілота немає. Сам літак впав десь у Охотському морі.

Також читайте: Катастрофа літака МАУ в Ірані: Україна не виключає ознак військового злочину

Але насправді російський винищувач Су-35С зазнав аварії при вельми "курйозних" обставинах, пише російський канал bmpd в Telegram, посилаючись на неофіційні джерела.

Відзначається, що "літак був повністю справним на момент покидання льотчиком". Проте все вирішують деталі і увесь подальший перебіг цієї історії розпочався з того, що " у кабіні пілота перемикач відстрілу пасток був невірно встановлений у положення "автомат".

Пілот вистрибнув, а літак літав ще понад годину: нові курйозні подробиці аварії російського винищувача Су-35С на Сахаліні 01

Демонстрація роботи системи відстрілу теплових пасток екіпажами російських Су під час показових польотів.

Система відстрілу теплових пасток або хибних цілей є одним зі складових захисного комплексу літака для протидії зовнішнім загрозам: від фіксації опромінення літака РЛС повітряного базування або ППО, до викиду пасток, які мають зірвати роботу головок самонаведення атакуючих ракет противника.

На Су-35С блоки відстрілу пасток УВ-50 на 14 патронів були у "жалі" у задній частині фюзеляжу. З огляду на встановлення перемикача роботи системи в автоматичний режим, після відриву літака від злітно-посадкової смуги (ЗПС) знялося блокування відстрілу патронів. І вони почали відстрілюватися в автоматичному режимі з огляду на потужне випромінення з аеродромних РЛС.

"Були опади і туман у нічних умовах. Перший патрон відстрілився униз і зрикошетив від зльотньої смуги, створивши у керівника польотів ілюзію пожежі. Керівник польотів дав команду на катапультування. Пілот команду виконав, катапультувавшись над дальнім краєм зльотної смуги. Шасі не прибирав, форсаж не відключав. Приземлився через вітер поблизу центру ЗПС без пошкоджень", - розкриває подробиці подій канал bmpd в Telegram.

Сам літак Су-35С у якості вже безпілотного літального апарату набрав майже 13 кілометрів висоти і літав до вироблення палива 1 годину 13 хвилин, після чого впав. Місце його падіння було знайдено.

Пілот вистрибнув, а літак літав ще понад годину: нові курйозні подробиці аварії російського винищувача Су-35С на Сахаліні 02
Місце падіння Су-35С на Сахаліні згодом було знайдено

Су-35С не вперше стає героєм незвичних повітряних пригод.

Так, у вересні 2020 р. винищувач Су-35С під час навчального бою атакував Су-30. При цьому під час навчальної атаки пролунали постріли з 30-міліметрової авіаційної гармати ГШ-30-1, яка мала бути розрядженою та поставленою на запобіжник. Але "что-то пошло не так". Гармата не тільки вистрілила, але й знесла оперіння Су-30СМ, який незабаром розбився. Члени екіпажу літака Су-30СМ, який наразився на гарматний вогонь з Су-35С, встигли катапультуватися.

Пілот вистрибнув, а літак літав ще понад годину: нові курйозні подробиці аварії російського винищувача Су-35С на Сахаліні 03

Також читайте: Російський винищувач Су-35 впав у Охотське море - у нього відмовив двигун

армія рф (17277) росія (65010) літак (2900) розбиття (296)


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Топ коментарі
+78
Пилот выпрыгнул, а самолет летал еще больше часа: новые курьезные подробности аварии российского истребителя Су-35С на Сахалине - Цензор.НЕТ 3724
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07.08.2021 13:22
+43
То, что кацапы размножаются ректально, вообще ни для кого не секрет
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07.08.2021 13:24
+43
Кузя тоже исправные самолёты топил!
Пилот выпрыгнул, а самолет летал еще больше часа: новые курьезные подробности аварии российского истребителя Су-35С на Сахалине - Цензор.НЕТ 340
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07.08.2021 13:34
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Це мабуть якась нова "суперзброя", випробують чи долетить до Японії як колись ФАУ до Лондона.
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07.08.2021 18:00 Відповісти
Якщо Віктор Беленко долетів на ненажерливому МиГ-25 (1976 рік),
то легший МиГ-29 теж спокійно долетить.
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07.08.2021 18:38 Відповісти
У всьому винна синя "ізолєнта".
Вірніше, падіння якості "русской сінєй ізолєнты". Не втримала ...
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07.08.2021 18:04 Відповісти
Ай, да лепо... Я же говорю шо у кацапiв в руках даже лайно ржавеет... ЗЫ... Когда там пыня уже сдохнет(официально) - ждемс изо дня на день благую новость....
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07.08.2021 18:54 Відповісти
Якщо вірити В. Войновичу, Геніалісімус безсмертний. Поки у нього є відповідний еліксир - Пілот вистрибнув, а літак літав ще понад годину: нові курйозні подробиці аварії російського винищувача Су-35С на Сахаліні - Цензор.НЕТ 7086.
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07.08.2021 22:45 Відповісти
это все херня --- вот когда от ..блуждающих.. токов сработали катапульты на ту22м3 на стратегическом бомбардировщике на предстартовой подготовке ВОТ ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ ВКС --- этож надо такую ***** придумать --- 35 лет такого не было чтобы кресла сами срабатывали с бетонки и на тебе . а в кабине из четырех было два полковника . а при совке был случай что ан12 летел над сибирью три с половиной часа на автопилоте а экипаж был в отключке . не загерметезировали кабину и не включили кислород
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07.08.2021 19:02 Відповісти
Я пам'ятаю, у нас в полку розбився літак із-за того, що технік булавкою не зафіксував обойму стволів гармати ГШ-6-23. ТАК ІНЖЕНЕР АРМІЇ(51-Ї) наказав трясти цю гармату на різних частотах і з різною амплітудою, щоб довести розробникам, що це могло статися мимоволі, а навчить з їхньої, розробників, вини, але не зміг.
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07.08.2021 19:52 Відповісти
ода кацапским героям...
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07.08.2021 19:06 Відповісти
Эгейское море
Наш «Робкий» не дремлет-
В сомненьях, вестимо,
Стесняюсь об этом
Я громко сказать.
Ведь так откровенно
В тебя таки зырят
«Барашки» , что с гребней,
Чего тут молчать.
Мурашки - по коже,
И в пузе - негоже (немножко)…
Гашетку невольно
Нажал 2М3…
Иль в зной , или в стужу
Не жаль свое пузо -
На дальнем рубеж
От «врага» защищать.
Но вот ведь осечка,
Храни меня , Боже -
Турецкая шхуна
пошла «наступать»…
Победно «сраженье»
Ведь так начиналось,
Но видно придется
нам здесь «погибать».
P.S. напрасно, старушка,
Взываешь Ты к сыну,
Не жди теперь сына
И вовсе домой:
Погряз он двухсотого
Мыслью в трясине-
В кладбищенском роке, Назад - ни ногой.
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07.08.2021 19:07 Відповісти
Герасим ты хзачем утопил Муму? Мавзолейная подлодка "Орел" внезапно всплыла у берегой Дании, экипаж в желтых жилетах высыпал на переднюю палабу...,видать подлодка Курск "....№2 повторился...просто так на палубу не бегут...ядерный реактор па любасу загорелся...
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07.08.2021 19:25 Відповісти
Блин, трындец морепродуктам. Мало того, шо всю Сибирь загадили всякими там Арзамасами, дык, принялись и за Европу.
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08.08.2021 08:15 Відповісти
НАТО рыдает...
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07.08.2021 19:35 Відповісти
Дійсно цікавий випадок і не перший, правда, тоді МіГ 23 політику стільки ж над Европою і впав, здається, десь в морі біля Голандії.
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07.08.2021 19:43 Відповісти
Що машина розбилась, то - лєпо, жаль - без "200". Але, хоча б показати єнотика - можна.
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07.08.2021 19:54 Відповісти
"стрыжи" мать их так
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07.08.2021 21:31 Відповісти
"На Су-35С блоки отстрела ловушек УВ-50 на 14 патронов находятся в "жале" в задней части фюзеляжа. Учитывая установку переключателя работы системы в автоматический режим, после отрыва самолета от взлетно-посадочной полосы снялась блокировка отстрела патронов. И они начали отстреливаться в автоматическом режиме с учетом мощного излучения с аэродромных РЛС."

Этот неофициальный источник наверное брат диспетчера Карлоса. ЛТЦ (ложные тепловые цели) из автоматов выброса помех отстреливаются вверх, чтобы после потери начальной скорости опускались вниз позади среза сопла двигателей и имели возможность "обмануть" тепловые ГСН ракет. Так что рикошета от выстрела вниз быть не могло.
Летчик на взлете управляет машиной в ручном режиме, хотя может это брат Карлоса хочет сказать что пилот перед аварийным покиданием кабины на взлете включил автопилот?
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07.08.2021 22:16 Відповісти
Что-то неправильно написал? Готов принять возражения.
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08.08.2021 07:36 Відповісти
"Летчик на взлете управляет машиной в ручном режиме, хотя может это брат Карлоса хочет сказать что пилот перед аварийным покиданием кабины на взлете включил автопилот?" - никто не трогал органы управления, самолет равномерно и прямолинейно продолжал подьем вверх, пока хватало аэродинамики (закрылки то выпущены), а потом свалился на бок и упал. Что не так с "автопилотом"? Миг-23 до Бельгии без пилота долетел, пролетев 900км, там тоже не было никакого "автопилота".
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08.08.2021 08:36 Відповісти
Отсюда вывод один: это было не на взлете, очередная порция ****...жа от рабсийских Карлосов.
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08.08.2021 09:45 Відповісти
Пока нет четкого видео происшествия, сложно гадать что там произошло на самом деле. Остаются лишь догадки по результатам. Но результат, в целом, неплохой.
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08.08.2021 14:13 Відповісти
Та они так отмазываются, что четкой картины уже не будет.
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08.08.2021 14:19 Відповісти
Не факт, кацапы очень изобретательно факапят. Могут совершить и невозможное. Плюс в этой истории один - минус один самолет суперпупер воздушнокосмических войск, а это не может не радовать. Жаль, в этот раз катапульта сработала штатно. А это минус.
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09.08.2021 14:13 Відповісти
Взлет, набор высоты, выставка курса по программе полета (включение автопилота). Таков порядок выполнения полётного задания. По окончании полетного задания перед посадкой отключение автопилота управление вручную по приборам и визуальной ориентации.
У МиГ-23 в том случае был включен автопилот, он выполнял полет по маршруту. Индикатор остатка тополива ошибочно показал аварийный остаток топлива. Летчик катапультировался а самолет продолжал полет до полной выработки топлива.
Есть разница? Для справки: автопилот присутствовал на самолетах еще во времена 2МВ.
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08.08.2021 14:30 Відповісти
Для справки, если ты бросишь руль в автомобиле, он продолжит двигаться прямолинейно, это не баг, это фича. Аналогичная фича существует в самолетах, на элементы управления самолета действуют силы, которые стремятся привести самолет в прямолинейному движению. С автомобилем даже сложнее, у него, если не давить тапкой на педаль газа, двигатель скорее всего заглохнет на холостых. А на самолете, если РУДы не трогать, двигатель так и продолжит работать в том же режиме. Или ты думаешь, что летчик, перед тем, как катапультироваться, сначала делает шатдаун всем бортовым системам, гасит бортовые огни и выключает двигатель? Давай я тебя разочарую, не, он прижимает руки к телу.
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09.08.2021 14:06 Відповісти
Давай я тебе поясню что делает руками летчик при катапультировании. Он выдергивает рукоятки катапультирования (они между ног находятся, за это их называют "яйца". После этого срабатывают притяги ног и опускаются ограничители разброса рук, пиропатроном в ЗШ опускается светофильтр. Если фонарь не был сброшен вручную он отстреливается с помощью опять же пиропатронов. Больше он ничего не делает. А автопилот на взлете ОТКЛЮЧЕН!
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09.08.2021 14:38 Відповісти
А я про что? Ты, кажется, тот чукча, который писатель, но не читатель.
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09.08.2021 15:51 Відповісти
"Давай я тебя разочарую, не, он прижимает руки к телу." Это по-Вашему я написал?
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09.08.2021 17:21 Відповісти
пилот жив, остальное детали
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07.08.2021 23:06 Відповісти
Жаль, очень жаль.
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08.08.2021 08:38 Відповісти
хотел гранчака потянуть, а потянул катапульту)))))
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08.08.2021 07:26 Відповісти
Блин, та на каазлабаде пошла новая фишка... Пора запускать в небо дельтаплан, стерхов и пыню... Мож шо и получится( в нвшу пользу).
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08.08.2021 08:13 Відповісти
Кароче - самолёт сам отрыгнул кацапо-пЕлота и свал нахер!
Возможно мы стали свидетелями первого проявления ИИ...
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08.08.2021 09:15 Відповісти
Абортировал не глядя.
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08.08.2021 12:03 Відповісти
та вы не понели русслётпром хотел мир удивить - он выпрыгнул и должен был запрыгнуть об-
ратно но.... в расчётах не учли кривизну воздуха......
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08.08.2021 09:31 Відповісти
А ведь тренировали, как камикадзе. Но видно нервы сдали сразу после взлёта и у пилота и у руководителя. Один самолёт не сдавался - шизик.
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08.08.2021 16:17 Відповісти
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