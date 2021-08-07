Пілот вистрибнув, а літак літав ще понад годину: нові курйозні подробиці аварії російського винищувача Су-35С на Сахаліні

Стали відомі нові курйозні подробиці інциденту з Су-35С зі складу 23-го винищувального авіаційного полку ВКС Росії на аеродромі Комсомольська-на-Амурі. Винищувач розбився на Сахаліні 31 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defence Express.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ поширювали офіційне повідомлення такого змісту багатоцільовий винищувач Су-35С для виконання планових навчально-тренувальних польотів вилетів з аеропорту Дзьомги у Комсомольську-на-Амурі. Через чотири хвилини у машини відмовив двигун. Льотчик катапультувався, був оперативно знайдений пошуковою групою і доставлений на аеродром базування. Загрози здоров'ю пілота немає. Сам літак впав десь у Охотському морі.

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Але насправді російський винищувач Су-35С зазнав аварії при вельми "курйозних" обставинах, пише російський канал bmpd в Telegram, посилаючись на неофіційні джерела.

Відзначається, що "літак був повністю справним на момент покидання льотчиком". Проте все вирішують деталі і увесь подальший перебіг цієї історії розпочався з того, що " у кабіні пілота перемикач відстрілу пасток був невірно встановлений у положення "автомат".

Демонстрація роботи системи відстрілу теплових пасток екіпажами російських Су під час показових польотів.

Система відстрілу теплових пасток або хибних цілей є одним зі складових захисного комплексу літака для протидії зовнішнім загрозам: від фіксації опромінення літака РЛС повітряного базування або ППО, до викиду пасток, які мають зірвати роботу головок самонаведення атакуючих ракет противника.

На Су-35С блоки відстрілу пасток УВ-50 на 14 патронів були у "жалі" у задній частині фюзеляжу. З огляду на встановлення перемикача роботи системи в автоматичний режим, після відриву літака від злітно-посадкової смуги (ЗПС) знялося блокування відстрілу патронів. І вони почали відстрілюватися в автоматичному режимі з огляду на потужне випромінення з аеродромних РЛС.

"Були опади і туман у нічних умовах. Перший патрон відстрілився униз і зрикошетив від зльотньої смуги, створивши у керівника польотів ілюзію пожежі. Керівник польотів дав команду на катапультування. Пілот команду виконав, катапультувавшись над дальнім краєм зльотної смуги. Шасі не прибирав, форсаж не відключав. Приземлився через вітер поблизу центру ЗПС без пошкоджень", - розкриває подробиці подій канал bmpd в Telegram.

Сам літак Су-35С у якості вже безпілотного літального апарату набрав майже 13 кілометрів висоти і літав до вироблення палива 1 годину 13 хвилин, після чого впав. Місце його падіння було знайдено.



Місце падіння Су-35С на Сахаліні згодом було знайдено

Су-35С не вперше стає героєм незвичних повітряних пригод.

Так, у вересні 2020 р. винищувач Су-35С під час навчального бою атакував Су-30. При цьому під час навчальної атаки пролунали постріли з 30-міліметрової авіаційної гармати ГШ-30-1, яка мала бути розрядженою та поставленою на запобіжник. Але "что-то пошло не так". Гармата не тільки вистрілила, але й знесла оперіння Су-30СМ, який незабаром розбився. Члени екіпажу літака Су-30СМ, який наразився на гарматний вогонь з Су-35С, встигли катапультуватися.

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