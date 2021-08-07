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Новий транш МВФ розділять на частини, зараз дискусія триває, - радник Зеленського Устенко

Новий транш МВФ розділять на частини, зараз дискусія триває, - радник Зеленського Устенко

Україна не витрачатиме новий транш Міжнародного валютного фонду на поточне споживання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.

"Наразі дискусія триває. Але як я розумію ситуацію, частина цих коштів може бути заведена в золотовалютні резерви НБУ, щоб створити додаткову подушку безпеки для країни. Частину цих коштів буде використано цього року, але значну частину буде використано наступного року. Йдеться про використання цих коштів не на, як кажуть, поточне споживання, а про використання цих коштів, щоб стимулювати економічний розвиток в країні у середньому та довгостроковому проміжку часу. А це означає, що їх треба витрачати на те, що дає так званий синергічний додатковий ефект", - сказав радник президента.

Як пояснив Устенко, з точки зору цього додаткового ефекту, який забезпечує стійке економічне зростання, "це означає, що кошти можна використовувати на проєкти, пов'язані з розбудовою інфраструктури, з підтримкою або стимулюванням вітчизняних виробників, наприклад, з приводу машинобудування".

Нагадаємо, МВФ 2 серпня затвердив розподіл спеціальних прав запозичення (СПЗ) на підтримку світової економіки на суму 650 млрд доларів. Україна в рамках цієї програми отримає транш у 2,7 млрд доларів вже до кінця літа. Його повертати не потрібно, адже це спільне рішення для боротьби з наслідками пандемії у всьому світі, пише BBC.

Очікується, що розподіл СПЗ допоможе державам-членам "задовольнити довгострокову глобальну потребу в резервах, зміцнить довіру і сприятиме посиленню стійкості та стабільності світової економіки".

Також читайте: Україна розраховує у вересні отримати $700 млн траншу від МВФ: виконані всі умови Фонду, - радник президента Устенко

Загальний розподіл СПЗ набуде чинності 23 серпня, цього дня нові СПЗ переведуть країнам-членам МВФ пропорційно до їхніх квот у Фонді. 2,7 млрд з цієї суми Україна отримає "безоплатно та безумовно".

Як зазначив заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован, ці гроші стануть "гарним подарунком для України" до 30-річчя незалежності.

МВФ (3068) транш (467) Устенко Олег (70)


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Топ коментарі
+38
Это мне, это снова мне, это тоже мне ....

Новый транш МВФ разделят на части, сейчас дискуссия продолжается, - советник Зеленского Устенко - Цензор.НЕТ 8155
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07.08.2021 14:43
+35
Жодних сумнівів що транш роздерібанят !!!)))
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07.08.2021 14:42
+24
О каком транше они говорят? Это не живые средства, это СПЗ на 2.7 млрд по долгам перед МВФ. Напомню, что в 3 квартале нам отдавать 5,4 млрд. этих самых долгов.

"Украина в августе-сентябре должна уплатить по госдолгу более 132 миллиардов грн, - Минфин"
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07.08.2021 14:47
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ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
4) Провал программ озброєння ЗСУ
5) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
6) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
7) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
8) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
9) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
10) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
11) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
12) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
13) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
14) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
15) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
16) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
17) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
18) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
19) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
20) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
21) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
22) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
23) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
24) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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07.08.2021 21:28 Відповісти
много парень назвездел. но есть одно но.... все эти бабки мвф будут перечисленны с одного счета мвф на другой счет мвф для погашение кредитов выданого нам тем же мвф. не засерайте людям мозги. таким образом Украину загоняют в здоровенную, жирную, очень глубокую, афроамериканскую, а если хотите негретянскую задницу
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07.08.2021 21:42 Відповісти
Уже загнали,все это прекрасно понимают но изображают «Poker Face».
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08.08.2021 11:36 Відповісти
То есть распилят на 3 части
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07.08.2021 22:09 Відповісти
Так и никто не сомневался, что "разделят".
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08.08.2021 02:50 Відповісти
а можна посилання на САЙТ МВФ, де чітко сказано, що взагалі дають гроші і тим більше, що "безоплатно та безумовно"? Бо поки що я такого ніде і ні разу не зустрічав.... Навіть на самому сайті МВФ!
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08.08.2021 04:35 Відповісти
МВФ за время панденмии срубил столько бабок
Можно часть с барского плеча и отдать
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08.08.2021 08:42 Відповісти
Разделят по "принципу Попандопуло": " Это тебе, это тоже тебе, это все время тебе..." !
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08.08.2021 09:37 Відповісти
зюзину часть можно было и не привозить....
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08.08.2021 09:39 Відповісти
Одна частина Ахмєтову, друга Коломойському?
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08.08.2021 11:11 Відповісти
Новий транш МВФ розділять на частини, зараз дискусія триває, - радник Зеленського Устенко - Цензор.НЕТ 8155 Нас сегодня будут грабить, грабитель на разведку пришёл.
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08.08.2021 12:02 Відповісти
Перед дележкой . Вспомните сказоку "Два жадных медвежонка ")
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08.08.2021 12:38 Відповісти
Раздербанят на части
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08.08.2021 18:28 Відповісти
У "слуґ урода" почалося слиновиділення та зачесались руки
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09.08.2021 09:02 Відповісти
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