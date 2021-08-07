У Пісках один воїн загинув, ще одного поранено: Найманці РФ підло обстріляли автокран, який допомагав місцевим жителям, - пресцентр ОТУ "Схід"

Сьогодні, 7 серпня, російські найманці, підступно порушуючи вимоги Мінських домовленостей, застосували протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям щодо відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури у населеному пункті Піски.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресценр ОТУ "Схід".

Внаслідок ураження один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув. Ще один військовий дістав поранення. Стан здоров’я воїна – середньої важкості.

"Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

На обстріл противника наші військові відкрили вогонь. (...) Такі дії російсько-окупаційних військ спрямовані на подальшу ескалацію ситуації по всій лінії розмежування сторін", - йдеться в повідомленні.

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