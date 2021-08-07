У Пісках один воїн загинув, ще одного поранено: Найманці РФ підло обстріляли автокран, який допомагав місцевим жителям, - пресцентр ОТУ "Схід"
Сьогодні, 7 серпня, російські найманці, підступно порушуючи вимоги Мінських домовленостей, застосували протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям щодо відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури у населеному пункті Піски.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресценр ОТУ "Схід".
Внаслідок ураження один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув. Ще один військовий дістав поранення. Стан здоров’я воїна – середньої важкості.
"Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
На обстріл противника наші військові відкрили вогонь. (...) Такі дії російсько-окупаційних військ спрямовані на подальшу ескалацію ситуації по всій лінії розмежування сторін", - йдеться в повідомленні.
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А ватные бабки шипят - "если бы не Украина (а они кто ???) наши "мальчики": не обстреливали бы нас "
Умереть за Флаг и Конституцию - начните с Верховной Рады!
И второе, зеленым дебилам на заметку - перемирие заканчивается с первого выстрела! Не путать перемирие с затишьем боевых действий на фронте - просто враг и вы получили возможность глубже закопаться и пополнить запасы боеприпасов. А в нашем случае еще и возможность безнаказанно пристреляться к укреплениям противника...
Надо быть идиотом, чтобы играть в его игру.
Ці смерті на совісті зеленського і йому за них відповідати у судах.
Ведь обстрелляли по сути не комбатантов...выполнялись работы по восстановлению гражданской инфраструктуры...
(г. Севастополь, вот Крым). Причины смерти устанавливаются.
ВК tZe inform
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html
Смерть катам из паРаши 😡
Вічна пам'ять нашому загиблому в крані і швидкого одужання пораненому.
Вывезти людей из возможной зоны обстрела? Но там их дома, их земля, их Малая Родина, там рядом, могилы их предков... Не просто это всё.
Экономика - вот ключ. Надо не врать и воровать, а сделать так, чтобы в такой потенциально богатой стране, как Украина, жить стало народу хотя бы чуточку зажиточней и вольнее, чем в Московии.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!
Кацпи то пі*д*раси і шакали - це правило.
Они блин должны ломиться в военкоматы, чтобы пополнить и сплотить ряды ВСУ вместо того, чтобы толпиться в очереди за билетами на конерт Моргенштерна. Пятая колонна говорите? Пятое поколение - воспитанное 30-ью годами лжи, политических ужимок, свингерских вечеринок политических партий и под ядовитой капельницей олигаргхической пропаганды.