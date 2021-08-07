УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10956 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
8 996 61

У Пісках один воїн загинув, ще одного поранено: Найманці РФ підло обстріляли автокран, який допомагав місцевим жителям, - пресцентр ОТУ "Схід"

У Пісках один воїн загинув, ще одного поранено: Найманці РФ підло обстріляли автокран, який допомагав місцевим жителям, - пресцентр ОТУ

Сьогодні, 7 серпня, російські найманці, підступно порушуючи вимоги Мінських домовленостей, застосували протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям щодо відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури у населеному пункті Піски.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресценр ОТУ "Схід".

Внаслідок ураження один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув. Ще один військовий дістав поранення. Стан здоров’я воїна – середньої важкості.

"Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
На обстріл противника наші військові відкрили вогонь. (...) Такі дії російсько-окупаційних військ спрямовані на подальшу ескалацію ситуації по всій лінії розмежування сторін", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Найманці РФ п'ять разів обстрілювали українські позиції з гранатометів і мінометів, - штаб

У Пісках один воїн загинув, ще одного поранено: Найманці РФ підло обстріляли автокран, який допомагав місцевим жителям, - пресцентр ОТУ Схід 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Услышал шипение... как бабахнуло. Оказался в другом конце зала. Кричу: мама, кажется, мне пришел писец", - раненый житель Красногоровки об обстреле. ВИДЕО

обстріл (28339) Донбас (22354) втрати (4392) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+51
А якби зеленський не заборонив стріляти та не вивів із передової українських снайперів, то російський оператор птрк був би вбитий пострілом снайпера та всі залишились би живі.
Ці смерті на совісті зеленського і йому за них відповідати у судах.
показати весь коментар
07.08.2021 15:04
+31
Местные по прежнему уверены что стреляли ВСУ
показати весь коментар
07.08.2021 15:00
+29
В Песках один воин погиб, еще один ранен: Наемники РФ подло обстреляли автокран, помогавший местным жителям, - пресс-центр ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 4761
показати весь коментар
07.08.2021 15:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Местные по прежнему уверены что стреляли ВСУ
показати весь коментар
07.08.2021 15:00 Відповісти
Звідки інформація? Я спілкувався з деякими. Вони кажуть "лучше молчать, чем пойти на подвал". Кажу - продавай квартиру і втікай. Вона мені "Продать? За 700 баксов? И дальше куда, что делать, со слепой матерью"?
показати весь коментар
07.08.2021 15:07 Відповісти
Эти хоть молчат и думают
А ватные бабки шипят - "если бы не Украина (а они кто ???) наши "мальчики": не обстреливали бы нас "
показати весь коментар
07.08.2021 15:23 Відповісти
Як шо вона справжня мати..повина гнати дітей від себе за ради іхнього майбутнього!!!
показати весь коментар
07.08.2021 15:27 Відповісти
И больше нечего требовать от гражданских! ОНи не солдаты и не должны умирать за Родину - кормушку для чиновников.
Умереть за Флаг и Конституцию - начните с Верховной Рады!
И второе, зеленым дебилам на заметку - перемирие заканчивается с первого выстрела! Не путать перемирие с затишьем боевых действий на фронте - просто враг и вы получили возможность глубже закопаться и пополнить запасы боеприпасов. А в нашем случае еще и возможность безнаказанно пристреляться к укреплениям противника...
показати весь коментар
08.08.2021 07:54 Відповісти
На заметку незелёным дебилам: война и даже просто стрельба выгодны исключительно фюреру Путину. Он не испытывает недостатка во всяком верноподданном дерьме, которое утилизирует на фронте, он испытывает оружие, которое потом продаёт всяким талибам и прочим исламистам и националистам во всём мире, он отпугивает любые инвестиции, не давая развиваться Украине, он подпитывает мифы о "народном сопротивлении Донбасса киевским фашистам" и т.д.
Надо быть идиотом, чтобы играть в его игру.
показати весь коментар
08.08.2021 11:08 Відповісти
Ни хега
показати весь коментар
07.08.2021 15:12 Відповісти
Там уважают только сильного. Если бы Украина была сильной, то и уважали бы.
показати весь коментар
07.08.2021 19:18 Відповісти
если бы расхерачили пол Донецка (как москали Грозный в 2000м) - зауважали бы ?
показати весь коментар
08.08.2021 07:11 Відповісти
типа жыдоугрофиннобуряты умеют часом стрелять и не подло...
показати весь коментар
07.08.2021 15:03 Відповісти
Слава Героям, зачем дразнить казламордых в прифронтовом поселке?
показати весь коментар
07.08.2021 15:03 Відповісти
та да,сразу телепортировать в чёрнозём...дразнить то лишнее...
показати весь коментар
07.08.2021 15:13 Відповісти
А якби зеленський не заборонив стріляти та не вивів із передової українських снайперів, то російський оператор птрк був би вбитий пострілом снайпера та всі залишились би живі.
Ці смерті на совісті зеленського і йому за них відповідати у судах.
показати весь коментар
07.08.2021 15:04 Відповісти
До Зеленського смертей не було?
показати весь коментар
07.08.2021 15:08 Відповісти
були, але давали відсіч і не хилу
показати весь коментар
07.08.2021 15:18 Відповісти
сейчас тоже дают и потери сепаров за прошлый месяц намного больше наших... правда конечно это делают скрытно... от своего же командования... это так...
показати весь коментар
07.08.2021 15:31 Відповісти
До шморкли накрывали весь передний край противника артиллерией вы таких случаях. И продвигались вперёд хоть по метру. А сейчас наши бойцы как убойное мясо. Какой на хер стратег из уклониста-совка, не служившего в армии.
показати весь коментар
07.08.2021 16:59 Відповісти
Зрозуміло, що були, але за те, щоб не вбивали окупантів премії не давали. І вели активну розвідку. В армію йдуть, щоб захищати Україну і вбивати її ворогів, і є різниця у тому, щоб загинути за цією справою, чи заникатися, як щур, в окопі і бути підстреленим окупантом.
показати весь коментар
07.08.2021 15:20 Відповісти
буба аурой бронебойно-квартальной всих захыщав...
показати весь коментар
07.08.2021 15:25 Відповісти
А шо з бубачкою нема? Ти ж його обрав бо війни не буде. ви разом з ним десь у *паралэльной рэальності*
показати весь коментар
07.08.2021 21:21 Відповісти
До зеленського смерті росіян були у четверо більші за українські, зараз росіяни не несуть втрат
показати весь коментар
09.08.2021 15:16 Відповісти
Це факти, подобається чи ні
показати весь коментар
11.08.2021 13:59 Відповісти
18 рік .Кожен Божий день ці падали ховались по ямам-бо наші насипали
показати весь коментар
07.08.2021 15:05 Відповісти
ці падли...
показати весь коментар
07.08.2021 15:08 Відповісти
В Песках один воин погиб, еще один ранен: Наемники РФ подло обстреляли автокран, помогавший местным жителям, - пресс-центр ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 4761
показати весь коментар
07.08.2021 15:10 Відповісти
А где слепое ОБСЕ? ********** Ау...
Ведь обстрелляли по сути не комбатантов...выполнялись работы по восстановлению гражданской инфраструктуры...
показати весь коментар
07.08.2021 15:12 Відповісти
Пески - линия фронта. Я даже не представляю что там можно восстанавливать. Большая часть посёлка это территория с кучками остатков от стройматериалов
показати весь коментар
07.08.2021 15:14 Відповісти
Вічна пам'ять нашому воіну , який захищав рідну землю від кацапськоі орди !,
показати весь коментар
07.08.2021 15:22 Відповісти
Четверо военнослужащих из состава управления 14-й отдельного радиотехнического полка ПВО ВС РФ (в/ч 95105) погибли во время несения караульной службы на территории части
(г. Севастополь, вот Крым). Причины смерти устанавливаются.
ВК tZe inform
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html
Смерть катам из паРаши 😡
показати весь коментар
07.08.2021 15:23 Відповісти
О! Здохла ціла пачка окупантів, а що ж ми мовчимо.
Вічна пам'ять нашому загиблому в крані і швидкого одужання пораненому.
показати весь коментар
07.08.2021 18:19 Відповісти
Кацапські виродки як вони є... Вічна пам'ять Воїну...
показати весь коментар
07.08.2021 15:24 Відповісти
Нафига военные помогают отстраивать? Это не их задача.
показати весь коментар
07.08.2021 15:26 Відповісти
Автокран на линии фронта. Ну честное слово-херней занимались. Кто послал? Зачем? Восстановить хату,которую завтра кацапня взорвёт. Бред.
показати весь коментар
07.08.2021 15:31 Відповісти
вже 6 років тому ВСЕ мирне населення треба було евакувати з лінії фронту , хоча б з 10 км зони
показати весь коментар
07.08.2021 16:04 Відповісти
А им жильё, как эвакуировавшимся из Абхазии грузинам, построили? Даже не заикались про это!!!
показати весь коментар
07.08.2021 17:58 Відповісти
так треба будувати , людей забезпечувати роботою , дітей школами ! а не сепарні пенсії платить ! а ще закрити всі собачі дірки (КПП) на сьомому році війни треба вже нарешті визначитись з ким твоя доля
показати весь коментар
07.08.2021 18:15 Відповісти
Про КПП не согласен, так мы скатимся до уровня Сталина, который считал всех, кто оказался на оккупированной Гитлером территории предателями. А не Красная ли армия отступила перед противником? Так что вот пока так, раз уж ТАК получилось.

Вывезти людей из возможной зоны обстрела? Но там их дома, их земля, их Малая Родина, там рядом, могилы их предков... Не просто это всё.

Экономика - вот ключ. Надо не врать и воровать, а сделать так, чтобы в такой потенциально богатой стране, как Украина, жить стало народу хотя бы чуточку зажиточней и вольнее, чем в Московии.
показати весь коментар
07.08.2021 23:04 Відповісти
а коли стається стихійне лихо , когось запитують хоче він покинути зону лиха ? а тут лихо вже 7 років ! економікою дебілів не переконати ...
показати весь коментар
07.08.2021 23:12 Відповісти
Чому хату? Ймовірніше автокраном бетонні блоки для укріплення бліндажу переміщували, що логічно, оскільки загиблий і поранений - військові, а не якийсь громадянський водій автокрана.
показати весь коментар
08.08.2021 10:59 Відповісти
Там написано-"помогавший местным жителям".
показати весь коментар
08.08.2021 11:21 Відповісти
Даже нацистские подводники не атаковали военные суда антигитлеровской коалиции во время, когда они снимали экипажи с тонущих судов, хотя мишень и была идеальная.
показати весь коментар
07.08.2021 15:42 Відповісти
Нацисты - это еще дытятки по сравнению с подвихами ихних дидоваевалей, а сейчас подвихами итамнетов.
показати весь коментар
07.08.2021 16:03 Відповісти
"Россия- самая паскудная, до блевотины мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие добра и зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме,и при этом желает потопить в нем весь мир." (с)
показати весь коментар
07.08.2021 15:52 Відповісти
Нагадуємо,що ми всі лише громадяни України,але зомовчувати і покірно сприймати всю нахабність і підлість російських кадрових маріонеток ми не повинні. Тому Ганьбу ,"Вооруженним Силам Російськой *********" ми можемо виказувати у свій спосіб протягом всього року,а не тільки у Дні Ганьби всій цій упоротій людожерській московитській сволоті. Тварі московські повинні гнити на купах гнойного сміття ,як історіі так і повсякчас. Допоможемо в цьому Справедливому Поклику. Хто з Моквою,тому не місце серед нас і серед цивілізованого світу! Може хто проти ?
показати весь коментар
07.08.2021 16:02 Відповісти
ответка будет? или как и всегда - утремся?
показати весь коментар
07.08.2021 16:10 Відповісти
З Рівного хлопець загинув.
показати весь коментар
07.08.2021 16:19 Відповісти
Кацапы подлые и циничные мрази! НЕЛЬЗЯ ИМ ПОДСТАВЛЯТСЯ!
показати весь коментар
07.08.2021 16:22 Відповісти
Амнистию, говорите. Ну-ну.
показати весь коментар
07.08.2021 16:44 Відповісти
Одно и то же - "враг подло обстрелял". Хотелось бы что бы наши обстреливали врага хоть как нибудь, главное чтобы как можно больше убивали этих тварей. Не новость - а последнее дерьмо, которое только убивает веру в нашу армию.
показати весь коментар
07.08.2021 19:20 Відповісти
Дививсь,курва,аби тебе не вирізали в Ростовіі! Падлюка козломордська!
показати весь коментар
07.08.2021 19:57 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!У Пісках один воїн загинув, ще одного поранено: Найманці РФ підло обстріляли автокран, який допомагав місцевим жителям, - пресцентр ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 3792
показати весь коментар
07.08.2021 19:56 Відповісти
Вічна пам'ять, людьска шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....

У Пісках один воїн загинув, ще одного поранено: Найманці РФ підло обстріляли автокран, який допомагав місцевим жителям, - пресцентр ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 9954
показати весь коментар
07.08.2021 19:58 Відповісти
Земля пухом вояку України

Кацпи то пі*д*раси і шакали - це правило.
показати весь коментар
07.08.2021 20:08 Відповісти
Герої не вмирають
показати весь коментар
07.08.2021 21:04 Відповісти
А зелене гімно щось казало з цього приводу? Доречі ті хто його обрав, це питання до вас також.
показати весь коментар
07.08.2021 21:38 Відповісти
Меня убивают диванные герои, которые кончают от новости про убитого противника, но азартно отдыхают в кабаках, несмотря на сообщения об убитых воинах собственной армии...
Они блин должны ломиться в военкоматы, чтобы пополнить и сплотить ряды ВСУ вместо того, чтобы толпиться в очереди за билетами на конерт Моргенштерна. Пятая колонна говорите? Пятое поколение - воспитанное 30-ью годами лжи, политических ужимок, свингерских вечеринок политических партий и под ядовитой капельницей олигаргхической пропаганды.
показати весь коментар
08.08.2021 08:00 Відповісти
 
 