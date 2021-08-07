Майже 99% важкого перебігу штаму "дельта" доводиться на невакцинованих, - головний санлікар Кузін

Серед невакцинованих спостерігається висока смертність під час інфікування штамом "дельта" коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю Радіо Свобода

"Дійсно людина, яка інфікована штамом "дельта", вона набагато заразніша і в неї більша кількість вірусних часточок розташовується у верхніх дихальних шляхах. І водночас це дійсно частіше призводить до госпіталізації людини, тобто хвороба важче протікає у людини, яка інфікована штамом "дельта". Однак щодо летальності різні країни дають різну інформацію. Найчастіше високі рівні смертності при інфікуванні "дельтою" спостерігалися саме серед невакцинованого населення. У тих країнах, де переважна більшість населення була вакцинована, цифри смертності не відрізнялися від, наприклад, штаму "альфа", – зазначив Кузін.

Він підтвердив, що ефективність вакцини у випадку інфікування "дельтою" знижується на 10 відсотків.

"Так. Але однак захист є. І зараз ті країни, де реєструється спалах "дельти", показують, що переважні відсотки смертності, переважні відсотки важкого перебігу (це майже 98-99відсотків), то це серед невакцинованого населення", – пояснив головний санлікар.

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