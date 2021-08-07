Майже 99% важкого перебігу штаму "дельта" доводиться на невакцинованих, - головний санлікар Кузін
Серед невакцинованих спостерігається висока смертність під час інфікування штамом "дельта" коронавірусу COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю Радіо Свобода
"Дійсно людина, яка інфікована штамом "дельта", вона набагато заразніша і в неї більша кількість вірусних часточок розташовується у верхніх дихальних шляхах. І водночас це дійсно частіше призводить до госпіталізації людини, тобто хвороба важче протікає у людини, яка інфікована штамом "дельта". Однак щодо летальності різні країни дають різну інформацію. Найчастіше високі рівні смертності при інфікуванні "дельтою" спостерігалися саме серед невакцинованого населення. У тих країнах, де переважна більшість населення була вакцинована, цифри смертності не відрізнялися від, наприклад, штаму "альфа", – зазначив Кузін.
Він підтвердив, що ефективність вакцини у випадку інфікування "дельтою" знижується на 10 відсотків.
"Так. Але однак захист є. І зараз ті країни, де реєструється спалах "дельти", показують, що переважні відсотки смертності, переважні відсотки важкого перебігу (це майже 98-99відсотків), то це серед невакцинованого населення", – пояснив головний санлікар.
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https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
МИЛАН, 27 июля. (Рейтер). Почти 99% людей, умерших от COVID-19 в Италии с февраля этого года, не были полностью вакцинированы, сообщил во вторник Национальный институт здравоохранения (ISS).
Другими словами, это антиваксеры и те, кто не успел...
"Значительно увеличилось за неделю и число тяжелобольных: со 161 в минувшую пятницу до 257 сегодня. Почти в два раза увеличилось и число пациентов, находящихся при смерти: с 33 до 61.
За неделю преобладающий еще совсем недавно зеленый цвет на эпидемиологической карте страны уступил место красному и оранжевому: число "красных" населенных пунктов за минувшую неделю увеличилось более чем втрое - с 8 до 25, "оранжевых" - с 31 до 55, "желтых" - с 70 до 89 (до этого они были "зелеными") при сокращении числа "зеленых" со 171 в прошлую пятницу до 111 сегодня.
Все это указывает на то, что приближающийся еврейский новый год мы будем встречать в условиях дополнительных ограничений, несмотря на увеличивающееся число вакцинированных и переболевших. Других способов победить пандемию постоянно мутирующего коронавируса наука пока не придумала."
https://www.gazeta.ru/social/2021/08/06/13841750.shtml
Вы что,до сих пор не поняли,что главная цель обколоть максимально большую часть населения Земли?А о целях вакцинации ещё в 17 году заявил Билл Гейтс,который стоит у истоков всего этого коронобесия https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4 https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4
Потому что 80% населения планеты глупо по своей сути,не имеет критического мышления.Ему легко нажевать всякую чушь,если повторять это каждый день десятки раз в сутки.
А вот я дам информацию со ссылкой.
https://www.bfm.ru/news/475824 В еженедельных сводках британского Минздрава содержатся данные по погибшим от дельта-штамма коронавируса, который давно доминирует в королевстве. По подсчетам ведомства, с 1 февраля по 22 июня - за период, который описан в последнем отчете, - в стране скончались 117 пациентов, заразившихся так называемым индийским вариантом. При этом, как указано в документе, 50 погибших были полностью вакцинированы - это 43% от общего числа жертв «дельты», то есть почти половина. Получается - делают поспешный вывод антипрививочники - прививка практически не защищает от смерти. На самом деле, это ошибочное умозаключение. Подавляющее большинство смертей приходится на новую волну вируса в Британии, которая началась в июне. К этому моменту вакцинацию завершили более 90% британцев, попадающих в категории риска, в основном это пожилые и люди с хроническими заболеваниями, а молодежь только начала прививаться. Таким образом, сравнивать число погибших среди вакцинированных и невакцинированных нельзя - это разные возрастные группы. А правильный вывод состоит в том, что вакцинация резко снижает риск смерти от ковида для уязвимых категорий населения. Грубо говоря, с прививкой пенсионеры умирают не чаще, чем молодежь без нее.
только икона, лучина и башкой об пол.