УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7558 відвідувачів онлайн
Новини Олімпіада-2020
13 001 200

Українка Магучіх виборола бронзову медаль у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020

Українка Магучіх виборола бронзову медаль у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020

У суботу, 7 серпня, у фіналі у стрибках у висоту серед жінок на Олімпійських іграх-2020 у Токіо українка Ярослава Магучіх із результатом 2 метри виборола бронзову медаль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Автор: 

Олімпіада (687) Магучіх Ярослава (45)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
В 19 лет бронза! Чуть не хватило опыта, но дальше будут только победы! Молодец! Поздравляем!!
показати весь коментар
07.08.2021 16:10
+12
ОКР країна яка ні існує яку сочинили та народ якого нема на олімпіаді в Токіо?

Українка Магучіх виборола бронзову медаль у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020 - Цензор.НЕТ 8565
показати весь коментар
07.08.2021 16:18
+9
Флага нет, вместо гимна собачий вальс, на карте не найдешь...

Українка Магучіх виборола бронзову медаль у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020 - Цензор.НЕТ 1416
показати весь коментар
07.08.2021 16:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Обидно, досадно да ладно, ладно. Олімпіада, на жаль провальна, да й ще на фоні дебільної влади, виглядає совсім якось писімістично.
показати весь коментар
07.08.2021 16:26 Відповісти
Ну як провальна,на минулій мали 11 чи 12 медалей, зараз 17, з цього боку звісно провал, треба було брати 6.
показати весь коментар
07.08.2021 16:30 Відповісти
Медалей больше чем в Рио. Одного золота не хватает. Это не провал.
показати весь коментар
07.08.2021 16:31 Відповісти
Ты бы с бутылки встало, чмо недоразвитое
показати весь коментар
07.08.2021 16:44 Відповісти
Франкфурт ти нацист чи расист, негр виграв, Майн Кампф почитав зранку?
показати весь коментар
07.08.2021 17:01 Відповісти
Беленюк чисто говорит по-украински,
а типа русские чурки с Дагестана говорят хуже чем мой попугай.
показати весь коментар
07.08.2021 17:03 Відповісти
Розумієш фашик, все що ти кажеш про Беленюка, можна переносити на Пушкіна, нащо вам музей негру під Москвою?
показати весь коментар
07.08.2021 17:15 Відповісти
Може й заборонений, але ви тут пропагандуєте нацизм, типові нацистські висловлювання.
показати весь коментар
07.08.2021 17:35 Відповісти
А чем коцап отличается от фашиста?
показати весь коментар
07.08.2021 18:01 Відповісти
Первой буквой - он рашист.
показати весь коментар
07.08.2021 20:06 Відповісти
👍
показати весь коментар
07.08.2021 18:53 Відповісти
Українка Магучіх виборола бронзову медаль у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020 - Цензор.НЕТ 5606
показати весь коментар
07.08.2021 19:14 Відповісти
Олімпіада є олімпіада, три наших не показали і близько своїх результатів, а ото безхатченко стрибнуло вище голови, так буває. Хоча на ОІ 2016 вонобуло фаворитом.
показати весь коментар
07.08.2021 16:28 Відповісти
Её туда не пустили достижения мельдониевой федерации.
показати весь коментар
07.08.2021 16:33 Відповісти
Щоб вИ з'їли, щоб не ...
показати весь коментар
08.08.2021 00:33 Відповісти
Какие-то переферийные старты-так рекорды,а Олимпиада-бронза. С подготовкой не так что-то наверное.
показати весь коментар
07.08.2021 16:33 Відповісти
Гастрабайтер рассуждает о приезжих??? Смешно
показати весь коментар
07.08.2021 16:35 Відповісти
При всем раскладе и твоем напоре
Ты для меня хуже черного, гастрабайтеры не выигрывают олимпиад
А в 36 году даже адольф не знал что делать с американским атлетом
У меня номера 1488 уже 25 лет на авто
И молодеж в баварии мне желает хорошей добычи
А ты кто в этой жизни???
Чемпион по подтиранию чужих ошибок???
показати весь коментар
07.08.2021 16:45 Відповісти
Позор, это твоё сопливое *****, вот это позорище на весь мир
показати весь коментар
07.08.2021 16:46 Відповісти
Ты бы нетрадиционное шло бы отсюда, гомосеков здесь не приветствуют
показати весь коментар
07.08.2021 16:50 Відповісти
Конкретнее петушок. А то вы 7 лет об этом рассказываете. А результат-сами и сосёте.
показати весь коментар
07.08.2021 17:03 Відповісти
Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в III квартале 2020 года увеличилась на 1,2 млн человек по сравнению c III кварталом 2019 года и составила 18,8 млн человек, сообщил в четверг Росстат.. ...
показати весь коментар
07.08.2021 17:30 Відповісти
Населення московії 89 млн, а про голодуючих це навіть смішно, піду ковбаски вріжу і помідорку на городі зірву. До речі я теж там в тих 9,8 голодних, в мене всього 50 курей і 30 качок.
показати весь коментар
07.08.2021 17:37 Відповісти
Дядьку,то може Вам пару кiзочок пiдкинути?
показати весь коментар
07.08.2021 20:09 Відповісти
Админ,убери это чучело. Реально,скучно. Скоро десятилетие,как они галдят свои басни про Украину. А на выходе-сами тонут в выгребной яме.
показати весь коментар
07.08.2021 17:37 Відповісти
Ну,это дежурный понос от таёжной кикиморы. Понятно. Так а где "мир от Украины шарахается",дырявый?
показати весь коментар
07.08.2021 17:32 Відповісти
Північний поток це показник того, що з колоній сировину завжди будуть качати, а московія то колонія заходу.
показати весь коментар
07.08.2021 17:38 Відповісти
ой да ладно, ти хоч знаєш скільки податків в НАТО заплатить фуйло від ПП2? Доповідаю, в перший рік 1,4 млвд євро до 10 млрд на п'ятий рік, але вам довбням цього не кажуть. Навіть Піськов визнав що з ПП вони попали. Ладно, тобі все рівно, і завтра треба за миску баланди тут пургу гнати, а мені як "голодаючому" українцю, завтра на Грецію стартувати. Так що набирай лайна в писок більше, плюй дальше, Слава Україні!
показати весь коментар
07.08.2021 17:47 Відповісти
Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков - о проблемах России в связи с предстоящим энергопереходом:

Наша страна сейчас переживает болезненную ситуацию, связанную с принятием новых правил игры в мировой экономике. Речь идет о так называемом энергопереходе. Становится ясно, что, уже начиная с 2023 года, мы, скорее всего, будем платить углеродный налог от €1,4 млрд и далее - до €10 млрд в течение ближайших пяти лет - только за то, что наш экспорт энергоресурсов недостаточно "зеленый".

.
показати весь коментар
07.08.2021 17:52 Відповісти
У коцапской блевотины истерика😂🌷×××
показати весь коментар
07.08.2021 17:58 Відповісти
Надо пойти коммент про походку оставить,ходишь как *****😂🌷×××
показати весь коментар
07.08.2021 17:41 Відповісти
Во дають, де вони таких бовдурів знаходять, не ті боти пішли, розумним надоїло виглядати ідіотами.
показати весь коментар
07.08.2021 17:49 Відповісти
А что ты доказываешь? Ты просто воняешь. Как гнида под тапком.
показати весь коментар
07.08.2021 17:56 Відповісти
Так с точки зрения на росиянской параллельной реальности весь мир-параллельная реальность. Это нормально. Расслабься,шизофреник.)
показати весь коментар
07.08.2021 18:03 Відповісти
Ни о чём. Ещё попробуй,подстилка у чеченцев.
показати весь коментар
07.08.2021 17:40 Відповісти
Та бросьте! Назовите мне: сколько депутатов Рады выиграли медали в том же 1996? Что, затрудняетесь? Неудивительно. А теперь- есть такой нардеп!
показати весь коментар
07.08.2021 16:47 Відповісти
ты бы ещё для чистоты отнял все медали у мокшан с неславянскими фамилиями...
кстати, гундяйкины,путины и шойги разные к славянам не относятся..от слова никак..
показати весь коментар
07.08.2021 16:54 Відповісти
тобто жыдоугрофиннобурятия не страна,орда ордой...
показати весь коментар
07.08.2021 17:59 Відповісти
Виходить що на московії було два поета, один приїзжий негр, другий шотландець, московські нащадки нацистів такі смішні.
показати весь коментар
07.08.2021 17:04 Відповісти
В кацапіі всі приїжі....
показати весь коментар
07.08.2021 17:06 Відповісти
Если вы имеет в виду Жана Беленюка, то он не приезжий легионер. Он коренной киевлянин, тут родился, тут учился, тут тренировался. Мама - коренная киевлянка. Папа откуда-то из Африки, был у нас студентом.
показати весь коментар
07.08.2021 16:41 Відповісти
А ты в это время присело на бутылку, лаптеногое
показати весь коментар
07.08.2021 16:51 Відповісти
То понятно
А ты своего папу знал???
показати весь коментар
07.08.2021 16:59 Відповісти
Как он может знать мокшанского солдата, изнасиловавшего немку???
показати весь коментар
07.08.2021 17:11 Відповісти
Сынок , не спорь с украинцами . Один хрен - они тебе напихают полон рот , ещё и на бутылку посадят .. .

Українка Магучіх виборола бронзову медаль у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020 - Цензор.НЕТ 844 .
показати весь коментар
07.08.2021 17:29 Відповісти
Новий аккаунт створити не важко. А от нової голови вам узіти нема де.
показати весь коментар
07.08.2021 17:51 Відповісти
Я пока вижу как ты тут сплевываешь😂🌷×××
показати весь коментар
07.08.2021 17:56 Відповісти
так, я вже писав, що в України абсолютно аномальний результат - 10 бронз і одне-єдине золото! В жодної іншої країни немає такого дикого розкиду результатів: у всіх інших плюс-мінус однакове число кожної з медалей....
показати весь коментар
07.08.2021 16:41 Відповісти
Пиши поо usa
Зачем тебе Украина?
Манкупты и гастрабайтеры переживают за неньку...
показати весь коментар
07.08.2021 16:46 Відповісти
Манкурти - це ті, хто живе тут, а пише собачою!
показати весь коментар
07.08.2021 20:49 Відповісти
У казахів 0-0-8, це не "дикий" розкид?
показати весь коментар
07.08.2021 17:12 Відповісти
тоже великий, але 1-10 - більше ніж 0-8!
показати весь коментар
08.08.2021 00:24 Відповісти
Хорошо,что ты сроднился с бутылкой.
показати весь коментар
07.08.2021 17:02 Відповісти
Дурдом, Смирнов от скажи, звідки по вашому приїхав Беленюк, що у вас пишуть по цьому поводу?
показати весь коментар
07.08.2021 17:02 Відповісти
Можно расслабиться. Таки Истина следующая: Беленюк выстрелил в десяточку! Если бы не он- ни единого золота бы не было. Ну и всё. Так уж карта легла. Хотя, надо честно сказать: в золоте Магучих я не сомневался. Особенно после её последней заявы что она собирается именно на Олимпиаде 2,10 перепрыгнуть. А оно вона как вышло. Бывает.
показати весь коментар
07.08.2021 16:44 Відповісти
19 років, перегоріла, буває.
показати весь коментар
07.08.2021 17:02 Відповісти
ВІТАЄМО !!!!
Українка Магучіх виборола бронзову медаль у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020 - Цензор.НЕТ 5275

...
показати весь коментар
07.08.2021 16:52 Відповісти
Представляете, если бы не депутат "Слуги народа" не было бы ни одной победы.
показати весь коментар
07.08.2021 17:00 Відповісти
Ну не було би, світ би не перевернувся.
показати весь коментар
07.08.2021 17:05 Відповісти
Отправим в Германию к комсомолке Меркель. Пусть снова на нее нападет трясучка.
Кстати, страна без флага только что просрала французам.
показати весь коментар
07.08.2021 17:46 Відповісти
Ау,так что у тебя с походкой?Как то ты застеснялся😂🌷×××
показати весь коментар
07.08.2021 18:00 Відповісти
Еперный театр, имея 18 олимпийских медалей, мы занимаем 43 место! Плять, у косово две золотые медали - они выше нас. Это просто звездец.
показати весь коментар
07.08.2021 18:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZpG-YUF5E9o
показати весь коментар
07.08.2021 18:42 Відповісти
Можно порадоваться что ОКР немножко обо*рались. Впервые за 25 лет проиграли худ. гимнастику и финал в волейболе, где заранее вешали себе на грудь золотую медаль.

Українка Магучіх виборола бронзову медаль у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020 - Цензор.НЕТ 8923
показати весь коментар
07.08.2021 18:59 Відповісти
Брехня. Це не косапки, бо кокошників нема.
показати весь коментар
07.08.2021 19:22 Відповісти
Вітання, гарненька дівчинко Ярославонько! 💛💙🌹🌹🌹
...
Схоже, я дещо пропустив... Я правильно зрозумів, тут у коментах якийсь аддон для пляшки ко-ко-ко-копротивлявся?
показати весь коментар
07.08.2021 19:03 Відповісти
Явно начудили с подготовкой. Ради чего за полгода до Олимпиады устанавливать мировые рекорды? Ласицкене весь год выше двух метров не прыгала. Вот что значит опыт. О чем думали тренеры.
показати весь коментар
07.08.2021 19:10 Відповісти
Уже россияне с восторгом выложили фотки, где эта дура Магучих обнимается с Ласицкене. Дружбе крепнуть.
показати весь коментар
07.08.2021 21:16 Відповісти
ВІТАЄМО !! МОЛОДЧИНА !! КРАСУНЯ !! ТРУДІВНИЦЯ !! ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ !!
показати весь коментар
07.08.2021 21:54 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 