Українка Магучіх виборола бронзову медаль у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020

У суботу, 7 серпня, у фіналі у стрибках у висоту серед жінок на Олімпійських іграх-2020 у Токіо українка Ярослава Магучіх із результатом 2 метри виборола бронзову медаль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.