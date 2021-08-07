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Українка Магучіх виборола бронзову медаль у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020
У суботу, 7 серпня, у фіналі у стрибках у висоту серед жінок на Олімпійських іграх-2020 у Токіо українка Ярослава Магучіх із результатом 2 метри виборола бронзову медаль.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+12 Старый пионэр
показати весь коментар07.08.2021 16:10
+12 хужє не будєт
показати весь коментар07.08.2021 16:18
+9 хужє не будєт
показати весь коментар07.08.2021 16:20
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а типа русские чурки с Дагестана говорят хуже чем мой попугай.
Ты для меня хуже черного, гастрабайтеры не выигрывают олимпиад
А в 36 году даже адольф не знал что делать с американским атлетом
У меня номера 1488 уже 25 лет на авто
И молодеж в баварии мне желает хорошей добычи
А ты кто в этой жизни???
Чемпион по подтиранию чужих ошибок???
Наша страна сейчас переживает болезненную ситуацию, связанную с принятием новых правил игры в мировой экономике. Речь идет о так называемом энергопереходе. Становится ясно, что, уже начиная с 2023 года, мы, скорее всего, будем платить углеродный налог от €1,4 млрд и далее - до €10 млрд в течение ближайших пяти лет - только за то, что наш экспорт энергоресурсов недостаточно "зеленый".
.
кстати, гундяйкины,путины и шойги разные к славянам не относятся..от слова никак..
А ты своего папу знал???
.
Зачем тебе Украина?
Манкупты и гастрабайтеры переживают за неньку...
...
Кстати, страна без флага только что просрала французам.
...
Схоже, я дещо пропустив... Я правильно зрозумів, тут у коментах якийсь аддон для пляшки ко-ко-ко-копротивлявся?