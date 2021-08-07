До кінця року ми отримаємо ще 17 млн доз вакцини Pfizer, - головний санлікар Кузін

До кінця 2021 року в Україну доставлять ще 17 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 Pfizer/BioNTech. Однак чекати цієї поставки не варто, а потрібно вакцинуватися тим, що є.

Як передає Цензор.НЕТ, про це головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Pfizer, Moderna, AstraZeneca демонструють ефективність десь на рівні 91-95%. Тобто рівень захисту умовно вищий. Однак справді ми маємо міркувати таким чином, що вакцинуватися треба якнайшвидше і вакцинуватися треба саме тією вакциною, яка є зараз. Я ніколи не радив і не буду радити чекати можливості обирати вакцину. Справді, наприклад, до кінця року Україна отримає ще 17 мільйонів доз вакцини Pfizer. Однак спалах може статися раніше, аніж ця вакцина вже доїде і буде можливість вибирати", – наголосив Кузін.

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