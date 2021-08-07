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Новини Коронавірус і карантин
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До кінця року ми отримаємо ще 17 млн доз вакцини Pfizer, - головний санлікар Кузін

До кінця року ми отримаємо ще 17 млн доз вакцини Pfizer, - головний санлікар Кузін

До кінця 2021 року в Україну доставлять ще 17 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 Pfizer/BioNTech. Однак чекати цієї поставки не варто, а потрібно вакцинуватися тим, що є.

Як передає Цензор.НЕТ, про це головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Pfizer, Moderna, AstraZeneca демонструють ефективність десь на рівні 91-95%. Тобто рівень захисту умовно вищий. Однак справді ми маємо міркувати таким чином, що вакцинуватися треба якнайшвидше і вакцинуватися треба саме тією вакциною, яка є зараз. Я ніколи не радив і не буду радити чекати можливості обирати вакцину. Справді, наприклад, до кінця року Україна отримає ще 17 мільйонів доз вакцини Pfizer. Однак спалах може статися раніше, аніж ця вакцина вже доїде і буде можливість вибирати", – наголосив Кузін.

Читайте також: Pfizer і Moderna підвищили ціни на свої вакцини проти COVID-19, - Financial Times

Автор: 

карантин (18172) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+4
какой веселый компот у тебя в голове смешался, если ты думаешь, что это именно так работает.
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07.08.2021 17:32
+3
не кузин я,век воли не видать.
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07.08.2021 18:45
+2
Нормальные слова закончились.Сам себе коли придурок.
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07.08.2021 17:34
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этот человек понимает разницу меж получим и прыдбайем?
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07.08.2021 16:41 Відповісти
Кузин, ты сам -то привит, а родственники и дети? Отчитайся перед народом.
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07.08.2021 18:29 Відповісти
не кузин я,век воли не видать.
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07.08.2021 18:45 Відповісти
А точнее она нужна была еще вчера, как говорится.
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07.08.2021 16:57 Відповісти
Кому нужна? Тебе?)
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07.08.2021 18:30 Відповісти
какой веселый компот будет когда смешаются штаммы вируса с вакцинированными разными вакцинами и мутациями
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07.08.2021 16:59 Відповісти
какой веселый компот у тебя в голове смешался, если ты думаешь, что это именно так работает.
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07.08.2021 17:32 Відповісти
Нормальные слова закончились.Сам себе коли придурок.
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07.08.2021 17:34 Відповісти
Всех зэбаранов и пiд-рашек призываю НЕ вакцинироваться ни в коем случае!
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07.08.2021 19:21 Відповісти
Дали команду ширятись - ширяйтеся, закріплюйте набутий рефлекс за уявну свободу.
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07.08.2021 18:19 Відповісти
В 2021 году уже есть статистика, что большинство умерших вообще не вакцинировано из за их дурацких принципов, а еще то, что из https://censor.net/ru/news/3281409.
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07.08.2021 19:39 Відповісти
 
 