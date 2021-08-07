Вежу Кам'янець-Подільської фортеці, яка постраждала від урагану, відремонтують із резервного фонду Кабміну, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пропонує профінансувати з резервного фонду ремонт вежі замку в Кам'янці-Подільському, з якої в ніч із 5 на 6 серпня ураган зірвав дах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр написав у своєму телеграм-каналі.

Ткаченко поспілкувався із цього приводу з керівником Хмельницької обласної держадміністрації Сергієм Гамалієм.

"Запропонував відразу готувати документи на Кабмін для фінансування ремонту з резервного фонду. Фортеця в Кам'янці - справжній туристичний магніт регіону. Сподіваємося на швидке виділення коштів", - написав він.

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Міністр додав, що 3 серпня було підписано Меморандум про співпрацю у межах "Великої реставрації" і про розробку загальної концепції Кам'янець-Подільського. "Без замку в хорошому стані її складно уявити", - додав Ткаченко.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, шквальний вітер повністю зірвав дах Ласької башти на Кам'янець-Подільській фортеці XV століття і пошкодив покриття корпусу.