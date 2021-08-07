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Вежу Кам'янець-Подільської фортеці, яка постраждала від урагану, відремонтують із резервного фонду Кабміну, - Ткаченко

Вежу Кам'янець-Подільської фортеці, яка постраждала від урагану, відремонтують із резервного фонду Кабміну, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пропонує профінансувати з резервного фонду ремонт вежі замку в Кам'янці-Подільському, з якої в ніч із 5 на 6 серпня ураган зірвав дах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр написав у своєму телеграм-каналі.

Ткаченко поспілкувався із цього приводу з керівником Хмельницької обласної держадміністрації Сергієм Гамалієм.

"Запропонував відразу готувати документи на Кабмін для фінансування ремонту з резервного фонду. Фортеця в Кам'янці - справжній туристичний магніт регіону. Сподіваємося на швидке виділення коштів", - написав він.

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Міністр додав, що 3 серпня було підписано Меморандум про співпрацю у межах "Великої реставрації" і про розробку загальної концепції Кам'янець-Подільського. "Без замку в хорошому стані її складно уявити", - додав Ткаченко.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, шквальний вітер повністю зірвав дах Ласької башти на Кам'янець-Подільській фортеці XV століття і пошкодив покриття корпусу.

Автор: 

Кам’янець-Подільський (61) ремонт (2300) Ткаченко Олександр (509) Хмельниччина (914)


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Я.Вишневский Одиночество в сети
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07.08.2021 17:04 Відповісти
кароче мангалы на крыше замка стопудово будут..
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07.08.2021 17:05 Відповісти
Башта не "розкисне" - віками стоїть! Ви музей відновіть, на який дах від тієї башти впав - там купа експонатів може загинуть!
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07.08.2021 17:06 Відповісти
а на россии опять Якутия горит ....
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07.08.2021 17:10 Відповісти
П'ять чи шість разів був в Кам'янець- подільському замку, особливо сподобалась кімната тортур, трішки менша, але в педземіллі Хотина.
Туди наших депутатів, президента, прокурорів та суддів.
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07.08.2021 17:26 Відповісти
Знову накриють дурацькою металочерепицею, чи все таки знайдуть гроші на справжню черепицю? Яка металочерепиця на середньовічній споруді?
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07.08.2021 18:06 Відповісти
Цьом-цьом, ЗУ! Мір-дружба із Крівога Рога̀!
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07.08.2021 18:09 Відповісти
Интересно когда востановили крышу до бури ???
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07.08.2021 19:29 Відповісти
 
 