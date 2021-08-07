Один воїн загинув, одного поранено. Ворог від початку доби тричі порушив перемир'я, застосувавши ПТРК, - пресцентр штабу ООС
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у межах Тристоронньої контактної групи. Від початку доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "У напрямку селища Піски російські найманці обстріляли позиції українських захисників із протитанкових ракетних комплексів.
Також окупанти застосували протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям щодо відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури в населеному пункті Піски.
Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав несумісних із життям поранень. Ще одиного військовослужбовця було поранено. Стан здоров'я воїна - середньої тяжкості.
Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого".
У пресцентрі додали: "Поблизу населеного пункту Шуми ворог вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про факти порушень із боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм".
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Не має і не було ніякого "єдіного уроду"
Світла та вічна пам'ять загиблому воїну……..
За Пороха накидали б їм так, що сиділи б невисовуючись, а зараз гатять із ПТРК, який можна зняти снайпером або вартою
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4224159570982876?__cft__[0]=AZVYK6UMbiPVL-******-**************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 9 хв ·
Серед військових курсують неприємні чутки, що нібито готується спільне (наших військових і московських маріонеток) патрулювання лінії фронту.
Якщо це правда, то 24 серпня у Києві збереться достатня кількість ветеранів, щоб переконливо висловити своє незадоволення.
Вечная тебе память, герой. Слава Украине!