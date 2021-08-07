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Новини Агресія Росії проти України
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Один воїн загинув, одного поранено. Ворог від початку доби тричі порушив перемир'я, застосувавши ПТРК, - пресцентр штабу ООС

Один воїн загинув, одного поранено. Ворог від початку доби тричі порушив перемир'я, застосувавши ПТРК, - пресцентр штабу ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у межах Тристоронньої контактної групи. Від початку доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "У напрямку селища Піски російські найманці обстріляли позиції українських захисників із протитанкових ракетних комплексів.

Також окупанти застосували протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям щодо відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури в населеному пункті Піски.

Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав несумісних із життям поранень. Ще одиного військовослужбовця було поранено. Стан здоров'я воїна - середньої тяжкості.

Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого".

Читайте також: У Пісках один воїн загинув, ще одного поранено: Найманці РФ підло обстріляли автокран, який допомагав місцевим жителям, - пресцентр ОТУ "Схід"

У пресцентрі додали: "Поблизу населеного пункту Шуми ворог вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень із боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм".

Читайте також: Найманці РФ п'ять разів обстрілювали українські позиції з гранатометів і мінометів, - штаб

Автор: 

обстріл (28339) ракети (4019) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+10
Земля пухом Воїну!
За Пороха накидали б їм так, що сиділи б невисовуючись, а зараз гатять із ПТРК, який можна зняти снайпером або вартою
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07.08.2021 18:00
+8
Пораненому хлопцю - одужання………

Світла та вічна пам'ять загиблому воїну……..
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07.08.2021 17:57
+7
Отаке воно зелене перемир"я !!!
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07.08.2021 17:53
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300 лет нет уже перемирия...
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07.08.2021 17:42 Відповісти
Із Юрія Довгорукого із ними немає спокою

Не має і не було ніякого "єдіного уроду"
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07.08.2021 17:56 Відповісти
А шмаркля знову в коксовому угарі...
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07.08.2021 18:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=IXdeEEFiTW0 ролик квартала триста еврейцев смотрите...
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07.08.2021 17:44 Відповісти
Один воин погиб, один ранен. Враг с начала суток 3 раза нарушил перемирие, применив ПТРК, - пресс-центр штаба ООС - Цензор.НЕТ 6062
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07.08.2021 17:50 Відповісти
Отаке воно зелене перемир"я !!!
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07.08.2021 17:53 Відповісти
Що зелене, що шоколадне перемир'я...
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07.08.2021 17:55 Відповісти
Щезни !
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07.08.2021 17:57 Відповісти
Ясна річ в усіх негараздах ,як завжди ,винні попередники !!!))))
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07.08.2021 18:01 Відповісти
Пораненому хлопцю - одужання………

Світла та вічна пам'ять загиблому воїну……..
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07.08.2021 17:57 Відповісти
Земля пухом Воїну!
За Пороха накидали б їм так, що сиділи б невисовуючись, а зараз гатять із ПТРК, який можна зняти снайпером або вартою
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07.08.2021 18:00 Відповісти
Один воїн загинув, одного поранено. Ворог від початку доби тричі порушив перемир'я, застосувавши ПТРК, - пресцентр штабу ООС - Цензор.НЕТ 1124
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07.08.2021 18:28 Відповісти
Быдло мокшанское. Ненормально то, что в свое время твой папашка не вытер тебя в занавеску.
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07.08.2021 18:29 Відповісти
Чтобы такое падло как ты поняло, как тебя здесь на украинском ресурсе чмырят. Тебе не дано выучить мою мову. Хромосома у тебя лишняя, придурок.
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07.08.2021 18:39 Відповісти
***@н,пшел отсюда!!!
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07.08.2021 18:33 Відповісти
стопе, там уже марчука закопале, который по мнению зе помог перемирье принисти, де оно?
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07.08.2021 18:25 Відповісти
*****! Наш воїн загинув не в бою під час обстрілів. Ні! Він загинув, допомогаючі місцевим відбудовувати "гражданскую іфраструктуру". Майже на лінії фронту! Яка ТВАРЬ йому дала наказ, бляха, відбудовувати? Він що, сам поперся допомогати місцевим, більшість з яких, плюють в спини нашим захистникам? Воїна вбили кацапо-ординські виродки, і командири, які наказали бійцю виконувати не властиву воїнам роботу на передовій.
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07.08.2021 19:51 Відповісти
Показово що Бубочка не прокоментує загибель українського воїна. Воно за Олімпіадою стежить.
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07.08.2021 20:02 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....

Один воїн загинув, одного поранено. Ворог від початку доби тричі порушив перемир'я, застосувавши ПТРК, - пресцентр штабу ООС - Цензор.НЕТ 6567
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07.08.2021 20:02 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Один воїн загинув, одного поранено. Ворог від початку доби тричі порушив перемир'я, застосувавши ПТРК, - пресцентр штабу ООС - Цензор.НЕТ 8049
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07.08.2021 20:06 Відповісти
Загиблому - Світла пам'ять пораненому - одужання.
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07.08.2021 20:31 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZVYK6UMbiPVL-******-**************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4224159570982876?__cft__[0]=AZVYK6UMbiPVL-******-**************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 9 хв ·

Серед військових курсують неприємні чутки, що нібито готується спільне (наших військових і московських маріонеток) патрулювання лінії фронту.

Якщо це правда, то 24 серпня у Києві збереться достатня кількість ветеранів, щоб переконливо висловити своє незадоволення.
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07.08.2021 20:39 Відповісти
а у некоторых ....дарасов на столе лежит сводка про погибших и рядом документы о подаче воды убийцам. и самое обидное что они думают о втором а не о солдате. вот в чем беда Украины.
Вечная тебе память, герой. Слава Украине!
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07.08.2021 22:03 Відповісти
Героям слава! Тримайтеся, хлопці. Цей грьобаний Карфаген має бути зруйнований. Мабуть, це історична місія українців.
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08.08.2021 00:15 Відповісти
Ці гівнюки мають розуміти, що кожен, хто проголосує за подачу води в Крим, або виконає такий наказ, тим паче віддасть його, уде висіти догори яйками і жалібго скиглити. А ми не пожаліємо. Бо це зрада. Зрада тих українців, хто загинув за нашу волю та незалежність.
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08.08.2021 00:20 Відповісти
 
 