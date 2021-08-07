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Новини Олімпіада-2020
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"Субота щедра до нашої збірної на олімпійські нагороди", - Зеленський привітав спортсменів із здобутими медалями

Президент України Володимир Зеленський подякував українським спортсменам за здобуття медалей на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентському твітері.

Коментуючи срібло боксера Хижняка, президент зазначив: "Ще одне срібло в нашій скарбничці на Олімпіаді! Справжній полтавський "отаман" Олександр Хижняк гідно боксував у вазі до 75 кг. Україна має вже 16 нагород на іграх у Токіо. І це ще не вечір!"

Кажучи про "історичну бронзу" в артистичному плаванні Зеленський написав: "Ще одна історична бронза в артистичному плаванні на Олімпіаді в Токіо! Владиславо Алексіїва, Марино Алексіїва, Катерино Резнік, Анастасіє Савчук, Ксеніє Сидоренко, Марто Федіна, Аліно Шинкаренко, Єлизавето Яхно, ваша командна робота вражає! Україна пишається вами!"

Глава держави також привітав і стрибунку у висоту Ярославу Магучіх: "Субота щедра до нашої збірної на олімпійські нагороди. Спасибі Ярославі Магучіх за здобуття  для України бронзи в стрибках у висоту. Загалом у збірної України вже 18 медалей в Токіо. Уперед до нових вершин!"

Дивіться також: Борець Беленюк завоював перше для України золото на Олімпіаді в Токіо. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Олімпіада (687)


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Топ коментарі
+29
Один воїн загинув, один поранений...
Верховний Головнокомандувач поздоровляє членів збірної з медалями...

Яке ж воно, курва, никчемне!
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07.08.2021 17:56
+14
та щедра...щедра...
плюс один убит а другой ранен от щедро субботних...
про эти "щедроті" ничичирк !!!
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07.08.2021 18:01
+10
це все що озаботило срану томагочі сьогодні?
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07.08.2021 17:58
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Один воїн загинув, один поранений...
Верховний Головнокомандувач поздоровляє членів збірної з медалями...

Яке ж воно, курва, никчемне!
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07.08.2021 17:56 Відповісти
оленьпиец вова выиграл забег ноздрями по дорожке
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07.08.2021 17:58 Відповісти
ЦИК РФ заявляє, що ЗЕбанат дав гарантії, що наступні вибори ***** ватою в Україні пройдуть добре.

"Суббота щедра к нашей сборной на олимпийские награды", - Зеленский поздравил спортсменов с завоеванными медалями - Цензор.НЕТ 139
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07.08.2021 18:00 Відповісти
Альо, СБУ!
Не спать!
Ставьте фото-видеокамеры и будете иметь базу "чемоданщиков" на Москву
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07.08.2021 18:05 Відповісти
Ну в принципе Украина единственная страна которая не признала выборы в Рашке после оккупации Крыма.Ибо выборы в Крыму,автоматом делают выборы нелегитимными.Дальше больше..Есть вероятность,що к непризнанию будующих выборов в Рашке,к Украине уже присоединятся страны ЕС.Таким образом Рашка тупо становится нелегетимна.Конечно с ними будут разговаривать в режиме реал политик...Но,шо касается правовых аспектов и судовых тяжб, Рашка предстаёт перед Гаагой в олимпийской маечке без герба и флага
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07.08.2021 20:19 Відповісти
редактор даже фотку к статье приличную подобрать не смог ))))
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07.08.2021 18:03 Відповісти
Зеля вже в який раз перетворив в життя бородатий анекдот про Брежнєва. "якщо не їдемо, то хоча б погудимо. Нехай думають, що ми несемося вперед".
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07.08.2021 23:59 Відповісти
отаке воно пришелепкуватне
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07.08.2021 18:00 Відповісти
Ну так святой Шабат ведь ! 😂
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07.08.2021 18:02 Відповісти
це все що озаботило срану томагочі сьогодні?
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07.08.2021 17:58 Відповісти
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07.08.2021 18:02 Відповісти
🤣🤣🤣
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07.08.2021 18:05 Відповісти
Не дійде, напишіть заяву в стилі листа запоріжських козаків (не нинішніх) турецькому султану (не Ердогану).
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07.08.2021 18:08 Відповісти
та щедра...щедра...
плюс один убит а другой ранен от щедро субботних...
про эти "щедроті" ничичирк !!!
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07.08.2021 18:01 Відповісти
оно напоминает гламурное кисо в инстаграме.
Всегда "за все хорошее", - шоб такие же интеллекты накидали лайков.
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07.08.2021 18:06 Відповісти
Ви шо! Ніззя, - перемир*я.
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07.08.2021 18:11 Відповісти
Найгірший день нашої олімпійської збірної, а воно поздоровлює. З чим? З тим, що не взяли 2 ЗОЛОТІ МЕДАЛІ. Дуже файне поздоровлення.
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08.08.2021 00:03 Відповісти
шаббат бубе подсластили...не айкосами едиными...
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07.08.2021 18:02 Відповісти
О! Очухалось після дози. Це все дякуючи найвеличнішому нюхачу всєя Галактики і єйо окресностєй.
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07.08.2021 18:08 Відповісти
Хоча би заради поваги до загиблого Воїна, висловив співчуття рідним....
Блазнем був, блазнем і залишився.
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07.08.2021 18:13 Відповісти
Какое это по счёту поздравление от нашего главнопоздравляющего? Судя по всему он считает это своей главной задачей.
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07.08.2021 18:14 Відповісти
Это не пиар,это друХое...
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07.08.2021 22:02 Відповісти
Это НЕДО...ще, вместо того что-бы заниматься внутренней и внешней политикой, смотрит по телевизору АлЕньпиаду!?!?!?!
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07.08.2021 18:15 Відповісти
бубочка поедет ленточку перерезать
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07.08.2021 18:16 Відповісти
Лицемерный пидо_рас, что ты подонок как президент Украины, сделал для наших спортсменов? худшее выступление за 30 лет, тренеров не было у некоторых спортсменов, не то что достойного обеспечения, тренеров не было, даже в африканских странах были. На своем энтузиазме половина поехала, если бы государство помогало хоть чуточку больше, были бы по медалям как всегда 10-12 е, а не в пятом десятке.
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07.08.2021 18:19 Відповісти
Да, провальное выступление сборной ,кто подскажет,вероятно, самое худшее за 30 лет независимости
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07.08.2021 22:04 Відповісти
" Вперед к новым вершинам!"
Заклик Брєжнєва з трибуни з"їзду кепесесе. Совок совком обраний совками.
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07.08.2021 18:22 Відповісти
"Субота щедра до нашої збірної на олімпійські нагороди", - Зеленський привітав спортсменів із здобутими медалями - Цензор.НЕТ 9722
.В честь Ярослава Журавля, назовут улицу в Зайцевом, Донецкой области. Напомним, он погиб недалеко этого населенного пункта.
Об этом пишут на странице 93 бригады «Холодный Яр».
Сержант морской пехоты, уроженец Верхнеднепровского района Ярослав Журавель прошел самые горячие точки российско-украинской войны - Марьинку, Пески, Авдеевскую промзону, Трехизбенку, Гранитное. 13 июля 2020 года он отправился в «серую зону», чтобы забрать тело товарища - лейтенанта Дмитрия Красногрудя. Но его ранили российские террористы во время обстрела. Несмотря на договоренности, оккупанты обстреляли группу, которая должна была эвакуировать раненного Ярослава Журавля . 14 июля морпех скончался от кровопотери в «серой зоне».
Также в Зайцево появится улица имени Дмитрия Красногрудя, товарища Ярослава, ради которого он пожертвовал жизнью.
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07.08.2021 18:27 Відповісти
І що? Все рівно це гірше, ніж на олімпіаді 2016 року!
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07.08.2021 18:35 Відповісти
ну это как посмотреть, в 2016 взяли 11 медалей, но из них два золота.
В 2020 уже 18 медалей, но золото только одно... если бы хотя бы еще одно, то гораздо лучше 16-го года выступили бы... но боксер оплошал...
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07.08.2021 21:21 Відповісти
Рейтинг на олімпіадах по золоту все-таки міряється... Достатньо глянути на місце в загальному заліку тоді і зараз.

А взагалі варто згадати і Атланту, і Пекін...
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07.08.2021 21:39 Відповісти
Чтоб ты,гнида,так за своим "перемирием" следил -через день кто то погибает,мразь...
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07.08.2021 18:55 Відповісти
Т.е. люди тренировались, мощно выступили - а все дело в субботе?
Если б она не была "щедра" - то хрен бы кто взял медаль?
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07.08.2021 19:33 Відповісти
идиот
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07.08.2021 20:02 Відповісти
Ой, а сам, поди ж ты, и не работал в субботу - шаббат у них же ж... Похер на войну, на страну - плевать. Вэлыке Крадивныцтво только не стоит на месте!
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08.08.2021 06:16 Відповісти
"Субота щедра до нашої збірної на олімпійські нагороди", - Зеленський привітав спортсменів із здобутими медалями - Цензор.НЕТ 7236
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08.08.2021 22:24 Відповісти
 
 