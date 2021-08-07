"Субота щедра до нашої збірної на олімпійські нагороди", - Зеленський привітав спортсменів із здобутими медалями
Президент України Володимир Зеленський подякував українським спортсменам за здобуття медалей на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентському твітері.
Коментуючи срібло боксера Хижняка, президент зазначив: "Ще одне срібло в нашій скарбничці на Олімпіаді! Справжній полтавський "отаман" Олександр Хижняк гідно боксував у вазі до 75 кг. Україна має вже 16 нагород на іграх у Токіо. І це ще не вечір!"
Кажучи про "історичну бронзу" в артистичному плаванні Зеленський написав: "Ще одна історична бронза в артистичному плаванні на Олімпіаді в Токіо! Владиславо Алексіїва, Марино Алексіїва, Катерино Резнік, Анастасіє Савчук, Ксеніє Сидоренко, Марто Федіна, Аліно Шинкаренко, Єлизавето Яхно, ваша командна робота вражає! Україна пишається вами!"
Глава держави також привітав і стрибунку у висоту Ярославу Магучіх: "Субота щедра до нашої збірної на олімпійські нагороди. Спасибі Ярославі Магучіх за здобуття для України бронзи в стрибках у висоту. Загалом у збірної України вже 18 медалей в Токіо. Уперед до нових вершин!"
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Верховний Головнокомандувач поздоровляє членів збірної з медалями...
Яке ж воно, курва, никчемне!
Не спать!
Ставьте фото-видеокамеры и будете иметь базу "чемоданщиков" на Москву
плюс один убит а другой ранен от щедро субботних...
про эти "щедроті" ничичирк !!!
Всегда "за все хорошее", - шоб такие же интеллекты накидали лайков.
Блазнем був, блазнем і залишився.
Заклик Брєжнєва з трибуни з"їзду кепесесе. Совок совком обраний совками.
.В честь Ярослава Журавля, назовут улицу в Зайцевом, Донецкой области. Напомним, он погиб недалеко этого населенного пункта.
Об этом пишут на странице 93 бригады «Холодный Яр».
Сержант морской пехоты, уроженец Верхнеднепровского района Ярослав Журавель прошел самые горячие точки российско-украинской войны - Марьинку, Пески, Авдеевскую промзону, Трехизбенку, Гранитное. 13 июля 2020 года он отправился в «серую зону», чтобы забрать тело товарища - лейтенанта Дмитрия Красногрудя. Но его ранили российские террористы во время обстрела. Несмотря на договоренности, оккупанты обстреляли группу, которая должна была эвакуировать раненного Ярослава Журавля . 14 июля морпех скончался от кровопотери в «серой зоне».
Также в Зайцево появится улица имени Дмитрия Красногрудя, товарища Ярослава, ради которого он пожертвовал жизнью.
В 2020 уже 18 медалей, но золото только одно... если бы хотя бы еще одно, то гораздо лучше 16-го года выступили бы... но боксер оплошал...
А взагалі варто згадати і Атланту, і Пекін...
Если б она не была "щедра" - то хрен бы кто взял медаль?