"Субота щедра до нашої збірної на олімпійські нагороди", - Зеленський привітав спортсменів із здобутими медалями

Президент України Володимир Зеленський подякував українським спортсменам за здобуття медалей на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентському твітері.

Коментуючи срібло боксера Хижняка, президент зазначив: "Ще одне срібло в нашій скарбничці на Олімпіаді! Справжній полтавський "отаман" Олександр Хижняк гідно боксував у вазі до 75 кг. Україна має вже 16 нагород на іграх у Токіо. І це ще не вечір!"

Кажучи про "історичну бронзу" в артистичному плаванні Зеленський написав: "Ще одна історична бронза в артистичному плаванні на Олімпіаді в Токіо! Владиславо Алексіїва, Марино Алексіїва, Катерино Резнік, Анастасіє Савчук, Ксеніє Сидоренко, Марто Федіна, Аліно Шинкаренко, Єлизавето Яхно, ваша командна робота вражає! Україна пишається вами!"

Глава держави також привітав і стрибунку у висоту Ярославу Магучіх: "Субота щедра до нашої збірної на олімпійські нагороди. Спасибі Ярославі Магучіх за здобуття для України бронзи в стрибках у висоту. Загалом у збірної України вже 18 медалей в Токіо. Уперед до нових вершин!"

Дивіться також: Борець Беленюк завоював перше для України золото на Олімпіаді в Токіо. ВIДЕО