Заклади освіти та культури зможуть працювати під час локдауну, якщо вакцинують персонал, - Ляшко

Кінотеатри й інші заклади культурної сфери в Україні зможуть працювати під час наступного посилення карантину, але для цього їхній персонал має бути вакцинованим проти коронавірусу. Відвідувачів пускатимуть із COVID-сертифікатами.

Це підтвердив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Його запитали, чи відкриють школи для навчання у вересні 2021 року. Міністр зазначив, що в разі вакцинації персоналу працювати під час ймовірного майбутнього локдауну зможуть не тільки навчальні заклади, а й інші сфери. Але там COVID-сертифікати муситимуть мати й відвідувачі.

"Ми говоримо і про кінотеатри, розглядаємо культурні та масові заходи. Така практика є у світі… Я пропоную не чекати локдауну, а встати й піти до кабінету щеплення, до центру масової вакцинації та зробити щеплення, щоб в Україні не було локдауну", - наголосив Ляшко.

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