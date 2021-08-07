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Новини Убивство Аміни Окуєвої
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Чеченця Саралі А. засудили довічно в Австрії за вбивство Умарова - свідка у справі Аміни Окуєвої

Чеченця Саралі А. засудили довічно в Австрії за вбивство Умарова - свідка у справі Аміни Окуєвої

В Австрії до довічного ув'язнення засудили чеченця Саралі А., якого підозрюють у вбивстві опозиційного блогера і свідка у справі вбивства Аміни Окуєвої Маміхана Умарова, відомого як Анзор.

Про це повідомляють "Новая газета" та місцеве видання ORF, передає Цензор.НЕТ.

Водночас наголошують на тому, що довічне ув'язнення в Австрії допускає дострокове звільнення через 15 років.

Засуджений не визнав провину і заявив, що "справжній вбивця втік". Саралі А. затримали в день вбивства по гарячих слідах. На його підошвах нібито виявили кров загиблого блогера.

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Прокурор заявив, що Саралі А. відомий у чеченській діаспорі як торговець зброєю. У липні 2020 року зустрівся з Умаровим, щоб обміняти автомобіль на пістолет Glock, і, вже сидячи в автівці, зробив п'ять пострілів в Умарова. Останній спробував вибратися з машини, але засуджений зробив контрольний постріл у голову. Експертиза встановила, що кожен із цих пострілів міг стати смертельним.

За версією прокуратури, Маміхану Умарову, який проживав в Австрії під ім'ям Мартін Бек, багаторазово надходили погрози через його відео на Youtube, в яких той критикував Рамзана Кадирова. Крім того, Умаров був інформантом віденського управління Відомства із захисту конституції і боротьби з тероризмом (контррозвідка).

Охоронець Умарова повідомив у суді, що за вбивство блогера була призначена нагорода в розмірі 5 мільйонів доларів. Водночас влада Австрії відмовила "Анзору з Відня" в охороні.

Через два тижні після вбивства Умарова його родичі, які мешкають у Чечні, взяли на себе відповідальність за його смерть. Такі визнання з'явилися на поширеному в соцмережах відеозаписі. Сім'я попросила вибачення у Кадирова за поведінку вбитого родича.

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Крім того, Умаров офіційно був свідком у справі про вбивство Аміни Окуєвої.

За даними слідства, свідчення Анзора допомогли заочно оголосити підозру ймовірному організатору вбивства Аміни Окуєвої - Хумаїдову Салаху Данілбековичу.

Зокрема в інтерв'ю журналістам він розповідав, що у 2014-2015 роках отримав замовлення на вбивство командира батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва, його дружини Аміни Окуєвої й колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука.

Українські правоохоронці не надавали охорону Анзору, оскільки він громадянин іншої держави та проживав не в Україні.

Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

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12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

14 січня Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваного в організації вбивства українського добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

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Вранці 15 січня правоохоронці затримали ще одну людину з групи з семи осіб, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Затриманого чоловіка звуть Андрій Кравченко.

14 лютого 2021 року Апеляційний суд змінив запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт для Ігоря Редькіна, який є підозрюваним у справі про вбивство добровольця Аміни Окуєвої.

Маміхана Умарова вбили в липні 2020 року.

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Автор: 

Австрія (959) суд (11666) Окуєва Аміна (140)


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Топ коментарі
+22
в Австрии -пожизнено
у нас-домашний арест
А нашу судью не мешало бы на кол..
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07.08.2021 19:13
+17
Жаль Амину, красивая женщина-боец, наши
та к и будут сопли жевать, чмошники
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07.08.2021 19:54
+9
В Австрии с террористами борятся, а у нас в Украине по головке гладят. Потому что и власть и судейский корпус фактически преступники.
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07.08.2021 20:15
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Сложно чото коментировать, если чесна, тем более что у нас тут Украина, а это какието чурбаны...
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07.08.2021 19:10 Відповісти
Там тільки за одну ХВамілію треба пожиттєве давати
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07.08.2021 19:10 Відповісти
eу лаптей все названия такие - Сранск Сратов Сысрань
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07.08.2021 19:15 Відповісти
ну кацапи ж...
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07.08.2021 19:19 Відповісти
Чеченця Саралі А. засудили довічно в Австрії за вбивство свідка у справі Аміни Окуєвої Умарова - Цензор.НЕТ 3673
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07.08.2021 20:05 Відповісти
П'ять зкріп в одному смайлі:
- пляшка табуретівки
- кілька в томаті
- балалайка
- вушанка
- і неголена рєпа
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07.08.2021 21:08 Відповісти
Тут, колего, Вам подяка - саме з Вашої подачі знайшов чудо-сайт із чоткими смайликами.
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07.08.2021 22:39 Відповісти
І взагалі є думка, що Сарали - це дієслово (що робили?)
"Чеченца сарали, а потом осудили пожизненно..."
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07.08.2021 19:49 Відповісти
в Австрии -пожизнено
у нас-домашний арест
А нашу судью не мешало бы на кол..
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07.08.2021 19:13 Відповісти
это не наш метод , где гуманизм ?
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07.08.2021 19:15 Відповісти
Всё норм. Улыбаемся и машем
https://censor.net/ru/news/3247868/sud_osvobodil_izpod_straji_redkina_podozrevaemogo_v_ubiyistve_okuevoyi, который является https://censor.net/news/3169461/zaderjan_organizator_ubiyistva_okuevoyi_glava_natspolitsii_klimenko_fotoreportaj
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07.08.2021 19:48 Відповісти
Він у статусі підозрюваного. Мабуть тому.
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07.08.2021 20:56 Відповісти
Прям как Чаус?
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07.08.2021 22:25 Відповісти
+5
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08.08.2021 10:13 Відповісти
Гуманизм и коррупция-две большие разницы.
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07.08.2021 21:39 Відповісти
исламские говноеды мозгового мурла получас за своего дырявого бога хитреца за эту мозговое мурло )))) если это мурло не будет верной собачёнкой
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07.08.2021 19:26 Відповісти
Он не чеченец, так себе, чурка.
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07.08.2021 19:32 Відповісти
Непонятно что-то, семья убитого просит прощения за поведение убитого и где ж ихняя кавказкая традиция кровной мести.
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07.08.2021 19:36 Відповісти
по поводу мести у них , немного не так как у нас говорят , могут и выкуп заплатить , и своего отдать , а вот с иноверцами или другими национальностями такое не катит
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07.08.2021 20:27 Відповісти
Какая "кровная месть"? Кому, Кадырову?
"Через две недели после убийства Умарова его родственники, проживающие в Чечне, взяли на себя ответственность за его смерть"
Может родственники Анзора сами себе мстить будут?
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07.08.2021 21:25 Відповісти
Еге ж, по "своїй волі", кому охота бути зарізаним.
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08.08.2021 07:03 Відповісти
Жаль Амину, красивая женщина-боец, наши
та к и будут сопли жевать, чмошники
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07.08.2021 19:54 Відповісти
В Австрии с террористами борятся, а у нас в Украине по головке гладят. Потому что и власть и судейский корпус фактически преступники.
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07.08.2021 20:15 Відповісти
А наші вухами хлопали?
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07.08.2021 20:38 Відповісти
Как пожизненно,даже под залог не отпустили и даже не выпустили под домашний арест или честное слово?Вот изверги и садисты,нужно подавать на ихние суды в организацию по защите прав человека.
Воистинну в Украине самые гуманные и справедливые суды в мире.
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07.08.2021 20:56 Відповісти
Слюшай царь,торпеду запустили денег должен был.
-На меня не выйдут?
-Какой там?!Пред тобой я!Всегда обрубишь
Чеченця Саралі А. засудили довічно в Австрії за вбивство свідка у справі Аміни Окуєвої Умарова - Цензор.НЕТ 4129
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07.08.2021 21:06 Відповісти
А у нас сепаров мерами вибирают.
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07.08.2021 21:49 Відповісти
Автрийцы делают нашу работу.
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07.08.2021 22:27 Відповісти
Настуня Никифорова, когда придумывала себе чеченскую фамилию, могла бы вместо буквы "к" придумать букву "х" - так бы смешнее было.
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07.08.2021 22:31 Відповісти
Бубочка або так відпустив би, або на таксиста обміняв...
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07.08.2021 22:37 Відповісти
чего хотел, то и получил
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07.08.2021 22:49 Відповісти
спасибо Австрии, у нас бы только вынесли пыдозру и отпустили под домашний арест
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08.08.2021 18:38 Відповісти
 
 