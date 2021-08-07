Чеченця Саралі А. засудили довічно в Австрії за вбивство Умарова - свідка у справі Аміни Окуєвої

В Австрії до довічного ув'язнення засудили чеченця Саралі А., якого підозрюють у вбивстві опозиційного блогера і свідка у справі вбивства Аміни Окуєвої Маміхана Умарова, відомого як Анзор.

Про це повідомляють "Новая газета" та місцеве видання ORF, передає Цензор.НЕТ.

Водночас наголошують на тому, що довічне ув'язнення в Австрії допускає дострокове звільнення через 15 років.

Засуджений не визнав провину і заявив, що "справжній вбивця втік". Саралі А. затримали в день вбивства по гарячих слідах. На його підошвах нібито виявили кров загиблого блогера.

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Прокурор заявив, що Саралі А. відомий у чеченській діаспорі як торговець зброєю. У липні 2020 року зустрівся з Умаровим, щоб обміняти автомобіль на пістолет Glock, і, вже сидячи в автівці, зробив п'ять пострілів в Умарова. Останній спробував вибратися з машини, але засуджений зробив контрольний постріл у голову. Експертиза встановила, що кожен із цих пострілів міг стати смертельним.

За версією прокуратури, Маміхану Умарову, який проживав в Австрії під ім'ям Мартін Бек, багаторазово надходили погрози через його відео на Youtube, в яких той критикував Рамзана Кадирова. Крім того, Умаров був інформантом віденського управління Відомства із захисту конституції і боротьби з тероризмом (контррозвідка).

Охоронець Умарова повідомив у суді, що за вбивство блогера була призначена нагорода в розмірі 5 мільйонів доларів. Водночас влада Австрії відмовила "Анзору з Відня" в охороні.

Через два тижні після вбивства Умарова його родичі, які мешкають у Чечні, взяли на себе відповідальність за його смерть. Такі визнання з'явилися на поширеному в соцмережах відеозаписі. Сім'я попросила вибачення у Кадирова за поведінку вбитого родича.

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Крім того, Умаров офіційно був свідком у справі про вбивство Аміни Окуєвої.

За даними слідства, свідчення Анзора допомогли заочно оголосити підозру ймовірному організатору вбивства Аміни Окуєвої - Хумаїдову Салаху Данілбековичу.

Зокрема в інтерв'ю журналістам він розповідав, що у 2014-2015 роках отримав замовлення на вбивство командира батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва, його дружини Аміни Окуєвої й колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука.

Українські правоохоронці не надавали охорону Анзору, оскільки він громадянин іншої держави та проживав не в Україні.

Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

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12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

14 січня Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваного в організації вбивства українського добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

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Вранці 15 січня правоохоронці затримали ще одну людину з групи з семи осіб, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Затриманого чоловіка звуть Андрій Кравченко.

14 лютого 2021 року Апеляційний суд змінив запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт для Ігоря Редькіна, який є підозрюваним у справі про вбивство добровольця Аміни Окуєвої.

Маміхана Умарова вбили в липні 2020 року.

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