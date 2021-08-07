Чеченця Саралі А. засудили довічно в Австрії за вбивство Умарова - свідка у справі Аміни Окуєвої
В Австрії до довічного ув'язнення засудили чеченця Саралі А., якого підозрюють у вбивстві опозиційного блогера і свідка у справі вбивства Аміни Окуєвої Маміхана Умарова, відомого як Анзор.
Про це повідомляють "Новая газета" та місцеве видання ORF, передає Цензор.НЕТ.
Водночас наголошують на тому, що довічне ув'язнення в Австрії допускає дострокове звільнення через 15 років.
Засуджений не визнав провину і заявив, що "справжній вбивця втік". Саралі А. затримали в день вбивства по гарячих слідах. На його підошвах нібито виявили кров загиблого блогера.
Прокурор заявив, що Саралі А. відомий у чеченській діаспорі як торговець зброєю. У липні 2020 року зустрівся з Умаровим, щоб обміняти автомобіль на пістолет Glock, і, вже сидячи в автівці, зробив п'ять пострілів в Умарова. Останній спробував вибратися з машини, але засуджений зробив контрольний постріл у голову. Експертиза встановила, що кожен із цих пострілів міг стати смертельним.
За версією прокуратури, Маміхану Умарову, який проживав в Австрії під ім'ям Мартін Бек, багаторазово надходили погрози через його відео на Youtube, в яких той критикував Рамзана Кадирова. Крім того, Умаров був інформантом віденського управління Відомства із захисту конституції і боротьби з тероризмом (контррозвідка).
Охоронець Умарова повідомив у суді, що за вбивство блогера була призначена нагорода в розмірі 5 мільйонів доларів. Водночас влада Австрії відмовила "Анзору з Відня" в охороні.
Через два тижні після вбивства Умарова його родичі, які мешкають у Чечні, взяли на себе відповідальність за його смерть. Такі визнання з'явилися на поширеному в соцмережах відеозаписі. Сім'я попросила вибачення у Кадирова за поведінку вбитого родича.
Крім того, Умаров офіційно був свідком у справі про вбивство Аміни Окуєвої.
За даними слідства, свідчення Анзора допомогли заочно оголосити підозру ймовірному організатору вбивства Аміни Окуєвої - Хумаїдову Салаху Данілбековичу.
Зокрема в інтерв'ю журналістам він розповідав, що у 2014-2015 роках отримав замовлення на вбивство командира батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва, його дружини Аміни Окуєвої й колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука.
Українські правоохоронці не надавали охорону Анзору, оскільки він громадянин іншої держави та проживав не в Україні.
Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.
12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.
14 січня Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваного в організації вбивства українського добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.
Вранці 15 січня правоохоронці затримали ще одну людину з групи з семи осіб, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Затриманого чоловіка звуть Андрій Кравченко.
14 лютого 2021 року Апеляційний суд змінив запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт для Ігоря Редькіна, який є підозрюваним у справі про вбивство добровольця Аміни Окуєвої.
Маміхана Умарова вбили в липні 2020 року.
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"Чеченца сарали, а потом осудили пожизненно..."
у нас-домашний арест
А нашу судью не мешало бы на кол..
https://censor.net/ru/news/3247868/sud_osvobodil_izpod_straji_redkina_podozrevaemogo_v_ubiyistve_okuevoyi, который является https://censor.net/news/3169461/zaderjan_organizator_ubiyistva_okuevoyi_glava_natspolitsii_klimenko_fotoreportaj
"Через две недели после убийства Умарова его родственники, проживающие в Чечне, взяли на себя ответственность за его смерть"
Может родственники Анзора сами себе мстить будут?
та к и будут сопли жевать, чмошники
Воистинну в Украине самые гуманные и справедливые суды в мире.
-На меня не выйдут?
-Какой там?!Пред тобой я!Всегда обрубишь