Баку та Єреван звинувачують одне одного в обстрілі своїх позицій у прикордонних районах

Збройні сили Вірменії в суботу піддали обстрілу позиції азербайджанської армії в напрямку Араздеян-Садарак Нахічеванської Автономної Республіки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Міністерство оборони Азербайджану.

Там зазначили, що загиблих і поранених серед особового складу азербайджанської армії немає.

"Противник був пригнічений вогнем у відповідь. Оперативна обстановка контролюється підрозділами наших військ", - йдеться в пресрелізі оборонного відомства.

Читайте також: У Вірменії знову заявили про обстріл із боку Азербайджану

Зі свого боку, в Міноборони Вірменії повідомили раніше, що Збройні сили Азербайджану обстріляли позиції вірменської армії в Сюнікській області на південному сході республіки.

"7 серпня з 11:40 до 12:00 підрозділи ЗС Азербайджану відкрили вогонь зі стрілецької зброї різного калібру по вірменських позиціях, розташованих на ділянці Чорного озера Сюнікської області. Після відповідних дій вірменської сторони вогонь противника було пригнічено. З вірменської сторони потерпілих немає", - заявили в пресслужбі Міноборони Вірменії.

Дивіться також: Вірменія й Азербайджан знову вступили в бій на кордоні: вбито трьох вірменських бійців, двох азербайджанців поранено. ФОТО+КАРТА