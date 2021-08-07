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Баку та Єреван звинувачують одне одного в обстрілі своїх позицій у прикордонних районах

Баку та Єреван звинувачують одне одного в обстрілі своїх позицій у прикордонних районах

Збройні сили Вірменії в суботу піддали обстрілу позиції азербайджанської армії в напрямку Араздеян-Садарак Нахічеванської Автономної Республіки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Міністерство оборони Азербайджану.

Там зазначили, що загиблих і поранених серед особового складу азербайджанської армії немає.

"Противник був пригнічений вогнем у відповідь. Оперативна обстановка контролюється підрозділами наших військ", - йдеться в пресрелізі оборонного відомства.

Читайте також: У Вірменії знову заявили про обстріл із боку Азербайджану

Зі свого боку, в Міноборони Вірменії повідомили раніше, що Збройні сили Азербайджану обстріляли позиції вірменської армії в Сюнікській області на південному сході республіки.

"7 серпня з 11:40 до 12:00 підрозділи ЗС Азербайджану відкрили вогонь зі стрілецької зброї різного калібру по вірменських позиціях, розташованих на ділянці Чорного озера Сюнікської області. Після відповідних дій вірменської сторони вогонь противника було пригнічено. З вірменської сторони потерпілих немає", - заявили в пресслужбі Міноборони Вірменії.

Дивіться також: Вірменія й Азербайджан знову вступили в бій на кордоні: вбито трьох вірменських бійців, двох азербайджанців поранено. ФОТО+КАРТА

Автор: 

Азербайджан (855) Вірменія (738)


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Топ коментарі
+9
У них потери засекречены, так шо не факт.
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07.08.2021 19:12
+4
Что и следовало Ожидать , - россияне поставили своих пограничников по типу союзного договора и пошло поехало, - там где россия , - Там Война.
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07.08.2021 19:45
+3
Швидше що "настутнет" і це якісь турист-відпускник заблукав !!!!)))))
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07.08.2021 19:22
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шкода , що не один кацап не постраждав ...
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07.08.2021 19:11 Відповісти
У них потери засекречены, так шо не факт.
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07.08.2021 19:12 Відповісти
я вважаю ,коли таке станеться то вони волатимуть- "миротворца" убили !
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07.08.2021 19:19 Відповісти
Швидше що "настутнет" і це якісь турист-відпускник заблукав !!!!)))))
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07.08.2021 19:22 Відповісти
Просто пока не готовы. Как будут - тупо десяток своих же завалят для создания casus belli. Этим зверям не впервой.
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07.08.2021 19:47 Відповісти
Салам алейкум,Мурзо!!! --------Засекречено все що суперечить маячні величи та могутності Росіі !!!)))
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07.08.2021 19:20 Відповісти
Ва-Алейкум Селям, Дмитро. Засекречен самый главный секрет для русни - их вЯЯликая дЯЯржава в реале - гигантская помойка между Украиной и США.
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07.08.2021 19:45 Відповісти
Какая-то позорная остаточная дристота... Скорее всего русские байкеры с Пореченковым.
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07.08.2021 19:15 Відповісти
Ну хачики ж запросили кацапів, а де кацапи там завжди пуляють...
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07.08.2021 19:20 Відповісти
Ну мы на помощь Баку можем отправить Авякана он теперь свободен !
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07.08.2021 19:21 Відповісти
ну и к чему этот карнавал? Надо было добить и выбросить за "поребрик" вплоть до последнего сапога, ни один без пары не оставить! Но нет, имея преимущество - остановились, договора ит итп, а теперь что? А теперь на границе стоят кадровики параши по которым уже не постреляешь.... Учиться нужно на чужих ошибках, лугандон нужно зачищать под ноль, когда дело дойдет.
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07.08.2021 19:22 Відповісти
Арам, как не прискорбно, надо убраться к своим границам и моральным авторитетам, на кшаталт Симонян, Киосанян, ещё один придурок есть не помню, с выпуклыми глазами
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07.08.2021 19:22 Відповісти
Вспомнил!) Кургинян!!!)))
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07.08.2021 19:24 Відповісти
Араик Степанян

Ашот Габрелянов

Андраник Мигранян

Тигран Кеосаян

Сергей Кургинян

Маргарита Симоньян

Рафаэль Ордуханян

Александр Сагомонян

Саркис СатурянКаринэ
Геворгян

Карен Шахназаров

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07.08.2021 19:42 Відповісти
Список самых заметных украинофобов!!!
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07.08.2021 19:45 Відповісти
А крымского ару, времён захвата Крыма, давно Азову пора кастрировать
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07.08.2021 19:25 Відповісти
Зря Алиев до еревана не дошёл.
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07.08.2021 19:29 Відповісти
Турция и Азербайджан подписали военный Договор,а это автоматически означает,любая авантюра в из сторону закончится печально...Турция №2 по вооружениям в блоке НАТО...,а дроны Байрактар и Акинчи разнесут любого мудака в ПЫЛЬ... это вам не мавзолейные ПОНТЫ о вяличии дерьма Шарикова
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07.08.2021 19:33 Відповісти
Турция не словом а делом покажет раиисии их место у параши =) !
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07.08.2021 19:46 Відповісти
Что и следовало Ожидать , - россияне поставили своих пограничников по типу союзного договора и пошло поехало, - там где россия , - Там Война.
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07.08.2021 19:45 Відповісти
Это результат позвать к себе *********** "миротворчекую" армию
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07.08.2021 19:53 Відповісти
поставки газа и нефти в гейэвропу...путлер мадам рибентропу дупло показывает..в это время 58% дыбылят готовы проголосовать за дерьмоквартал((((( печалька(( ну ***** был же шанс
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07.08.2021 20:05 Відповісти
Скажи мне,кто чей друг - и я скажу кто стрелял.
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07.08.2021 20:19 Відповісти
при чём в обе стороны
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08.08.2021 10:18 Відповісти
ще один план рфії по створенню довготривалого гарячого конфлікту почав втілюватись в дію. Я просто дивуюсь: та ту рфію рзчавити раз і назавжди - і підпалювач, який стоїть із цеберком бензину біля кожного полум'я, перестане існувати. Чи нікому таке не цікаве?
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07.08.2021 21:00 Відповісти
ххххех блть.... пересчитайте бк у "миротворцев"
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08.08.2021 10:17 Відповісти
 
 