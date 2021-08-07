Баку та Єреван звинувачують одне одного в обстрілі своїх позицій у прикордонних районах
Збройні сили Вірменії в суботу піддали обстрілу позиції азербайджанської армії в напрямку Араздеян-Садарак Нахічеванської Автономної Республіки.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Міністерство оборони Азербайджану.
Там зазначили, що загиблих і поранених серед особового складу азербайджанської армії немає.
"Противник був пригнічений вогнем у відповідь. Оперативна обстановка контролюється підрозділами наших військ", - йдеться в пресрелізі оборонного відомства.
Зі свого боку, в Міноборони Вірменії повідомили раніше, що Збройні сили Азербайджану обстріляли позиції вірменської армії в Сюнікській області на південному сході республіки.
"7 серпня з 11:40 до 12:00 підрозділи ЗС Азербайджану відкрили вогонь зі стрілецької зброї різного калібру по вірменських позиціях, розташованих на ділянці Чорного озера Сюнікської області. Після відповідних дій вірменської сторони вогонь противника було пригнічено. З вірменської сторони потерпілих немає", - заявили в пресслужбі Міноборони Вірменії.
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