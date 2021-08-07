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Зеленський підписав закон про протидію жорстокому поводженню із тваринами

Зеленський підписав закон про протидію жорстокому поводженню із тваринами

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про протидію жорстокому поводженню із тваринами. Документ набуде чинності через три місяці, тобто в листопаді 2021-го.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на картку закону на сайті парламенту.

Документом забороняється евтаназія як метод регулювання чисельності безпритульних тварин, контрабанда диких тварин, фотопослуги з дикими тваринами, пропаганда жорстокого поводження із тваринами, передає Суспільне. Також заборонено бити, вбивати, труїти і калічити бездомних тварин, жебракувати з тваринами, утримувати диких великих тварин у закладах громадського харчування та інших непристосованих для цього місцях, замуровувати тварин у підвальних приміщеннях, залишати тварин в салоні автомобіля за температури навколишнього середовища, що перевищує +20 °С або нижча за -5 ºС.

Закон посилює кримінальну та адміністративну відповідальність за жорстоке поводження із тваринами, заходи щодо боротьби з браконьєрством, права місцевих рад із захисту тварин від жорстокого поводження.

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Закон удосконалює правила поводження із тваринами в сільському господарстві, скотарстві та під час отримання продукції тваринного походження.

Закон запроваджує адміністративну відповідальність за жорстоке або безвідповідальне поводження із тваринами із 16 років. Кримінальну відповідальність за жорстоке або безвідповідальне поводження із тваринами з 14 років. Можливість тимчасового вилучення тварин (у випадках жорсткого поводження з тваринами) поліцією до розгляду справи у суді. Конфіскацію тварин у випадках жорсткого поводження. Позбавлення права особи, яка вчинила жорстоке поводження з твариною, утримувати тварин упродовж 5 років. Обов’язок проведення експертизи для встановлення причин смерті тварини.

Автор: 

тварини (459) закон (2825) Зеленський Володимир (23754) захист тварин (84)


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Топ коментарі
+27
Зеленский подписал закон о противодействии жестокому обращению с животными - Цензор.НЕТ 8430
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07.08.2021 19:47
+22
Ослы тоже животные...о себе значит побеспокоилось..
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07.08.2021 19:45
+17
Зеленский подписал закон о противодействии жестокому обращению с животными - Цензор.НЕТ 7786
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07.08.2021 19:50
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Ослы тоже животные...о себе значит побеспокоилось..
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07.08.2021 19:45 Відповісти
Віслючок ,то священна тваринка ,кашерна,як корова в індусів !!!)))
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07.08.2021 20:04 Відповісти
Зеленский подписал закон о противодействии жестокому обращению с животными - Цензор.НЕТ 8430
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07.08.2021 19:47 Відповісти
Зеленський підписав закон про протидію жорстокому поводженню із тваринами - Цензор.НЕТ 370
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07.08.2021 21:17 Відповісти
И где взялся тот Дарвин со своей эволюцией!?? Сидели бы на дереве и было бы и нам счастье!
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07.08.2021 19:47 Відповісти
СКОТИНЯКИ.
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07.08.2021 19:58 Відповісти
Важнейший вопрос в преддверии новой атаки путлеровцев!
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07.08.2021 19:48 Відповісти
Зеленский подписал закон о противодействии жестокому обращению с животными - Цензор.НЕТ 7786
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07.08.2021 19:50 Відповісти
Евтаназія,це ще нормально.
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07.08.2021 19:51 Відповісти
но я за то шо если шавка кому-то порвала штаны, то эвтаназию - хозяину. а если брюки - то перед процедурой хозяина и оштрафовать можно)
в Голландии и Нидерландах пишут шо 0(ноль) бродячих псов. а тут - даже если откусят ж..пу, то огреть тварей теперь даже дубинкой нельзя будет
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07.08.2021 19:54 Відповісти
Ну а з хворими бездомними що робити? Хто буде витрачати гроші,яких і так немає?
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07.08.2021 19:55 Відповісти
Ты из тех социопатов что приравнивают людей к животным?
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07.08.2021 20:54 Відповісти
І в чому прирівнюю? Це такими законами якраз прирівнюють.
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07.08.2021 21:56 Відповісти
Пардон. Думал вы про бездомных людей.
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07.08.2021 22:00 Відповісти
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08.08.2021 11:49 Відповісти
неадекват, а в твоем совке зэк например - был дешевле служебной шавки - зэков нарожают, а шавок учить надо и нормально кормить
и что? тоже мне мать терезка
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10.08.2021 08:43 Відповісти
в ООН провозгласить: Мы жалкие папуасы, у нас на улицах миллионы крутых тачек, но на то шоп быть похожими на людей нет денег, подайте бедным на собачек и прочих кошек, да побольше, побольше.
что делать - взорвать ядерными зарядами гггг)
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10.08.2021 08:46 Відповісти
Саме цікаве що американська зоошиза дивним чином не помічає як в США відловлоюють і присиплояють бродячих тварин.
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07.08.2021 19:59 Відповісти
Вона помічає тільки вибірково.Це ж зараз так в різних напрямках.
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07.08.2021 20:04 Відповісти
Холоп Герасим ты зачем утопил МУМУ? РАБссиянско-Татарский писатель Турген,в смысле Ваня Тургенев был провидцем... дохтор Ванга...
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07.08.2021 20:03 Відповісти
Людей за людей ніхто не вважає, ніякі закони не діють, бандитизм всюди і мєнти його прикривають, а той ішак оманський собачками переймається, яких розплодилось велика кількість і ніхто не знає що з ними робити.
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07.08.2021 20:03 Відповісти
Питання тільки в тому чи діятиме цей закон і хто і як буде його виконувати. Поліції і так двоногих тварин вистачає, а тут ще і "собак будуть вішати".
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07.08.2021 20:03 Відповісти
Так саме як і решта законів України ,включно з Конституцією !!!))))
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07.08.2021 20:05 Відповісти
В принципі питання було риторичне, закони "штампують", але не притримуються їх і не виконують, аби відрапортувати перед міжнародними інституціями.
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07.08.2021 20:32 Відповісти
Тому що зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !!!)))
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07.08.2021 20:42 Відповісти
І не лише для іноземців ,а це ще локшина для зебілоїдів !!!))))
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07.08.2021 20:46 Відповісти
Так повисший рейтинг треба ж хоч так підтримувати.
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07.08.2021 20:53 Відповісти
То так ,зебілоїдів слід локшиною годувати ,бо вимре ,як мамонти !!!)))
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07.08.2021 20:59 Відповісти
І регулярно поливати "божою росою".
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07.08.2021 21:11 Відповісти
Та, це, швидше за усе розрахунок на електорат собачників і кошатників. У них собаки і кішки - "мальчікі" і "дєвочкі"
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07.08.2021 21:17 Відповісти
На це все потрібно великі гроші. Може візьмемо додатково кредити в МВФ?
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07.08.2021 20:06 Відповісти
Для дотримання чинного законодавства потрібна реальна українська державна влада ,а не кремлівська лялькова імітація !!))
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07.08.2021 20:07 Відповісти
Треба було до новини пришпандьорили фото з віслюком, а не бібізяною )))))
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07.08.2021 20:07 Відповісти
Чомусь нагадалася фраза з фільму "Кін-Дза-Дза": маімуна - вірішвілі.
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07.08.2021 20:24 Відповісти
Шариков устами Михаила Булгакова,признес сакраментальную РАБссиянскую фразу...Душили Душили,душили душили... Классика Жанра...Зеленський підписав закон про протидію жорстокому поводженню із тваринами - Цензор.НЕТ 4580
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07.08.2021 20:07 Відповісти
Подсыкает зеля! Законом себя защищяет, животное.
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07.08.2021 20:09 Відповісти
Треба ввести податок, хоча б в 5-10%, і скерувати кошти на притулки та на корма для бродячих тварин.
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07.08.2021 20:15 Відповісти
За свой счёт корми - и притуляй.
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07.08.2021 20:52 Відповісти
Ага, виділи на це кошти, на другий день цих притулків на папері збільшиться в 3 рази, а в існуючих популяція за ніч різко зросте.
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07.08.2021 23:21 Відповісти
Мавзолейная Мымра Ольга ********* напала на украинского борца Жана Беленюка,типа на РАБссии нет боксеров американцев другого цвета кожи...Крыса тупая а как же Рой Джонс младший получивший РАБссиянскую ксиву и продул первый же бой....
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07.08.2021 20:16 Відповісти
Зеленський підписав закон про протидію жорстокому поводженню із тваринами - Цензор.НЕТ 438
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07.08.2021 20:18 Відповісти
Два РАБссиянца пля...
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07.08.2021 20:18 Відповісти
Тепер шуфріча чипати не можна???
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07.08.2021 20:20 Відповісти
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07.08.2021 21:09 Відповісти
закон правильный, НО нужно вводить не административную, а уголовную ответственность за жестокое обращение с животными!!!!!!!
П.С. у меня самого хозяйство и доложу я вам - даже курица имеет чувства и мозги, не говоря про других животных крупнее - это мое наблюдение за достаточно много лет
А цирки с животными?
- что за них?
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07.08.2021 20:22 Відповісти
Поняття "почуття" до тваринного світу не має ніякого відношення.
"Почуття - це специфічні людські, узагальнені переживання, задоволення або незадоволення яких викликає позитивні або негативні емоції - радість, любов, гордість або сум, гнів, сором тощо".
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07.08.2021 21:34 Відповісти
Популизм Панове штука конечно хорошая,но до поры до времени...,как говорил Наполеон Бонапартис,легче составлять массу Законов,чем исполнять Их.. Но круче сказал Монтескье...,Законы это ПАУТИНА,крупн ые Мухи сквозь него прорываются,а мелкие застревают...
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07.08.2021 20:29 Відповісти
ну вот почему?
у меня сосед алкаш к примеру собаку на цепи посадил взрослой уже, забывает кормить и поить - она воет часто и стонет..
не раз дело доходило с ним до драк - не помогает
я не могу справится - может закон сможет.
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07.08.2021 20:36 Відповісти
Та хто ж з ним звязуватися буде, це ж треба отримати дозвіл суду, щоб зайти до нього в двір!
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07.08.2021 20:56 Відповісти
НедавноЗеленський підписав закон про протидію жорстокому поводженню із тваринами - Цензор.НЕТ 6922 На Кубани в июне 2020 года осудили отца за то что держал родного 10 летнего сына на цепи...Осужден всего на 3 года...РАБссия гуманная СРАНА...
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07.08.2021 20:40 Відповісти
З бодуна видно переплутав сина з собакою, має право на помилку як наші депутати.
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07.08.2021 20:58 Відповісти
А кого он имел ввиду?По всему видно что на ослов содержащих своими налогами правительство в этот список не входят.
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07.08.2021 20:50 Відповісти
Шутка юмора в том,что квартальные слуги лепят любую туфту в форме законов,хотя юристов среди них раз два и нету...Кроме Ржача это ничего не вызывает.. Главное какличество,а не какчество,як колись казав Аркадий Райкин...
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07.08.2021 20:59 Відповісти
бедные охотники... они же без позасудовых казней беззащитных животных, для своего удовольствия, жить не могут.. или им как и мусорам всегда можно всё?
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07.08.2021 21:00 Відповісти
Внесудебных казней жывотных? Во ты ********...
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07.08.2021 21:14 Відповісти
Вегетарианец?
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07.08.2021 21:16 Відповісти
..не воспринимаю грабежи, разбой и убийства, в дикой природе в том числе
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07.08.2021 22:40 Відповісти
Т.е., предпочитаете, шоб то мясо, которое Вы кушаете, убивал за Вас кто-то другой.
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08.08.2021 01:53 Відповісти
..расслабьтесь, "кровожадный вы мой": моё первое техническое образование и работа были именно в мясомолочной промышленности, с технологией знаком со всех её неприглядных сторон..
ЗЫ походу, вы не воспринимаете довольно простой смысл моих комментов..(
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08.08.2021 13:14 Відповісти
Недалеко от меня живет любитель животных.содержит около 100 псов различных пород.и все в клетках сидят сутками...вой стоит неимоаверный круглые сутки...,за вонизм не говорю...
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07.08.2021 21:04 Відповісти
Мабуть псы тех донецких родителей,которые приучали себя к рождению ребёнка.Прежде чем завести ребёнка,заведи щенка.Он подготовит будущих мам и пап.И вот все щенки,оказались в клетках,а родители в непонятках.Як вариант
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07.08.2021 21:36 Відповісти
Дива чи лицемірство
Людина, яка дала наказ про викрадення Чауса, перевезення його в багажнику автомобіля, тримання його місяцями прикутим до ліжка, підписує закон про протидію жорстокому поводженню із тваринами
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07.08.2021 21:27 Відповісти
_Немецкие фашисты тоже собачек любили, фюрер их бесноватый особенно. И они приняли закон о запрете опытов над жывотными, вместо этого опыты полагалось ставить над унтерменшами...
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07.08.2021 22:05 Відповісти
Короче наехал на цирк.Бо цирк маэ назву Свати,або Квартал.Ну конечно скорректировали всё под Закон..Ну согласитесь сколько Цирк отжимает бабла у ОП
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07.08.2021 21:28 Відповісти
А закон про закон про протидію жорстокому поводженню із клоунами буде ?
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07.08.2021 21:31 Відповісти
Если собака разорвала горло ребенку, а хозяин стоит рядом и ухмыляется - что в этом случае? Погладить собаку и дать ей конфету? Какое-то недоделанное государство - если усиливаете эту ответственность, тогда пропорционально усиливайте ответственность хозяев этих животных, которые не утруждали себя воспитанием и дрессировкой - таких пруд пруди.
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07.08.2021 21:31 Відповісти
Пристрелить обоих как по мне,не дожидаясь суда
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07.08.2021 21:39 Відповісти
А инспекция с мерседесами,кофеледями,охраной,шоферами и секретутками будет?
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07.08.2021 21:37 Відповісти
Зеля сказав : Чемодан-Вокзал-Якутия взорвал Мавзолейных Хмырей... РАБссия резко возмущам-с....,особенно Мымра №1 Ольга *********
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07.08.2021 21:40 Відповісти
І шо тепер,зелених киздить ніззя??
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07.08.2021 21:43 Відповісти
То скоти,їх не можно,а потрібно й бажано ногами,де побачиш.
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07.08.2021 23:32 Відповісти
Скорее всего с окупированной части Донбасса получивших ксивы РАБссии переселят в Якутию...
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07.08.2021 21:44 Відповісти
Донбасс строит БАМ,от Байкала до Амура
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07.08.2021 21:45 Відповісти
Хоть что-то хорошее в потоке зелёного говна.
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07.08.2021 22:15 Відповісти
Сочуствие понятно.
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07.08.2021 22:20 Відповісти
презедент на цьому фото такий засмаглий і навіть симпатичний
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07.08.2021 23:18 Відповісти
А тримає його Дерьмак? Він же начебто в США. Скотиняку одну кинув,чи з самкою?
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07.08.2021 23:35 Відповісти
Закон правильный - поддерживаю.... Дети, воспитанные на примерах жестокого обращения с животными, с удовольствием перерезают глотку собственным родителям... Человеком может считаться только тот, кто не доставляет боли беспомощным , беззащитным животным....
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08.08.2021 00:01 Відповісти
То есть зелебобиков обижать низзя.
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08.08.2021 13:41 Відповісти
 
 