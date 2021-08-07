Зеленський підписав закон про протидію жорстокому поводженню із тваринами
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про протидію жорстокому поводженню із тваринами. Документ набуде чинності через три місяці, тобто в листопаді 2021-го.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на картку закону на сайті парламенту.
Документом забороняється евтаназія як метод регулювання чисельності безпритульних тварин, контрабанда диких тварин, фотопослуги з дикими тваринами, пропаганда жорстокого поводження із тваринами, передає Суспільне. Також заборонено бити, вбивати, труїти і калічити бездомних тварин, жебракувати з тваринами, утримувати диких великих тварин у закладах громадського харчування та інших непристосованих для цього місцях, замуровувати тварин у підвальних приміщеннях, залишати тварин в салоні автомобіля за температури навколишнього середовища, що перевищує +20 °С або нижча за -5 ºС.
Закон посилює кримінальну та адміністративну відповідальність за жорстоке поводження із тваринами, заходи щодо боротьби з браконьєрством, права місцевих рад із захисту тварин від жорстокого поводження.
Закон удосконалює правила поводження із тваринами в сільському господарстві, скотарстві та під час отримання продукції тваринного походження.
Закон запроваджує адміністративну відповідальність за жорстоке або безвідповідальне поводження із тваринами із 16 років. Кримінальну відповідальність за жорстоке або безвідповідальне поводження із тваринами з 14 років. Можливість тимчасового вилучення тварин (у випадках жорсткого поводження з тваринами) поліцією до розгляду справи у суді. Конфіскацію тварин у випадках жорсткого поводження. Позбавлення права особи, яка вчинила жорстоке поводження з твариною, утримувати тварин упродовж 5 років. Обов’язок проведення експертизи для встановлення причин смерті тварини.
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в Голландии и Нидерландах пишут шо 0(ноль) бродячих псов. а тут - даже если откусят ж..пу, то огреть тварей теперь даже дубинкой нельзя будет
и что? тоже мне мать терезка
что делать - взорвать ядерными зарядами гггг)
П.С. у меня самого хозяйство и доложу я вам - даже курица имеет чувства и мозги, не говоря про других животных крупнее - это мое наблюдение за достаточно много лет
А цирки с животными?
- что за них?
"Почуття - це специфічні людські, узагальнені переживання, задоволення або незадоволення яких викликає позитивні або негативні емоції - радість, любов, гордість або сум, гнів, сором тощо".
у меня сосед алкаш к примеру собаку на цепи посадил взрослой уже, забывает кормить и поить - она воет часто и стонет..
не раз дело доходило с ним до драк - не помогает
я не могу справится - может закон сможет.
ЗЫ походу, вы не воспринимаете довольно простой смысл моих комментов..(
Людина, яка дала наказ про викрадення Чауса, перевезення його в багажнику автомобіля, тримання його місяцями прикутим до ліжка, підписує закон про протидію жорстокому поводженню із тваринами