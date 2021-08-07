За останню добу зафіксовано 426 пожеж у Греції, гасити допомагають 100 українських рятувальників, - посольство
За останню добу зафіксовано 426 пожеж у Греції. На 8 серпня прогнозується дуже високий ризик пожеж у п'яти регіонах країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку посольств України в Греції.
Зазначається, що, за інформацією місцевої служби пожежної охорони Греції, лісова пожежа, що спалахнула 3 серпня в Північній Евії, триває. Там працюють 246 пожежників, берегова охорона, грецька армія з підрозділами піхоти, добровольці і місцева влада з цистернами з водою і будівельною технікою. Допомогу надають також 100 пожежників з України, які прибули вчора увечері до Греції.
Лісова пожежа, що спалахнула 4 серпня в районах Стародавньої Олімпії та Ламбеті, Ілія, триває. Працює 310 пожежників, їм допомагають добровольці, автоцистерни та техніка місцевого самоврядування.
Лісова пожежа, що спалахнула 4 серпня у районі Мелпеї, Мессенія, триває. Працюють 95 вогнеборців, допомога надається цистернами з водою і технікою.
На гасінні лісової пожежі, що спалахнула 5 серпня, в районі Василіка Парніта, працюють 720 пожежників, а також 40 пожежників із Кіпру, 80 пожежників із Франції і 16 з Ізраїлю.
Лісова пожежа, що спалахнула у Східному Мані, у регіоні Лаконія, триває. Працюють 88 пожежників. Допомагають добровольці і водоноси.
На 8 серпня прогнозується дуже високий ризик пожеж із категорією 4 в наступних областях:
• Регіон Центральної Греції ( о.Евія, Фіотида, Беотія)
• Регіон Аттика
• Регіон Крит (Іракліон, Лассіті)
• Північно-Егейський регіон (острови Лесбос, Хіос, Самос, Ікарія)
• Південно-Егейський регіон (острови Родос, Карпатос, Кос, Калімнос)
У посольстві закликають всіх, хто побачив пожежу, негайно повідомляти в пожежну службу за телефоном 199, а також нагадують свої контакти: гаряча лінія (+30) 6932 765 606, електронні адреси: [email protected]; [email protected]
Також наголошується, що обов'язково дадуть відповідь попри відключення електроенергії в Афінах і можливі перебої зі зв'язком.
Будь ласка, зачекайте...
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В 21-ом веке войны уже никто не объявляет. Проснувшись в один прекрасный день, мы поймем, что вся наша система водоснабжения хакнута и то же самое случилось с энергосистемой, да и с безопасностью тоже. В питьевую воду нам на расстоянии капнули какой-то вирус, который нас всех тихо прикончит. Мы беспомощны, ничего не помним, сами считать не умеем, вся информация исчезла, все архивы тоже, ракеты летят не в ту сторону, а двери тюрем автоматически открылись. Вот такие мы дураки. Все это, описанное мной - современная война, в состоянии которой мы уже все, незаметно для себя, выживаем.(с)