Боєць 58-ї ОМПБр Ярослав Семеняка загинув під час обстрілу найманцями РФ автокрана, який допомагав жителям Пісків, - Сумська ОДА

У районі селища Піски Ясинуватського району Донецької області унаслідок смертельних поранень, яких зазнав під час обстрілу позицій ЗСУ протитанковою керованою ракетою по автокрану, загинув 32-річний Ярослав Семеняка. Він у той час надавав допомогу місцевим жителям.

Про це йдеться на офіційному сайті Сумської державної обласної адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У зоні ООС загинув наш земляк - 32-річний боєць із Конотопського району Ярослав Семеняка. Молодший сержант військової частини А1376 загинув 7 серпня унаслідок ворожого обстрілу з ПТКР ВОП "Пассат" у районі селища Піски. Ярослав родом із Конотопського району Сумської області. Служив за контрактом із червня 2020 року. Сумська обласна державна адміністрація висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, в суботу, 7 серпня, російські найманці, підло порушивши вимоги Мінських домовленостей, застосували протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям щодо відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури в населеному пункті Піски. Унаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув. Ще один воїн зазнав поранення. Стан його здоров'я - середньої важкості.

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