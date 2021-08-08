Фігурист із США Ріппон про скарги росіян щодо несправедливості на Олімпіаді: Іронічно для країни, яку усунули через допінгові скандали

Представники Олімпійського комітету Росії несправедливі щодо суддівства в художній гімнастиці на Олімпіаді-2020.

Таку думку висловив у твітері американський фігурист Адам Ріппон, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що Росія виступає на цих Іграх у нейтральному статусі через антидопінгові санкції.

"Сьогодні ходив на художню гімнастику, і там була справжня драма - навіть більше, ніж я очікував. Обручі літали, м'ячі падали, всі плакали. Офіційний акаунт ОКР пише у твітері, що результати несправедливі. Іронічно для країни, яку, взагалі-то, відсторонили від Олімпіади через допінгові скандали і яка тепер скаржиться на несправедливість. Неймовірно. Це навіть занадто, якийсь артпоп", - написав Ріппон.

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Нагадаємо, 7 серпня Діна Аверіна, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії , виборола срібну медаль Олімпійських ігор у Токіо з художньої гімнастики. Спортсменки з РФ вперше з 1996 року залишилися без олімпійського золота в особистому багатоборстві.