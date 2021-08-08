Фігурист із США Ріппон про скарги росіян щодо несправедливості на Олімпіаді: Іронічно для країни, яку усунули через допінгові скандали
Представники Олімпійського комітету Росії несправедливі щодо суддівства в художній гімнастиці на Олімпіаді-2020.
Таку думку висловив у твітері американський фігурист Адам Ріппон, передає Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що Росія виступає на цих Іграх у нейтральному статусі через антидопінгові санкції.
"Сьогодні ходив на художню гімнастику, і там була справжня драма - навіть більше, ніж я очікував. Обручі літали, м'ячі падали, всі плакали. Офіційний акаунт ОКР пише у твітері, що результати несправедливі. Іронічно для країни, яку, взагалі-то, відсторонили від Олімпіади через допінгові скандали і яка тепер скаржиться на несправедливість. Неймовірно. Це навіть занадто, якийсь артпоп", - написав Ріппон.
Нагадаємо, 7 серпня Діна Аверіна, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії , виборола срібну медаль Олімпійських ігор у Токіо з художньої гімнастики. Спортсменки з РФ вперше з 1996 року залишилися без олімпійського золота в особистому багатоборстві.
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После того, как Рашка в своих обоссаных подъездах обвинила Обаму, вас уже ничто не должно удивлять в этой Сумасшедшей Стране 404!
Линой Ашрам здорово уделала птичек из придворного бардака.
Поэтому вой на мокшанских болотах
Евреи виноваты, как всегда
И тут поднялся невиданный вой из московских болот.
Засудили...сволочи...сдохните...будьте прокляты...итд.
пуйловская пропаганда изрыгает брызги желчи на весь мир на всех уровнях... по этому поводу
главная пуйловская пропагандистка Симонян поклялась больше никогда не смотреть Олимпиады
(Линой Ашрам во время выступления в Токио)
ОКР -
Обсесси́вно-компульси́вное расстро́йство (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. obsessio - «осада», «перехватывание»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-%D0%91%D0%9A%D0%A1-3 [3] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. obsessio - «одержимость идеей» и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. compello - «принуждаю»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-%D0%91%D0%9A%D0%A1-3 [3] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. compulsio - «принуждение») (ОКР, невро́з навя́зчивых состоя́ний) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE психическое расстройство , проявляющееся в непроизвольно возникающих навязчивых, мешающих или пугающих мыслях - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F обсессиях , а также в том, что человек постоянно и безуспешно пытается избавиться от вызванной этими мыслями https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0 тревоги с помощью столь же навязчивых и утомительных действий - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F компульсий . Иногда отдельно выделяется https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1 обсессивное (преимущественно навязчивые мысли - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%91-10#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%9A%D0%91-10 F http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/F42.0 42.0 ) и отдельно https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1 компульсивное (преимущественно навязчивые действия - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%91-10#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%9A%D0%91-10 F http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/F42.1 42.1 ) расстройства.
Может иметь хронический, прогрессирующий или эпизодический характер.
В ходе аномального изменения высшей нервной деятельности происходит укоренение навязчивых мыслей, обсессий. Они не поддаются контролю, он не может избавиться от них волевым усилием. Обычно они крайне мучительны. Для облегчения тревожности, общего состояния создаётся ритуал или даже система причудливых, странных ритуалов, называемых компульсиями. В отличие от страдающих шизофренией, индивиды, страдающие ОКР, полностью осознают болезненность своих переживаний, состояние их угнетает.
Московія абсолютно ідентична такий банановий республіці як Гондурас в часи коли там почали війну через програш футболістів в першості Америки .
В розвинутих країнах це вилека ганьба й удар по реноме чи політика , чи політичного журналіста висловлювати публічно свою особисту думку на рахунок організації спортивних змагань . Це мовітон . Усі колись бачили , як Марадонна забив збірній Англії ... але хто там з депутатів й колись висловлювався по цьому приводу ?!