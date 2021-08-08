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Новини Олімпіада-2020
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Фігурист із США Ріппон про скарги росіян щодо несправедливості на Олімпіаді: Іронічно для країни, яку усунули через допінгові скандали

Фігурист із США Ріппон про скарги росіян щодо несправедливості на Олімпіаді: Іронічно для країни, яку усунули через допінгові скандали

Представники Олімпійського комітету Росії несправедливі щодо суддівства в художній гімнастиці на Олімпіаді-2020.

Таку думку висловив у твітері американський фігурист Адам Ріппон, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що Росія виступає на цих Іграх у нейтральному статусі через антидопінгові санкції.

"Сьогодні ходив на художню гімнастику, і там була справжня драма - навіть більше, ніж я очікував. Обручі літали, м'ячі падали, всі плакали. Офіційний акаунт ОКР пише у твітері, що результати несправедливі. Іронічно для країни, яку, взагалі-то, відсторонили від Олімпіади через допінгові скандали і яка тепер скаржиться на несправедливість. Неймовірно. Це навіть занадто, якийсь артпоп", - написав Ріппон.

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Фігурист із США Ріппон про скарги росіян щодо несправедливості на Олімпіаді: Іронічно для країни, яку усунули через допінгові скандали 01

Нагадаємо, 7 серпня Діна Аверіна, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії , виборола срібну медаль Олімпійських ігор у Токіо з художньої гімнастики. Спортсменки з РФ вперше з 1996 року залишилися без олімпійського золота в особистому багатоборстві.

Автор: 

Олімпіада (687) гімнастика (85)


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Топ коментарі
+33
росияне не все плохие - каждый 200-й хороший.
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08.08.2021 00:41
+27
Нафіг!Фігурист із США Ріппон про скарги росіян щодо несправедливості на Олімпіаді: Іронічно для країни, яку усунули через допінгові скандали - Цензор.НЕТ 1212
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08.08.2021 00:19
+26
подменять мочу это справедливо - а все остальное несправедливо )
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08.08.2021 00:36
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07.08.2021 23:58 Відповісти
Когда уже наконец-то весь мир поймет, что на срабсее могут вырастать только чемпионы метания коровьих лепешек? Пусть свою олимпиаду сами себе и организовывают и транслируют по чебурнету на своей стране 26 часов в сутки, с перерывом на 5 часов скабейши и сикелева.
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08.08.2021 00:05 Відповісти
Неправильно! Скабейвши и скиселева должно быть больше!!!11
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08.08.2021 03:32 Відповісти
и он прав...войско мельдониевское должно было феерить в cыктывкаре...
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08.08.2021 00:06 Відповісти
пАдумаешь!
После того, как Рашка в своих обоссаных подъездах обвинила Обаму, вас уже ничто не должно удивлять в этой Сумасшедшей Стране 404!
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08.08.2021 00:10 Відповісти
404 це лише територія, а не країна.
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08.08.2021 00:22 Відповісти
Вот -вот.
Линой Ашрам здорово уделала птичек из придворного бардака.
Поэтому вой на мокшанских болотах
Евреи виноваты, как всегда
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08.08.2021 00:15 Відповісти
Нафіг!Фігурист із США Ріппон про скарги росіян щодо несправедливості на Олімпіаді: Іронічно для країни, яку усунули через допінгові скандали - Цензор.НЕТ 1212
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08.08.2021 00:19 Відповісти
Ради справедливости скажу,что на судейство жаловалось ещё несколько стран. То, что раша выступает без имени и флага из-за допинга, не повод оправдывать отвратительное судейство. Вспомните, что буквально вчера нашего боксера точно также засудили.
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08.08.2021 00:30 Відповісти
Ради справедливости, Хижняк сам виноват. Пошёл в атаку получил удар от бразильца упал в нокдаун. Если бы рефери продолжил бой, то бразилец добил бы Хижняка, потому, что он ещё несколько минут шатался и не мог нормально стоять на ногах.
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08.08.2021 00:45 Відповісти
Не треба порівнювати тепле з м'яким. Не треба маніпулювати. Бокс та художня гімнастика, це зовсім різні віди спорту.
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08.08.2021 00:50 Відповісти
Вопрос идёт о судействе. Если вы наказываете страну за допинг, что абсолютно справедливо, то это не значит, что вы можете сами нарушать правила. Чем тогда вы лучше? Как наказать судей за предвзятость? Как объяснить спортсмену такой расклад ? Если спортсмен теряет предмет, то это потеря золота. Всегда так было. Читайте правила.
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08.08.2021 09:57 Відповісти
Линой Ашрам набрала больше баллов чем москалька Аверина и стала первой израильской чемпионкой олимпийских игр по художественной гимнастике...
И тут поднялся невиданный вой из московских болот.
Засудили...сволочи...сдохните...будьте прокляты...итд.
пуйловская пропаганда изрыгает брызги желчи на весь мир на всех уровнях... по этому поводу
главная пуйловская пропагандистка Симонян поклялась больше никогда не смотреть Олимпиады
(Линой Ашрам во время выступления в Токио)
Фігурист із США Ріппон про скарги росіян щодо несправедливості на Олімпіаді: Іронічно для країни, яку усунули через допінгові скандали - Цензор.НЕТ 3914
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08.08.2021 00:36 Відповісти
подменять мочу это справедливо - а все остальное несправедливо )
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08.08.2021 00:36 Відповісти
росия это страна упущенных возможностей и опущенного населения.
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08.08.2021 00:40 Відповісти
росияне не все плохие - каждый 200-й хороший.
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08.08.2021 00:41 Відповісти
Таки бомбануло у кацапни. Не в первый и не в последний раз. Нехай пишут в спортлото, там подмогнут и пособят.
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08.08.2021 00:45 Відповісти
"Официальный аккаунт ОКР пишет в твиттере" - докатились
ОКР -
Обсесси́вно-компульси́вное расстро́йство (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. obsessio - «осада», «перехватывание»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-%D0%91%D0%9A%D0%A1-3 [3] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. obsessio - «одержимость идеей» и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. compello - «принуждаю»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-%D0%91%D0%9A%D0%A1-3 [3] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. compulsio - «принуждение») (ОКР, невро́з навя́зчивых состоя́ний) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE психическое расстройство , проявляющееся в непроизвольно возникающих навязчивых, мешающих или пугающих мыслях - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F обсессиях , а также в том, что человек постоянно и безуспешно пытается избавиться от вызванной этими мыслями https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0 тревоги с помощью столь же навязчивых и утомительных действий - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F компульсий . Иногда отдельно выделяется https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1 обсессивное (преимущественно навязчивые мысли - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%91-10#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%9A%D0%91-10 F http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/F42.0 42.0 ) и отдельно https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1 компульсивное (преимущественно навязчивые действия - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%91-10#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%9A%D0%91-10 F http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/F42.1 42.1 ) расстройства.
Может иметь хронический, прогрессирующий или эпизодический характер.
В ходе аномального изменения высшей нервной деятельности происходит укоренение навязчивых мыслей, обсессий. Они не поддаются контролю, он не может избавиться от них волевым усилием. Обычно они крайне мучительны. Для облегчения тревожности, общего состояния создаётся ритуал или даже система причудливых, странных ритуалов, называемых компульсиями. В отличие от страдающих шизофренией, индивиды, страдающие ОКР, полностью осознают болезненность своих переживаний, состояние их угнетает.
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08.08.2021 02:05 Відповісти
Бедную РАБссию обосрали Мильдонием...ни флага ни Гимна ни наззвания Отдельная Краснопузая Ржавчина...
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08.08.2021 02:23 Відповісти
Якщо коротко - Лайно! (саме так, з великої літери).
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08.08.2021 08:27 Відповісти
Писатель,драматург и поэт Алексей Константинович Толстой...цитата.."Если бы перед моим рождением Господь сказал мне : Граф, выбирайте народ,среди которого хотели бы родится,я бы ответил ему ; Ваше Величество,где Вам будет угодно,только не на РАБссии"
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08.08.2021 04:14 Відповісти
Сенаторе, я так вважаю, що граф був таки не розумною, а мудрою людиною .
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08.08.2021 08:31 Відповісти
Мудрою і дуже хитрою, графа навіть при совку не чіпали, хоча навіть менш титуловані дворяни в ГУЛАГ поїхали...
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08.08.2021 10:10 Відповісти
Якщо уявити , що увесь сербор , уся ця істерія й "вий на болотах" ведеться тільки навколо однієї медалі сюриалістичний пазл складається .
Московія абсолютно ідентична такий банановий республіці як Гондурас в часи коли там почали війну через програш футболістів в першості Америки .
В розвинутих країнах це вилека ганьба й удар по реноме чи політика , чи політичного журналіста висловлювати публічно свою особисту думку на рахунок організації спортивних змагань . Це мовітон . Усі колись бачили , як Марадонна забив збірній Англії ... але хто там з депутатів й колись висловлювався по цьому приводу ?!
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08.08.2021 05:44 Відповісти
кажуть, перевіряють сечу росіян на допінг, а вона від віслюків
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08.08.2021 08:45 Відповісти
 
 