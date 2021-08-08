Вакцинація проти COVID-19 запобігла 706 тис. інфікувань і 38 тис. смертей у Німеччині, - дослідження

Вакцинальна кампанія проти коронавірусу запобігла 38 тисячам смертей від COVID-19 у Німеччині в період із січня по липень 2021 року.

Такими є результати математичного моделювання, опублікованого Інститутом імені Роберта Коха (RKI), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Для аналізу експерти змоделювали різні сценарії розвитку епідеміологічної ситуації: з кампанією вакцинації і без неї. За даними RKI, застосування немедикаментозних профілактичних заходів та вакцинації допомогло запобігти 706 тисячам випадків зараження, знизити на 76 600 кількість пацієнтів у медустановах (зокрема близько 19 600 хворих, які потребують інтенсивної терапії).

Попереджено понад 38 300 випадків смерті від COVID-19. "Надані дані доводять видатну користь вакцинації проти COVID-19 вже в перші 6,5 місяців кампанії в Німеччині у 2021 році", - пишуть автори аналізу.

Читайте також: У Німеччині з вересня вводитимуть третю дозу COVID-вакцини, щоб уникнути четвертої хвилі коронавірусу

Видання зазначає, що показник інфікованості населення у Німеччині продовжує зростати. За даними RKI, на ранок суботи, 7 серпня, він становить 21,2 нових випадків інфікування на 100 тисяч населення упродовж семи днів, напередодні цей показник дорівнював 20,4. Мінімальне значення (4,9) було зафіксовано 6 липня.

За минулу добу органи охорони здоров'я Німеччини повідомили RKI про 3206 нових випадків зараження коронавірусом упродовж одного дня. Тиждень тому було 2400 випадків інфікування за 24 години. При цьому за добу зафіксовано 24 смерті хворих на COVID-19, що на три більше, ніж тиждень тому.

Від початку пандемії RKI нарахував у Німеччині 3 787 639 випадків зараження вірусом Sars-CoV-2. Одужали 3 664 100 осіб. Загалом із підтвердженим COVID-19 померли 91 778 осіб.

Читайте також: Німеччина посилила обмеження для в'їзду