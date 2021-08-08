Вакцинація проти COVID-19 запобігла 706 тис. інфікувань і 38 тис. смертей у Німеччині, - дослідження
Вакцинальна кампанія проти коронавірусу запобігла 38 тисячам смертей від COVID-19 у Німеччині в період із січня по липень 2021 року.
Такими є результати математичного моделювання, опублікованого Інститутом імені Роберта Коха (RKI), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Для аналізу експерти змоделювали різні сценарії розвитку епідеміологічної ситуації: з кампанією вакцинації і без неї. За даними RKI, застосування немедикаментозних профілактичних заходів та вакцинації допомогло запобігти 706 тисячам випадків зараження, знизити на 76 600 кількість пацієнтів у медустановах (зокрема близько 19 600 хворих, які потребують інтенсивної терапії).
Попереджено понад 38 300 випадків смерті від COVID-19. "Надані дані доводять видатну користь вакцинації проти COVID-19 вже в перші 6,5 місяців кампанії в Німеччині у 2021 році", - пишуть автори аналізу.
Видання зазначає, що показник інфікованості населення у Німеччині продовжує зростати. За даними RKI, на ранок суботи, 7 серпня, він становить 21,2 нових випадків інфікування на 100 тисяч населення упродовж семи днів, напередодні цей показник дорівнював 20,4. Мінімальне значення (4,9) було зафіксовано 6 липня.
За минулу добу органи охорони здоров'я Німеччини повідомили RKI про 3206 нових випадків зараження коронавірусом упродовж одного дня. Тиждень тому було 2400 випадків інфікування за 24 години. При цьому за добу зафіксовано 24 смерті хворих на COVID-19, що на три більше, ніж тиждень тому.
Від початку пандемії RKI нарахував у Німеччині 3 787 639 випадків зараження вірусом Sars-CoV-2. Одужали 3 664 100 осіб. Загалом із підтвердженим COVID-19 померли 91 778 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
При тому, що один з них, власне, сам же пише, що жоден виробник чарівних вакцинок не гарантує незараження, а лише обіцяє легший перебіг хвороби і ніби не доводить до смерті.
А тут уже інша брехня паралельно транслюється.
Ідемо на https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/
і рахуємо (при тому, що я дуже критично ставлюся до тих всіх цифр, які подаються).
На 2020-12-31 в Німеччині померло 34 194 (від 2020-03-09, фактично 9 місяців без тижня)
Якщо персонаж оперує періодом січень-липень, це півроку, 6 місяців,
дивимося - на 2021-06-30: 91 459.
91 459 - 34 194 = 57 265
Звичайно, "ефективність" зашкалює.
На 2021-07-31: 92 171, що складає 57 977 за 7 місяців "боротьби" і штрикання вакцинок.
Вывод: антиваксеры снова беспардонно брешут и манипулируют.
Спустя неделю после третьей прививки 14 израильтян заразились коронавирусом!!!! Нет слов для комментария ...
https://www.newsru.co.il/health/08aug2021/buster_006.html В воскресенье, 8 августа, стало известно о том, что 14 израильтян из 422 тысяч, получивших бустерную дозу вакцины от коронавируса, заразились коронавирусом. Об этом сообщил сайт "Мако" ссылаясь на внутреннюю информацию министерства здравоохранения. Только трое из заразившихся младше 60 лет. Заражение произошло примерно через неделю после третьей прививки.
06.08.21 20:01 В AstraZeneca заявили, что их вакцина дает длительный иммунитет - третья доза не нужна
Моделювання і прогнози "борців" апокаліпсис і кінець світу малювали ще на початку 2020.
https://stopfake.kz/ru/archives/7766 О том, что количество смертей, вызванных вакцинацией против КВИ, может быть довольно высоким, высказался главный патологоанатом Гейдельбергского университета Питер Ширмахер. Он призвал проводить больше вскрытий людей, которые скончались вскоре после получения препарата. Однако, делая подобные заявления, доктор не приводит никакой достоверной статистики и не ссылается на авторитетные источники, подтверждающие его точку зрения. Сразу же после этого заявления Ширмахера его коллеги выразили свое несогласие. Глава Постоянной комиссии по вакцинации (Stiko) Томас Мертен сообщил СМИ, что нет никаких оснований предполагать существование неких неучтенных смертей из-за вакцины, о которых говорит Ширмахер. Иммунолог Кристиан Богдан из университетской больницы Эрлангена заявил, что в Германии нет большого числа неучтенных осложнений в результате вакцинации, не говоря уже о летальных исходах. Эксперт по здоровью немецкого телеканала SWR и доктор Лотар Циммерманн также поддержали точку зрения Мертена о том, что смертей в результате вакцинации, которые не заметили бы специалисты, быть не может. Отдельно стоит отметить, что сам доктор, заявивший об огромном количестве неучтенных смертей от вакцин, полностью вакцинирован, о чем сообщает немецкое издание SWR.de. Портал также привел его слова о том, что вакцинация - важный инструмент в борьбе с вирусом.
Даю перевод
"Поэтому в Баден-Вюртемберге патологоанатомы работали с прокурорами, полицией и врачами-резидентами, сообщает Ширмахер. Уже проведено вскрытие более 40 человек, умерших в течение двух недель после вакцинации. Ширмахер предполагает, что от 30 до 40 процентов из них умерли от вакцинации. По его мнению, недооценивается частота фатальных последствий вакцинации - политически взрывоопасное заявление во времена, когда кампания вакцинации теряет обороты, дельта-вариант быстро распространяется и обсуждаются ограничения для непривитых людей."
Это неочень похоже на Ваше
"в Германии в Баден-Вюртемберге комиссия ; прокуратура . полиция . патологоанатомы и местные врачи произвели вскрытие 40 умерших в течении 2 недель - от 30 до 40 процентов из них умерло от вакцинации. "
1.Короновірусна інфекція небезпечна тим, що є на порядки більш смертоносною, ніж вірус грипу. Навіть при надзвичайних протиепідемічних та лікувальних заходах планетарного масштабу смертність складає 2-4%. Без вакцинації вірус проходить через більшу кількість людей, швидше змінюється і на кожному колі епідемії вбиватиме 2-4%.
2.Коронавірус SARS-Cov-2 швидко змінюється, і чим більше людей хворіє, тим швидше змінюється вірус. При мутаціях вірус стає більш заразним і може стати більш смертоносним.
3. Всі ми в дитинстві вакцинацію від віспи, коклюшу, дифтерії, правця, поліомієліту. Зараз це вкрай рідкісні хвороби (кілька випадків на все людство за рік), а раніше від них вмирали десятки мільйонів людей. А такі хвороби, як правець чи сказ лікуються виключно терміновим щепленням, інакше смерть.
4.Коли в організм потрапляє вірус, вірусні білки сприймаються як чужі і організм виробляє проти них захист. Біда в тому, що організм не завжди встигає виробити цей захист.
Коля роблять вакцинацію, то людині вводять вкрай малі кількості білків, які ідентичні до вірусних, проте які вірусами не є і хворобу викликати не можуть. Проте організм вважає ці білки чужими і виробляє від них захист. Коли ж в організм потрапляє вірус, то вакцинована людина вже має цей захист, який не дає вірусу розмножуватися, викликати важку хворобу і поширюватися далі. Чим більше людей вакциновано, тим менші шанси у віруса змінюватися і обходити захист, продукуючи інші білки.
Чем больше разнообразие вакцин и чем больше ими вакцинируют тем больше мутирует вирус...
А что до малых доз и прочего брела...то как обьяснить тогда тот факт что уже переболевших тоже принуждают к вакцинации??
Вакцинированные - просто фактор отбора, сами они мутации не вызывают.
Вакцинация - это введение определённого количества вакцины, с оптимальным числом введений (1, 2, или больше, в зависимости от вакцины и неоходимости противостоять разным штаммам). При этом титр (количество) антител заведомо большее, чем после заболевания.
При некоторых состояниях организма вакцинация может быть недостаточно эффективной, например при СПИДе, после облучений, при раке крови, после трансплантации органов и прочих иммунных заболеваниях и состояниях. Для этих людей коронавирус особенно опасен. Таких людей, особенно детей, проходящих лечение, надо беречь от заражения всеми доступными способами.