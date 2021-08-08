Шендерович про реакцію МЗС РФ на поразку гімнасток: Робота така - згодовувати ксенофобський істеричний порядок замість реальності

Російський публіцист Віктор Шендерович іронічно припустив, який вигляд могла б мати "змова" проти гімнасток, які виступають під прапором Олімпійського комітету Росії, про яку заявили в МЗС РФ.

Про це письменник повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Так і бачу внутрішнім зором, як всі вони (судді. - Ред.) списуються у закритому чаті напередодні змагань: "Давайте не дамо перемогти сестрам Аверіним! Ми ​​ж так ненавидимо Росію! Так, ми багато років безперервно приховували це почуття, даючи росіянкам золото, оптом і в роздріб, на всіх змаганнях. Але скільки можна?! Давайте нарешті зіпсуємо свято цим ненависним ста сорока мільйонам! А щоб їм там зовсім знесло дах, дамо золото ізраїльтянці! Ха-ха"... І зловісний смайлик", - іронізує Шендерович.

Звертаючись до Марії Захарової і "всього їхнього безголового пропагандистського цеху", він запитує, чи не маячня так думати.

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"Та й самі, звичайно, знаєте, що маячня. Робота у вас така, холодна мерзотницька високооплачувана робота - кричати "наших б'ють" і згодовувати росіянам ксенофобський істеричний порядок замість реальності.

Але!

Якщо раптом припустити, що ваші підозри небезпідставні ... Якщо припустити, що так і було насправді... Що вашому збіговиську дійсно вдалося об'єднати в неприязні до нашої країни всю земну кулю до такої міри, що півтора десятка успішних професіоналів від Аргентини до Узбекистану поставили на кін свою репутацію і кар'єру заради того, щоб плюнути в обличчя Росії, то, мені здається, у цьому випадку вам там, нагорі, саме час повіситись від ганьби всім трудовим колективом", - закликав Шендерович.

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Нагадаємо, 7 серпня Діна Аверіна, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії , виборола срібну медаль Олімпійських ігор у Токіо з художньої гімнастики. Спортсменки з РФ вперше з 1996 року залишилися без олімпійського золота в особистому багатоборстві. Перемогла ізраїльтянка Ліной Ашрам.