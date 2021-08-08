МОЗ рекомендує скоротити термін між уведенням доз вакцини проти коронавірусу, - Кузін

Міністерство охорони здоров'я України рекомендує скоротити термін між введенням доз вакцини проти COVID-19.

Про це повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода головний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Ми зараз фокусуємося на вакцинації груп ризику. Це працівники критичної інфраструктури, педагоги, медичні працівники. Зараз вже відкрито п'ятий етап. І ми зараз намагаємося максимально швидко вакцинувати більшу кількість населення країни. Наразі МОЗ уже рекомендувало скорочення термінів між введенням доз вакцини", - сказав він.

За словами Кузіна, МОЗ при цьому керується даними наукових досліджень.

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"Якщо ми подивимося на результати наукових досліджень, візьмемо вакцину CoronaVac, то останні клінічні дослідження щодо багатьох країн проводилися з інтервалом у 14 днів. Зараз в Україні використовується 28 днів. І, звичайно, для того, щоб охопити більшу кількість людей, рекомендується зараз використовувати 14-денний інтервал. І це нормально", - заявив головний санлікар.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Станом на 5 серпня, за даними Міністерства охорони здоров'я, Україна вже отримала майже 12 мільйонів доз цих вакцин.