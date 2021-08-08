МОЗ рекомендує скоротити термін між уведенням доз вакцини проти коронавірусу, - Кузін
Міністерство охорони здоров'я України рекомендує скоротити термін між введенням доз вакцини проти COVID-19.
Про це повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода головний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.
"Ми зараз фокусуємося на вакцинації груп ризику. Це працівники критичної інфраструктури, педагоги, медичні працівники. Зараз вже відкрито п'ятий етап. І ми зараз намагаємося максимально швидко вакцинувати більшу кількість населення країни. Наразі МОЗ уже рекомендувало скорочення термінів між введенням доз вакцини", - сказав він.
За словами Кузіна, МОЗ при цьому керується даними наукових досліджень.
"Якщо ми подивимося на результати наукових досліджень, візьмемо вакцину CoronaVac, то останні клінічні дослідження щодо багатьох країн проводилися з інтервалом у 14 днів. Зараз в Україні використовується 28 днів. І, звичайно, для того, щоб охопити більшу кількість людей, рекомендується зараз використовувати 14-денний інтервал. І це нормально", - заявив головний санлікар.
Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Станом на 5 серпня, за даними Міністерства охорони здоров'я, Україна вже отримала майже 12 мільйонів доз цих вакцин.
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Хорошо, вакцины плохие и все в говне.
Ваши предложения? Что делать?
инфицированных в зависимости от степени тяжести заболевания .
Если бы мы все были такие правильные и исполнительные то оспа, туберкулёз, гепатит и дифтерия покинули бы нашу планету очень быстро, но увы, к этому "прекрасному пантеону" прибавился ещё один участник, корона. И без вакцины нам.......
Однако на осень уже запланирован полный локдаун, в связи распространением сезонного гриппа под кодовым названием - штамм Дельта
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Неправда. В ЕС в начале вакцинации, когда было мало вакцин, делали вторую дозу через 5 или 6 недель (тут идёт речь о Pfizer и Moderna).
Вот что говорит сайт американской CDC (Службы по контролю и профилактики заболеваний), которому можно верить побольше, чем нашему минздраву:
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"You should get your second shot as close to the recommended 3-week or 4-week interval as possible. However, your second dose may be given up to 6 weeks (42 days) after the first dose, if necessary. You should not get the second dose early. There is currently limited information on the effectiveness of receiving your second shot earlier than recommended or later than 6 weeks after the first shot."
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/second-shot.html
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"Вы должны получить свою дозу как можно ближе к рекомендуемому 3-х или 4-х недельному интервалу (тут идёт речь о Pfizer и Moderna). Однако, вторая доза может быть введена до 6 недель (42 дня) после первой дозы, если необходимо. Вы не должны получать вторую дозу слишком рано. На данный момент доступно мало информации о эффективности получения второй дозы ранее, чем рекомендованый период или позже 6 недель после первой прививки."
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А наш минздрав что-то начинает своё выдумывать. И речь вообще про Коронавак у них в посте только, а делать будут все подряд. Да и ссылки им неплохо бы привести на исследования.
И очень любите считать чужие деньги А теперь посчитай, сколько получают создатели вашего скотомицина "спутник-вектор"
І ще одна річ , лікарів не вчать робити людей здоровими,їх вчать лікувати симптоми! Їм не вигідно щоб ви вилікувались , їм вигідно щоб вам стало краще на певний час , а потім ви знову прийшли до них лікуватись!
Источник: https://censor.net/ru/n3281443
А список этого множества стран озвучить можно?? В Европе ..Штатах.. Израиле этой бадяги нет...
Так в каких странах исследования проводились?. В Гондурасе? Или в Эфиопии???.
ты сходи, напомни, пусть подправят, не пались и не позорься...
у мен "это" не чешется)))))
а про "обогатился", не смешите, еще немного времени назад во всём была виновата "Доктор Смерть", а сегодня про неё и её миллионы все забыли, потому что лаптеногие тролли перестали поднимать пыль по её поводу, хотя по старой методичке продолжают поднимать пыль про Степанова.
Вроде ж британские ученые уже выявили , что чем больше дней между первой и второй дозой, тем больше эффективность…
https://censor.net/ru/news/3279118/interval_ne_menee_shesti_nedel_mejdu_dozami_covidvaktsiny_pfizer_uvelichivaet_uroven_antitel_issledovanie