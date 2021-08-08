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Українка Старікова принесла Україні срібло в індивідуальному спринті на велотреку в Токіо. ФОТО
Українка Олена Старікова - віцечемпіонка Токіо-2020! В останній день Олімпіади вона виборола для України ще одну срібну медаль на Олімпійських іграх-2020.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національний олімпійський комітет.
"Є приємні новини з олімпійського велотреку Ідзу. Олена Старікова виборола срібло в індивідуальному спринті і приносить Україні 19-ту нагороду Ігор XXXII Олімпіади в Токіо", - йдеться у повідомленні.
"Учениця Євгена Болібруха зуміла у півфіналі впоратися з триразовою чемпіонкою світу і бронзовою медалісткою Лондона-2012 Лі Хвейші з Гонконгу, проте у зустрічі за золото поступилася у двох заїздах світовій рекордсменці Келсі Мітчелл з Канади", - додали в НОК.
Топ коментарі
+30 Dima qwe
показати весь коментар08.08.2021 08:10
+26 Владимир Пономаренко #471653
показати весь коментар08.08.2021 08:24
+20 Владимир #467749
показати весь коментар08.08.2021 08:10
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Також дуже добре не бачити в медальному заліку роССію.
Солдаты без погон
Могилы без имен!
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але ЖОДЕН українець не здобув золото (Беленюк все-таки більше руандієць, ніж українець), тому голова українського НОК ПОВИНЕН БУТИ ЗВІЛЬНЕНИЙ!
найгірший і абсолютно провальний результат України....