Українка Старікова принесла Україні срібло в індивідуальному спринті на велотреку в Токіо. ФОТО

Українка Олена Старікова - віцечемпіонка Токіо-2020! В останній день Олімпіади вона виборола для України ще одну срібну медаль на Олімпійських іграх-2020.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національний олімпійський комітет.

"Є приємні новини з олімпійського велотреку Ідзу. Олена Старікова виборола срібло в індивідуальному спринті і приносить Україні 19-ту нагороду Ігор XXXII Олімпіади в Токіо", - йдеться у повідомленні.

"Учениця Євгена Болібруха зуміла у півфіналі впоратися з триразовою чемпіонкою світу і бронзовою медалісткою Лондона-2012 Лі Хвейші з Гонконгу, проте у зустрічі за золото поступилася у двох заїздах світовій рекордсменці Келсі Мітчелл з Канади", - додали в НОК.

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