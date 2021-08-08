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Новини Олімпіада-2020
11 112 24

Українка Старікова принесла Україні срібло в індивідуальному спринті на велотреку в Токіо. ФОТО

Українка Олена Старікова - віцечемпіонка Токіо-2020! В останній день Олімпіади вона виборола для України ще одну срібну медаль на Олімпійських іграх-2020.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національний олімпійський комітет.

"Є приємні новини з олімпійського велотреку Ідзу. Олена Старікова виборола срібло в індивідуальному спринті і приносить Україні 19-ту нагороду Ігор XXXII Олімпіади в Токіо", - йдеться у повідомленні.

"Учениця Євгена Болібруха зуміла у півфіналі впоратися з триразовою чемпіонкою світу і бронзовою медалісткою Лондона-2012 Лі Хвейші з Гонконгу, проте у зустрічі за золото поступилася у двох заїздах світовій рекордсменці Келсі Мітчелл з Канади", - додали в НОК.

Українка Старікова принесла Україні срібло в індивідуальному спринті на велотреку в Токіо 01

Читайте також: Українка Магучіх виборола бронзову медаль у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020

Автор: 

Олімпіада (687) спорт (1611)


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Топ коментарі
+30
Слава Україні !!!
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08.08.2021 08:10
+26
Спортсмены без знамен
Солдаты без погон
Могилы без имен!
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08.08.2021 08:24
+20
Молодца!
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08.08.2021 08:10
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Молодца!
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08.08.2021 08:10 Відповісти
Слава Україні !!!
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08.08.2021 08:10 Відповісти
Смерть москалям!
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08.08.2021 08:21 Відповісти
І їх посіпакам !
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08.08.2021 11:43 Відповісти
Добре!

Також дуже добре не бачити в медальному заліку роССію.
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08.08.2021 08:20 Відповісти
Спортсмены без знамен
Солдаты без погон
Могилы без имен!
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08.08.2021 08:24 Відповісти
і тільки продукти вони закопують та знищують привселюдно .
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08.08.2021 08:35 Відповісти
відповідь - россіянин, який гірше ординя!
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08.08.2021 08:37 Відповісти
потомушо снаружи европеец а внутри орк.......
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08.08.2021 08:40 Відповісти
Після прикрого фіналу в кейріні фантастичний рівень спринтерської боротьби від пані Олени на протязі двох днів, потужний промінь срібного позитиву на рівні з Людою Лузан! дякуємо за ці чудові емоції дівчата
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08.08.2021 08:41 Відповісти
Наши спортсмены - молодцы!!!👍👍👍. А кацапы как-то быстро сдулись без мельдония, существа под флагом 404..
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08.08.2021 08:42 Відповісти
44-е место тоже не плохо
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08.08.2021 18:25 Відповісти
0, 006 сек. плохо , конечно ...
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08.08.2021 18:58 Відповісти
Красуня,дякую...
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08.08.2021 08:58 Відповісти
Это прекрасно! Поздравляем!!
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08.08.2021 09:06 Відповісти
ВІТАЄМО !
Українка Старікова принесла Україні срібло в індивідуальному спринті на велотреку в Токіо - Цензор.НЕТ 3884

.
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08.08.2021 09:20 Відповісти
Смотрел парные заезды наших девочек и немок - печальное зрелище. А эта новость просто повергла в приятный шок! Молодец Лена!
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08.08.2021 09:29 Відповісти
МОЛОДЕЦЬ!!!! ТАК ТРИМАТИ. УСПІХІВ В МАЙБУТНІХ ЗМАГАННЯХ.
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08.08.2021 09:33 Відповісти
0, 006 сек .!!! Унікально ! (( Ще , до слова . Не спав я цієї ночі - марафон же , по традиції - в останній день змагань . Із шести стайєрів марафон пробігла лиш одна ! Це вже вапше ! Потім дізнаюсь - так тренера їхнього не включили в склад делегації . Поїхали у Токіо функціонери , блюдолизи , туристи ... Тренера - не було !
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08.08.2021 12:55 Відповісти
вітаю з медаллю!

але ЖОДЕН українець не здобув золото (Беленюк все-таки більше руандієць, ніж українець), тому голова українського НОК ПОВИНЕН БУТИ ЗВІЛЬНЕНИЙ!

найгірший і абсолютно провальний результат України....
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08.08.2021 14:00 Відповісти
Молодчина, так держать и побеждать в будущем.
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08.08.2021 17:09 Відповісти
надеюсь обнимашек с ватоскотом не будет как шльондра магучих
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08.08.2021 21:46 Відповісти
Скажімо так, Маґучіх не зовсім шльондра, а трохи дурненьке і наївне дівчисько. Їй лише 19 років. Клепка в голові в цьому віці вже має бути, але, очевидно, пережиті емоції на змаганнях такого рівня відключили їй розум. Можливо, в житті поза камерами, вона дружить з цією кацапсинською потворою. Як український фрістайліст (забув його прізвище), який на останній Зимовій Олімпіаді дуже щільно обіймався з самкою москалопітека (як виявилось, вони дружили тілесно).
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09.08.2021 08:26 Відповісти
 
 