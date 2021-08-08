В Україні за добу від COVID-19 померли 10 осіб, зафіксовано 619 нових випадків зараження, 561 людину госпіталізували

За минулу добу, 7 серпня 2021 року, в Україні зафіксовано 619 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей – 45, медпрацівників – 11).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Наголошується також, що за минулу добу:

◾ госпіталізовано 561 особу;

◾ летальних випадків – 10;

◾ одужало 235 осіб.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло 2 259 151 особа;

◾ одужало 2 190 921 особа;

◾ летальних випадків – 53 095;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 528 091.

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Наголошується, що за минулу добу протестовано:

◾ методом ПЛР – 18 276 осіб,

◾ методом ІФА – 2 923 особи,

◾ експрес-тестами – 11 890 осіб.

"За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (53), Херсонській (101), Дніпропетровській (72), Одеській (50) та Харківській (38) областях", - додали в МОЗ.