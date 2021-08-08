Один воїн загинув, двох поранено, за минулу добу - 6 обстрілів. Російські найманці били із ПТРК по позиціях ЗСУ в напрямку Пісків, - ООС
За минулу добу, 7 серпня, російські найманці на Донбасі здійснили 6 обстрілів, один боєць загинув, двох поранено.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.
"За минулу добу, 7 серпня, у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню із боку російсько-окупаційних військ", - сказано в повідомленні.
Зокрема, в напрямку селища Піски російські найманці обстрілювали позиції українських захисників із протитанкових ракетних комплексів. Поблизу населеного пункту Шуми ворог вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Невельського противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У напрямку Кримського російські окупанти обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Золотого-4 окупанти вели вогонь із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
Крім цього, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув. Ще двоє воїнів зазнали поранень.
Стан здоров'я одного воїна важкий, у іншого - задовільний.
Наголошується також, що на обстріли збройних формувань Російської Федерації наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
"Станом на 7:00 8 серпня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
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