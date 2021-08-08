За добу в Україні зробили майже 80 тис. щеплень проти коронавірусу, - МОЗ

За минулу добу, 7 серпня, в Україні проти коронавируса вакцинували 78 965 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Уточнюється, що перше щеплення отримали 50 993 українці, ще 27 972 особи повністю завершили процес імунізації, отримавши обидві дози вакцини.

"Упродовж доби працювали 449 мобільних бригад, 1 273 пункти щеплення, 360 центрів вакцинації", - сказано в повідомленні.

Крім цього, повідомляється, що від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 4 106 085 осіб, із них одну дозу отримали 4 106 083 людини, повністю імунізовані і отримали дві дози 2 381 190 осіб.

"Загалом виконано 6 487 273 щеплення", - додали в МОЗ.

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