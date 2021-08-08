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Новини Євромайдан
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Обвинувачений у вбивстві Вербицького Мисливий вийшов із СІЗО і прийшов до Печерського суду

Обвинувачений у вбивстві Вербицького Мисливий вийшов із СІЗО і прийшов до Печерського суду

Обвинувачений у справі про викрадення активістів Євромайдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка Сергій Мисливий вийшов із СІЗО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный могут завтра выйти на свободу, - Закревская

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Також Сергій Мисливий разом зі своїми адвокатами вранці 8 серпня прибув до Печерського суду. Крім цього, до Печерського суду приїхав прокурор Офісу генпрокурора, який є державним обвинувачем у справі Мисливого.

Інформація про причини його перебування в Печерському суді Києва уточнюється.

Раніше журналістка Худецька повідомила, що обвинувачені в убивстві Вербицького Мисливий і Новотний вийшли із СІЗО.

Читайте також: Збвинувачені у вбивстві Вербицького Мисливий і Новотний можуть завтра вийти на свободу, - Закревська

Автор: 

Луценко (3447) Вербицький (61) Євромайдан (957) Мисливий (7)


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Топ коментарі
+35
Обвинувачений у вбивстві Вербицького Мисливий вийшов із СІЗО і прийшов до Печерського суду - Цензор.НЕТ 1775
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08.08.2021 10:21
+26
Судьи действуют в интересах власти. Спасибо зебилам... наконец-то беркутовцы сидят. Сидят на крымских курортах.
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08.08.2021 10:24
+20
Не надо врать. Раньше беркутовцы сидели в сизо, как и эта мразь. Так что это целиком и полностью заслуга зебилов.
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08.08.2021 10:35
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Еще и наградят, к Дню Незалежности.
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08.08.2021 10:13 Відповісти
Не судді , а школота !
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08.08.2021 10:21 Відповісти
Судьи действуют в интересах власти. Спасибо зебилам... наконец-то беркутовцы сидят. Сидят на крымских курортах.
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08.08.2021 10:24 Відповісти
П*ять років ..*реХформування * !
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08.08.2021 10:29 Відповісти
Два года власти земразей.
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08.08.2021 10:29 Відповісти
Одна *пара * !
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08.08.2021 10:32 Відповісти
Да хрен тебе на воротник
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08.08.2021 10:34 Відповісти
Не надо врать. Раньше беркутовцы сидели в сизо, как и эта мразь. Так что это целиком и полностью заслуга зебилов.
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08.08.2021 10:35 Відповісти
..А біля ВР кийками та до СІЗО воїнів -ветеранів .!?
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08.08.2021 10:38 Відповісти
ану розкажи, хто? даю підказку, Арсен Ава.....ков
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08.08.2021 10:41 Відповісти
Настоящие воины-ветераны, волонтеры, добровольцы теперь сидят по выдуманному делу Шеремета. Это тоже зебилов работа.
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08.08.2021 10:41 Відповісти
Торнадо, Равлик, и еще сотни патриотов так же преследовались при сивочолом олигархе.
Так что - какая разница?
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08.08.2021 11:05 Відповісти
Разница в том что Торнадо и сейчас сидят в тюрьме. А вот убийцы майдановцев не в сизо а на свободе. Только самые конченые зебилы этого не понимают.
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08.08.2021 11:18 Відповісти
Ага, 8200!
Ты забыл дописать.
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08.08.2021 11:45 Відповісти
Назви прізвище бодай одного того ;ветерана;, Діма.
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08.08.2021 12:57 Відповісти
Це ти не бреши. 80% "беркутні" залишились на своїх місцях. https://zn.ua/ukr/internal/chorniy-ptah-z-krivavoyu-oznakoyu-271026_.html
https://www.facebook.com/sergiinaumovych/posts/545353995840522

Кому ще не зрозуміло, що треба змінювати, насамперед, систему, чого вимагали люди на Майдані, а не прізвище президента, який вкотре очолить і збереже цю систему?
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08.08.2021 14:15 Відповісти
Маю надію що і 3-х років не буде "рехформувань", воно обіцяло: як порушить закон, того ж дня у відставку!
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08.08.2021 11:21 Відповісти
Судді у нас є обслугою правлячої еліти. І не потрібно у такому стані справ звинувачувати лише суддів. В українському люмпенізованому, щвиклому до рігалова і хтивому до халяви суспільстві є запит саме на таких суддів. І навіть найбільший критик такого сиютану речей у випадку судової тяганини у власному житті готовий дати хабар за рішення на свою користь. Судді - це лише відображення у дзеркалі нашого суспільства. Чи можемо ми критикувати власне відображення? Можемо. Чи змінить це ситуацію? Ні! Що потрібно робити? Змінюватися самим. Чи винне дзеркало у тому, що показує наші недоліки? Ні!
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08.08.2021 10:29 Відповісти
Та ерунда это все... меняйся хоть до усрачки, они все равно продолжат воровать, убивать, судить невинных.
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08.08.2021 10:43 Відповісти
Правильно. Якщо змінюся лише я один, а 73 відсотки залишаться такими самими. 😊
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08.08.2021 11:12 Відповісти
"73 відсотки залишаться такими самими".

От можна подумати, що судді стали такими тільки при Зеленському.
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08.08.2021 16:51 Відповісти
Хіба я писав таке? Я не настільки наївний, щоб вважати, що 73 відсотки прилетіли з Космосу саме на вибори Зєлєнского. Вони були завжди.
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08.08.2021 16:54 Відповісти
Ну ви, як я зрозумів, натякаєте, що решта весь час невпинно боролася за судову реформу.
І в першу чергу 25%
Але ніхто майже не бачив ні результатів, ні самої боротьби.
На акціі протесту, пов'язані з судовою реформою, приходило весь час кілька десятків людей, з яких половина - преса.
Наметове містечко під ВР, де однією з вимог було створення АнтиКорСуду, було розігнано майже під оплиски громадськості, яку більше хвилював вільний проїзд по Грушевського.
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08.08.2021 18:53 Відповісти
От самі і сказали : "під оплески громадаості". 😁 До речі, ці ж 73 відсотки у своїй більшості голосували у 20219-му році за... Порошенка. 😊Інакше він не виграв би у першому турі. А 25 відсотків - т не порошенкіацв, до впшого відома, то активні громадяни, яким "Нє всьо равно" і яким "армію, мову, віру" на хліб махати не треба. І на протести вони ходять не кожен день, бо справ багато. І на фронті, і на волонтерські ниві.
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08.08.2021 20:01 Відповісти
Я ж і кажу, що у "громадськості", що 73%, що 25% - суди не в пріоритеті.
Тому суди і були і є саме такі.
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08.08.2021 20:25 Відповісти
Поклавши руку на серце, з цим можна погодитись. На жаль.
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08.08.2021 20:28 Відповісти
Обвинувачений у вбивстві Вербицького Мисливий вийшов із СІЗО і прийшов до Печерського суду - Цензор.НЕТ 1775
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08.08.2021 10:21 Відповісти
це йдеться, напевно, про компенсації вбивцям.... тут і судді "повиходили з відпусток"... і адвокати "працюють" по-неділях....послухаю п. Стерненка що він думає по цій "справі"...тітушок-вбивць випускають... чауси, тупіцькі, вінідіктави... вітають Україну знову і знову...саме головне щоб клоуна і його прихвостнів після їх каденції посадили б хоча б на 2-роки....так просто або просто-так "па пріколу"....
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08.08.2021 10:32 Відповісти
Судьи в Украине работают против Украины. Школа Кивалова и других мразей. Все в пользу Кремля.
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08.08.2021 10:36 Відповісти
Давайте угадаю, упыри пришли в печерский суд просить материальную компенсацию за время проведенное в сизо. Ведь беркутовцам же дал зе-лох компенсацию, а почему упырям не могут дать?!
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08.08.2021 10:52 Відповісти
Обвинувачений у вбивстві Вербицького Мисливий вийшов із СІЗО і прийшов до Печерського суду - Цензор.НЕТ 2520
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08.08.2021 11:07 Відповісти
2004...2014...2024?
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08.08.2021 11:20 Відповісти
1991...2004...2014...2021?
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08.08.2021 11:41 Відповісти
Для Майдана нужнее события, чем даты. Однозначно Майдан будет, если Зеля решит:
1) Подать воду в Крымняш.
2) Разрешить "выборы" в оккупированном Донбассе.
3) Ликвидировать пост Президента (им так удобнее).
Для ЗЕ-быдла вариант- холодильник победит Г+Г.
Но это вряд ли- быдло к Майдану не способно.
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08.08.2021 11:46 Відповісти
Тих що вбивали активних громодян з позицією - на волю.
Тих що грабували, нікого не вбили, суддів та чіновників - за грати з поміткою "особливо небезпечні".
"Класная у нас страна" (вовка янєлох).
Реформа суду з заміною УСІХ суддів необхідна як повітря, але хто ж нормально її зможе зробити?....
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08.08.2021 11:11 Відповісти
В Україні ще не було і нема президента що зацікавлений в очищенні судової гілки влади.За ґрати не хочуть ні депутани,ні прм'єри,ні президенти, разом з своїми друзями та спонсорами.І судді також не хочуть.Залишилась невеличка надія на людей,котрі захищаючи Україну,були змушені переступити межу вбивства.Іншого виходу нема,жодні вибори-перевибори нічого не змінять...
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08.08.2021 11:11 Відповісти
В Украине еще не было проукраинского президента выбранного большинством граждан Украины.
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08.08.2021 11:20 Відповісти
Як же такого оберуть, якщо більше половини насєлєнія триндить мовою окупанта?! Вони дійсність бачать інакше, ніж українці.
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08.08.2021 11:43 Відповісти
Не той нарид?
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08.08.2021 11:53 Відповісти
Народ якраз той. Еліта не та. Окупанти постаралися. А народ неодмінно народить того, хто буде ТИМ.
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08.08.2021 14:04 Відповісти
Ветерана Донбаса Олешко вбив на замовлення ветеран Торнадо і Азову Матюшин.
Катю Ганзюк вбили на замовлення ветерани ПС.
Все це за кілька тисяч доларів.
Але жодна потвора в мантії не постраждала з 2014р.
Нема соціального замовлення.
ХЗ чому.
Щось нема в мене надії на людей.
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08.08.2021 17:07 Відповісти
.А ви впевнені що наші"чесні" суди не призначили цих ветеранів винними?Ви впевнені що журналіста Шеремета вбили ветерани АТО?Вас не дивує те що наші судді чомусь переслідують ветеранів і відпускають "топаза" або вбивць журналіста Вербицького?
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08.08.2021 19:48 Відповісти
Цих- не призначили, там є беззаперечні докази. Нажаль.
Багато інших ветеранів - призначили.
Мене не дивує, що вони переслідують ветеранів.
У нас сформувався певний суддівсько-ментовсько-прокурорсько-посадовський соціальний клас, який навіть підсвідомо відчуває, хто їм "классово чуждий", і кого треба топити.
Мене дивує, чому суспільство це терпить.
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08.08.2021 19:59 Відповісти
Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире! (с)
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08.08.2021 11:34 Відповісти
Украина государство воров и мусоров
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09.08.2021 07:52 Відповісти
 
 