Обвинувачений у вбивстві Вербицького Мисливий вийшов із СІЗО і прийшов до Печерського суду

Обвинувачений у справі про викрадення активістів Євромайдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка Сергій Мисливий вийшов із СІЗО.

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Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Також Сергій Мисливий разом зі своїми адвокатами вранці 8 серпня прибув до Печерського суду. Крім цього, до Печерського суду приїхав прокурор Офісу генпрокурора, який є державним обвинувачем у справі Мисливого.

Інформація про причини його перебування в Печерському суді Києва уточнюється.

Раніше журналістка Худецька повідомила, що обвинувачені в убивстві Вербицького Мисливий і Новотний вийшли із СІЗО.

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