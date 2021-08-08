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Обвинувачений у вбивстві Вербицького Мисливий вийшов із СІЗО і прийшов до Печерського суду
Обвинувачений у справі про викрадення активістів Євромайдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка Сергій Мисливий вийшов із СІЗО.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Також Сергій Мисливий разом зі своїми адвокатами вранці 8 серпня прибув до Печерського суду. Крім цього, до Печерського суду приїхав прокурор Офісу генпрокурора, який є державним обвинувачем у справі Мисливого.
Інформація про причини його перебування в Печерському суді Києва уточнюється.
Раніше журналістка Худецька повідомила, що обвинувачені в убивстві Вербицького Мисливий і Новотний вийшли із СІЗО.
Топ коментарі
+35 Олександр Дніпро
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+26 vitalmod
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Ты забыл дописать.
https://www.facebook.com/sergiinaumovych/posts/545353995840522
Кому ще не зрозуміло, що треба змінювати, насамперед, систему, чого вимагали люди на Майдані, а не прізвище президента, який вкотре очолить і збереже цю систему?
От можна подумати, що судді стали такими тільки при Зеленському.
І в першу чергу 25%
Але ніхто майже не бачив ні результатів, ні самої боротьби.
На акціі протесту, пов'язані з судовою реформою, приходило весь час кілька десятків людей, з яких половина - преса.
Наметове містечко під ВР, де однією з вимог було створення АнтиКорСуду, було розігнано майже під оплиски громадськості, яку більше хвилював вільний проїзд по Грушевського.
Тому суди і були і є саме такі.
1) Подать воду в Крымняш.
2) Разрешить "выборы" в оккупированном Донбассе.
3) Ликвидировать пост Президента (им так удобнее).
Для ЗЕ-быдла вариант- холодильник победит Г+Г.
Но это вряд ли- быдло к Майдану не способно.
Тих що грабували, нікого не вбили, суддів та чіновників - за грати з поміткою "особливо небезпечні".
"Класная у нас страна" (вовка янєлох).
Реформа суду з заміною УСІХ суддів необхідна як повітря, але хто ж нормально її зможе зробити?....
Катю Ганзюк вбили на замовлення ветерани ПС.
Все це за кілька тисяч доларів.
Але жодна потвора в мантії не постраждала з 2014р.
Нема соціального замовлення.
ХЗ чому.
Щось нема в мене надії на людей.
Багато інших ветеранів - призначили.
Мене не дивує, що вони переслідують ветеранів.
У нас сформувався певний суддівсько-ментовсько-прокурорсько-посадовський соціальний клас, який навіть підсвідомо відчуває, хто їм "классово чуждий", і кого треба топити.
Мене дивує, чому суспільство це терпить.