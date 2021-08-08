Ройтбурд горів ідеєю створення музею сучасного мистецтва в Одесі. Ми мусимо втілити в життя його мрію, - Ткаченко
Керівник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд планував створити музей сучасного мистецтва в Одесі.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Складно повірити. З життя пішов геній і дивовижна людина. Він закохав у мистецтво сотні тисяч людей. Пам'ятаю, як буквально недавно ми проходили залами музею його імені, він натхненно розповідав про виставку сучасного мистецтва, яка ось-ось розпочнеться, планували, а сьогодні великого художника більше немає з нами", - зазначив він.
За словами Ткаченка, Ройтбурд останнім часом хворів.
"Але не втрачав сили духу, почуття гумору і мав великі плани - не тільки розбудова та реставрація Одеського художнього музею. Недавно надав документи в міністерство щодо реставраційних робіт... А ще горів ідеєю створення музею сучасного мистецтва в Одесі. Втілити його мрію в життя тепер маємо ми. У пам'ять про нього", - додав міністр.
Ткаченко також висловив співчуття у зв'язку зі смертю художника.
Як повідомлялося, помер керівник Одеського художнього музею художник Олександр Ройтбурд.
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Он был слишком проукраинским как для Одессы так и для еврея вообще....
Земля пухом.