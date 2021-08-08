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Ройтбурд горів ідеєю створення музею сучасного мистецтва в Одесі. Ми мусимо втілити в життя його мрію, - Ткаченко

Ройтбурд горів ідеєю створення музею сучасного мистецтва в Одесі. Ми мусимо втілити в життя його мрію, - Ткаченко

Керівник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд планував створити музей сучасного мистецтва в Одесі.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Складно повірити. З життя пішов геній і дивовижна людина. Він закохав у мистецтво сотні тисяч людей. Пам'ятаю, як буквально недавно ми проходили залами музею його імені, він натхненно розповідав про виставку сучасного мистецтва, яка ось-ось розпочнеться, планували, а сьогодні великого художника більше немає з нами", - зазначив він.

За словами Ткаченка, Ройтбурд останнім часом хворів.

"Але не втрачав сили духу, почуття гумору і мав великі плани - не тільки розбудова та реставрація Одеського художнього музею. Недавно надав документи в міністерство щодо реставраційних робіт... А ще горів ідеєю створення музею сучасного мистецтва в Одесі. Втілити його мрію в життя тепер маємо ми. У пам'ять про нього", - додав міністр.

Ткаченко також висловив співчуття у зв'язку зі смертю художника.

Як повідомлялося, помер керівник Одеського художнього музею художник Олександр Ройтбурд.

Читайте також: Верховний Суд визнав звільнення Ройтбурда з посади директора худмузею незаконним

Автор: 

смерть (6738) Ткаченко Олександр (509) Ройтбурд (39)


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Топ коментарі
+6
Жаль художника. Наш ватный облсовет сегодня напьется от радости : как же они его ненавидели! Хочется верить, что мечту Ройтбурда воплотят в жизнь, но терзают мутные сомнения...
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08.08.2021 11:28
+5
Прекрасный был человек. О Хаме выразился в точку, о Зеле не успел. Но какая разница?
Ройтбурд горів ідеєю створення музею сучасного мистецтва в Одесі. Ми мусимо втілити в життя його мрію, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6725
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08.08.2021 11:38
+4
Головне не забувати, що примітивні зображення фекалій і статевих органів не є синонімом "********* мистецтва".
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08.08.2021 12:07
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Картины некоторые у него конечно были мягко говоря специфические)
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08.08.2021 11:16 Відповісти
А точнее - отвратительнейшие. Порно и околопорно. Блевотина и позор для Украины. Как можно таким восхищаться???
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08.08.2021 12:33 Відповісти
сичас картины пайдут за миллиарды, скупят все, особенно коричневые
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08.08.2021 14:38 Відповісти
Подряд на это «создание» кому из слуг отдашь? Себе?
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08.08.2021 11:17 Відповісти
Ви можете "воплотіть в дізнь" лише збочені еротичні фантазії ваших зелених депутатів. На щось корисне ви не здатні апріорі.
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08.08.2021 11:19 Відповісти
камарницкое, на любой ветке где петю не целуют в .... - гадит и банит. Петя наше фсьо.
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08.08.2021 11:43 Відповісти
Те, що "Пєтя - Ваше фсьо" - виглядає на збочення. 😊 Те, що зєбіли - то таємні шанувальники Петра, я підозрював давно. 😁 Правда, це схоже на мазохізм. Ви - збоченці! 😁
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08.08.2021 12:07 Відповісти
а помнишь как Петя парафинил его когда Ткаченко на 5 канале работал?))
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08.08.2021 12:02 Відповісти
І що Петро робив не правильно? Адже зараз Ткаченка парафінить кожен свідомий ( у хорошому сенсі) українець. Б є за що. Нє?
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08.08.2021 12:08 Відповісти
Нашли еще один источник для большого распила...
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08.08.2021 11:25 Відповісти
Жаль художника. Наш ватный облсовет сегодня напьется от радости : как же они его ненавидели! Хочется верить, что мечту Ройтбурда воплотят в жизнь, но терзают мутные сомнения...
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08.08.2021 11:28 Відповісти
Действительно, очень жаль... (((
Он был слишком проукраинским как для Одессы так и для еврея вообще....
Земля пухом.
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08.08.2021 11:53 Відповісти
Поки в Україні ще можна щось вкрасти всі вони будуть проукраїнськими...
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08.08.2021 12:59 Відповісти
Прекрасный был человек. О Хаме выразился в точку, о Зеле не успел. Но какая разница?
Ройтбурд горів ідеєю створення музею сучасного мистецтва в Одесі. Ми мусимо втілити в життя його мрію, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6725
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08.08.2021 11:38 Відповісти
У Украины на данный момент нет никаких перспектив по экономике. Поэтому,все что связано с искусством,творчеством и индивидуальным самовыражением - должно продвигаться и импортироваться миру.И неважно,что те художники преподносят.Это искусство в любом случае.Пророков на родине не бывает. Зато чужбина их боготворит. Картины Мунка,Де Кунинга видели ? - Стоят миллионы. Абрамович купил уродливую толстую бабу у родственника известного психоаналитика. Некоторые вообще собственным дерьмом рисуют )) - А воровать лучше ?
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08.08.2021 11:57 Відповісти
Тепер гаплик буде художньому музею, в Одесі.
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08.08.2021 12:00 Відповісти
Головне не забувати, що примітивні зображення фекалій і статевих органів не є синонімом "********* мистецтва".
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08.08.2021 12:07 Відповісти
Жаль, забудут..
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08.08.2021 12:36 Відповісти
шо будем делать,интересно, культурное наследие- писание фекалиями подхватят ученики?
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08.08.2021 14:31 Відповісти
семья озолотится, при продаже картин
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08.08.2021 14:41 Відповісти
шото как-то слабо он горел
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08.08.2021 14:41 Відповісти
великому художнику не дали осуществить его мечту. но с удовольствием предоставят такое право какой нибудь бездари из своего окружения.
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08.08.2021 15:03 Відповісти
Что картины? Это дело каждого нравится или нет. Он был очень честным и умным человеком и отдавал свои силы на музей, для всех. Он хотел реформ и вывода из этого болота.
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08.08.2021 16:50 Відповісти
 
 