Понад половина всіх іноземців, які мають дозвіл на проживання в Польщі, - українці
Понад половина всіх іноземців, які подали заяви на перебування в Польщі, є громадянами України.
Про це розповів спікер Управління у справах іноземців Якуб Дудзяк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Polskie Radio.
За словами Дудзяка, польська влада видала 500 тис. дозволів на проживання.
"З 500 тис. іноземців, що мають посвідку на проживання і документи, видані громадянам країн Європейського Союзу, найбільші групи становлять громадяни: України - 277 тис. осіб, Білорусі - 34 тис., Німеччини - 20 тис., Росії - 13 тис., В'єтнаму - 11 тис., Індії - 10,5 тис., Грузії - 9 тис., Італії - 8,5 тис., Китаю - 6,5 тис. та Великої Британії - 6,5 тис.", - заявив спікер.
За перше півріччя цього року кількість іноземців із посвідкою на проживання зросла майже на 42 тис. осіб, повідомив Дудзяк. Найбільший приріст іноземців, які оселилися в Польщі, стосувався громадян України (на 31,5 тис. осіб), Білорусі (на 4,4 тис. осіб), Грузії (на 1 тис. осіб), Молдови (на 900 осіб) та Індії (на 700 осіб).
"Безумовно, більшість іноземців мають дозвіл на тимчасове проживання, який може бути видано максимум на три роки. Наразі 63% людей мають такі документи. Група іноземців, які мають право на постійне проживання і довгострокове проживання, становить 20%. Приблизно 14% - це громадяни держав Європейського Союзу, які зареєстрували своє перебування", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну і збільшилось не в 2, а в 1,5 рази. Правда якщо дивитись на рівень народжуваності там зараз то це рівень України початку нульових.
Дивлюсь я на це твердження що рівень народжуваності залежить в основному від прав жінок, дивлюсь на приклади різних країн, порівнюю їх і розумію що твердження то повністю істинне.
Урбанізація перетворює дітей з активу на пасив, в провінції дитина допомагає по господарству вже з малих літ( годує кроликів, копає картоплю, косить траву і тд...), тоді як в місті дитина ходить до освітніх установ і грається до 14 років, як мінімум.
Технічний прогрес заміняє фізичну працю на механічну і автоматизує її,( кролики годуються не в ручну, а з допомогою спеціальних кормушок, що подають корм рівномірно, картопля копається мотоблоком, трава коситься газонокосаркою і тд...) в наслідок цього людська праця стає малопродуктивною, а отже непотрібною.
Ну і додатковим чинником є гедонізм модерного світу, що проявляється в волі до споживання матеріальних та імматеріальних продуктів і житті для власного задоволення, на відміну від 3х вищенаведених гедонізм не є системним чинником.
Моя думка така, що всі ці мусульмани будуть жити довго після того, як західна цивілізація пройде римським шляхом.
Звичайно тепер світ на багато порядків швидший і відновлення після падіння так не затягнеться. Але не хочеться бути тими хто стане лиш ресурсом для нової цивілізації.
Якщо зробити все розумно, прищепити народу правильні признаки та етику для нашого суспільства це падіння стане тільки подарком.
Идешь по Варшаве и временами не понимаешь где ты, в Польше или в Украине.
А так хотелось бы слышать в Варшаве польский, в Киеве - украинский, в Кишиневе - молдавский, в Москве - кваканье лягушек на болотах..
А яких іноземців більше всього панаєхало в Україну?
Українець буде таким, хоч в Африці, тоді як для політичного українця необхідна держава Україна, аби існувати, бо часто він є руским, євреєм чи ще якимось нащадком "советцкого народу" і його українськість походить ззовні, а не з середини.
The biggest restriction of the diversity visa lottery is that the applicant or their spouse must be citizens of countries that have sent fewer than 50,000 immigrants to the U.S. over the previous five years. As a result, those from Mexico, Canada, China and India -top origin countries for U.S. immigrants in recent years - are not eligible. The list of eligible countries can change each year. For example, due to increased immigration to the U.S., citizens of Bangladesh became ineligible for the lottery starting in 2011, and those from Nigeria became ineligible since 2013. Others can gain eligibility for the lottery if immigration to the U.S. slows, as was the case with citizens of Russia who became eligible beginning in 2008, while those from Poland could apply starting in 2012*
*The first DV lottery, for fiscal year 1995, was named DV-1
For DV-2022, persons born in the following countries are not eligible to apply:
Bangladesh, Brazil, Canada, China (including Hong Kong SAR), Colombia, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Jamaica, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, United Kingdom (except Northern Ireland) and its dependent territories, and Vietnam.
так шо дорогой товарищ щирий украинец живи тут с голой жопой
и дружно голосуй за идиотов и не скули,что тебе денег нехватает.