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Понад половина всіх іноземців, які мають дозвіл на проживання в Польщі, - українці

Понад половина всіх іноземців, які мають дозвіл на проживання в Польщі, - українці

Понад половина всіх іноземців, які подали заяви на перебування в Польщі, є громадянами України.

Про це розповів спікер Управління у справах іноземців Якуб Дудзяк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Polskie Radio.

За словами Дудзяка, польська влада видала 500 тис. дозволів на проживання.

"З 500 тис. іноземців, що мають посвідку на проживання і документи, видані громадянам країн Європейського Союзу, найбільші групи становлять громадяни: України - 277 тис. осіб, Білорусі - 34 тис., Німеччини - 20 тис., Росії - 13 тис., В'єтнаму - 11 тис., Індії - 10,5 тис., Грузії - 9 тис., Італії - 8,5 тис., Китаю - 6,5 тис. та Великої Британії - 6,5 тис.", - заявив спікер.

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За перше півріччя цього року кількість іноземців із посвідкою на проживання зросла майже на 42 тис. осіб, повідомив Дудзяк. Найбільший приріст іноземців, які оселилися в Польщі, стосувався громадян України (на 31,5 тис. осіб), Білорусі (на 4,4 тис. осіб), Грузії  (на 1 тис. осіб), Молдови (на 900 осіб) та Індії (на 700 осіб).

"Безумовно, більшість іноземців мають дозвіл на тимчасове проживання, який може бути видано максимум на три роки. Наразі 63% людей мають такі документи. Група іноземців, які мають право на постійне проживання і довгострокове проживання, становить 20%. Приблизно 14% - це громадяни держав Європейського Союзу, які зареєстрували своє перебування", - сказав він.

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Автор: 

Польща (8468) українці (2535) еміграція (88)


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Топ коментарі
+6
Ну, главная проблема ассимиляции - это всегда язык. А с польским языком у нормального украинца особых проблем, как правило, не возникает. Жаль только, что, научившись понимать по польски и выучив пару дежурных фраз, многие отказываются учиться на нем говорить. Ну а что, я ж понимаю, меня кое-как понимают. А не понимают - пойду на почту, в магазин, в аптеку, где есть "свои"...
Идешь по Варшаве и временами не понимаешь где ты, в Польше или в Украине.
А так хотелось бы слышать в Варшаве польский, в Киеве - украинский, в Кишиневе - молдавский, в Москве - кваканье лягушек на болотах..
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08.08.2021 12:37
+5
Элитка Украины устанавливает цены и зарплаты, что бы впритык хватало на еду и Ринату коммуналку оплатить. П.С. У Азербайджана население с перестройки почти в два раза увеличилось.
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08.08.2021 12:17
+5
Поляки дотримуються версії Хєнрика Сєнкєвіча, яку той озвучив у кінці роману "Оґнєм і мєчєм". Ця ідея полягає в тму, що війна між українцями під проводом Хмельницького і поляками під проводом зокрема Яреми Вишневецького (українця, до речі) - то громадянська війна між прихильниками православ'я і католицизму, щось схоже на гугенотські війни у Франції, чи гуситські у Чехії. І що мацковія, скориставшись "братовбивчою" війною спочатку розділила "один" народ, а потім почергово поневолила обидві його половини. 😊 Тому українці і сприймаються більшістю поляків, як заблудлі поляки, які повинні повернутися додому. Правду кажучи, українці дійсно найбільш повно і бещпроблемно вживаються у польське суспільство. Тому нічого дивного у цьому повідомленні немає.
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08.08.2021 12:17
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Зато Польша не что свободный въезд не разрешает, даже транзит по ее территории для украинцев не возможен!
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08.08.2021 12:00 Відповісти
І етому віной Порошенко? Ну, нічєво, скоро наш прізєдєнт всєх возвратіт в зад!
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08.08.2021 12:13 Відповісти
Элитка Украины устанавливает цены и зарплаты, что бы впритык хватало на еду и Ринату коммуналку оплатить. П.С. У Азербайджана население с перестройки почти в два раза увеличилось.
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08.08.2021 12:17 Відповісти
Вот только в такой успешный Азербайджан почему-то не хотят возвращатся ни украинские, ни кацапские, ни даже турецкие азербайджанцы.
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08.08.2021 15:46 Відповісти
"Азербайджана население с перестройки почти в два раза увеличилось" - дай я вгадаю прав у жінок там на порядок менше чим в Україні?
Ну і збільшилось не в 2, а в 1,5 рази. Правда якщо дивитись на рівень народжуваності там зараз то це рівень України початку нульових.
Дивлюсь я на це твердження що рівень народжуваності залежить в основному від прав жінок, дивлюсь на приклади різних країн, порівнюю їх і розумію що твердження то повністю істинне.
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08.08.2021 16:09 Відповісти
Згідний, але хочу доповнити, що права жінок є лише одним з 3х чинників перевернутої демографічної піраміди. Іншими є урбанізація та технологічний прогрес.
Урбанізація перетворює дітей з активу на пасив, в провінції дитина допомагає по господарству вже з малих літ( годує кроликів, копає картоплю, косить траву і тд...), тоді як в місті дитина ходить до освітніх установ і грається до 14 років, як мінімум.
Технічний прогрес заміняє фізичну працю на механічну і автоматизує її,( кролики годуються не в ручну, а з допомогою спеціальних кормушок, що подають корм рівномірно, картопля копається мотоблоком, трава коситься газонокосаркою і тд...) в наслідок цього людська праця стає малопродуктивною, а отже непотрібною.
Ну і додатковим чинником є гедонізм модерного світу, що проявляється в волі до споживання матеріальних та імматеріальних продуктів і житті для власного задоволення, на відміну від 3х вищенаведених гедонізм не є системним чинником.
Моя думка така, що всі ці мусульмани будуть жити довго після того, як західна цивілізація пройде римським шляхом.
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08.08.2021 17:23 Відповісти
І нам з цим щось треба робити, щоб коли впаде ******* римська імперія (за нашого часу чи наших нащадків) вона не потопила нас, не потягнула за собою на дно.
Звичайно тепер світ на багато порядків швидший і відновлення після падіння так не затягнеться. Але не хочеться бути тими хто стане лиш ресурсом для нової цивілізації.

Якщо зробити все розумно, прищепити народу правильні признаки та етику для нашого суспільства це падіння стане тільки подарком.
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08.08.2021 23:04 Відповісти
Поляки дотримуються версії Хєнрика Сєнкєвіча, яку той озвучив у кінці роману "Оґнєм і мєчєм". Ця ідея полягає в тму, що війна між українцями під проводом Хмельницького і поляками під проводом зокрема Яреми Вишневецького (українця, до речі) - то громадянська війна між прихильниками православ'я і католицизму, щось схоже на гугенотські війни у Франції, чи гуситські у Чехії. І що мацковія, скориставшись "братовбивчою" війною спочатку розділила "один" народ, а потім почергово поневолила обидві його половини. 😊 Тому українці і сприймаються більшістю поляків, як заблудлі поляки, які повинні повернутися додому. Правду кажучи, українці дійсно найбільш повно і бещпроблемно вживаються у польське суспільство. Тому нічого дивного у цьому повідомленні немає.
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08.08.2021 12:17 Відповісти
Ну, главная проблема ассимиляции - это всегда язык. А с польским языком у нормального украинца особых проблем, как правило, не возникает. Жаль только, что, научившись понимать по польски и выучив пару дежурных фраз, многие отказываются учиться на нем говорить. Ну а что, я ж понимаю, меня кое-как понимают. А не понимают - пойду на почту, в магазин, в аптеку, где есть "свои"...
Идешь по Варшаве и временами не понимаешь где ты, в Польше или в Украине.
А так хотелось бы слышать в Варшаве польский, в Киеве - украинский, в Кишиневе - молдавский, в Москве - кваканье лягушек на болотах..
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08.08.2021 12:37 Відповісти
Предкам Вишневецького щоб стати поляками потрібно було всього навсього перейти з православ"я в католицизм...Так само як Потоцьким,Сологубам,Сапєгам та іншій родовій польській шляхті...А от Богдан Хмельницький був вже викінченим польським шляхтичем,і по вірі,і по мові,і по походженню...Тому поляки сприймають українців як поляків,але нижчого рівня,як хлопів,рольніків,раніше казали бидло...Тепер майже в кожній галицький сім"ї є заробітчанин в Польщі,в тому числі і моїй,і дуже важко сказати,як будуть розгортатися подіі,як Польска захце вручіць з повротем креси всходнє...Не найгірший варіант,як сказав мій знайомий підприємець,затятий,до речі,український націоналіст...
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08.08.2021 12:48 Відповісти
А можна детальніше про поляка-католика Хмельницького? Про те, чому він писав і листи і укази кирилицею? І про його церкви, а не костьоли, ок? А ще краще про найбагатшого магната "кресів" - православного русина з Волині, князя Острозького. Волиняків поляки сприймають зовсім не як поляків, правда?))) Стосовно повернення "кресів"... від галичан ніхріна не залежить. ЗСУ, в основному, центральноукраїнська, а ми поляків не любимо. Як і кацапів. Як і "націоналістів" з Галичини, які не виконали жодної з шести хвиль мобілізації в Україні.
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08.08.2021 14:58 Відповісти
Це вже ти сильно намудрував, все набагато простіше: раніше поділ між людьми був на основі віросповідання, а вже потім етнічного походження й воля до співжиття. Націоналізм і громадянство появились аж в 18 ст, а разом з ним і ******* поляки й українці, як ми себе розуміємо. Ба, ще не зустрів жодного поляка, який би сказав що ми один народ, навпаки- кажуть що, брат поляку лише інший поляк, а українці це сусіди.
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08.08.2021 17:32 Відповісти
До чого тут я? 😮 Я ж ясно написав, що це - іде, Хєнрика Сжнкєвіча. Ви взагалі його читали?
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08.08.2021 17:51 Відповісти
На рівні генетики ми і є один народ, абсолютно. Питання лише чому ми все ще так далеко в плані політики і якихось напрямів руху.
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08.08.2021 17:50 Відповісти
Миздобули, нє...
А яких іноземців більше всього панаєхало в Україну?
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08.08.2021 12:48 Відповісти
Кавказців. Кацапів. І хасидів з Ізраїля, які живуть півроку в Україні, а півроку - в Ізраїлі.
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08.08.2021 15:00 Відповісти
Ну вот украинцы и в Евросоюзе
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08.08.2021 13:19 Відповісти
Это не украинцы, это хохлы. Украинцы живут в Украине и борются за лучшую жизнь у себя в стране.
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08.08.2021 16:03 Відповісти
Дурниці верзеш, всі ми українці хто має нашу генетику, ті що живуть в Україні і борються за краще життя в Україні, є політичними українцями -"соціальними тваринами, що повністю виражають себе в політиці".
Українець буде таким, хоч в Африці, тоді як для політичного українця необхідна держава Україна, аби існувати, бо часто він є руским, євреєм чи ще якимось нащадком "советцкого народу" і його українськість походить ззовні, а не з середини.
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08.08.2021 17:39 Відповісти
Ще не так давно поляки становили найбільшу єврозаробітчанську "діаспору" Альбіону - їх там було близько мільйона. Після виходу Великобрекситанії з ЄС це число дещо зменшилось, однак, на батьківщину повернулася лиш незначна частина. Цікаво. що на другому місці опинилися представники Румунії (що не означає, що румуни), яких у самій Брекситанії було удвічі з гаком менше за поляків, однак після брекситу від румунських громадян надійшло майже стільки ж запитів на "право на проживання", що й від громадян Польщі.
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08.08.2021 13:34 Відповісти
Чому "близько мільйона"? Німці вважають, що насправді в Польщі живе не більше 34 млн. населення. Три мільйони поляків постійно проживають за межами Польщі. Як і румуни, болгари, литовці, хорвати... хоча, не бачу в цьому катастрофи. Сам з дружиною жив два роки в Лондоні. Зараз в Україні, і все Ок.
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08.08.2021 15:04 Відповісти
Американці (а, принаймні доктор Уляна Супрун) вважають, що насправді населення України становить 37 мільйонів - і нічого. А росіянці - так ті вважають, що українців взагалі не існує... Ішонамтіпєрьдєлать - може якимись статистичними даними почати цікавитись?

Понад половина всіх іноземців, які мають дозвіл на проживання в Польщі, - українці - Цензор.НЕТ 9846
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09.08.2021 14:36 Відповісти
Вот где настоящие патриоты - где есть на что есть, а не только ходить парадами и горланить маты.
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08.08.2021 15:10 Відповісти
А в это время почти миллион ляхов свалили в германию, столько же в британию, норвегию, францию, нидерланды, данию, канаду, австралию. А американцы, чтобы остановить польское нашествие, даже запрещали полякам участвовать в гринкарте...
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08.08.2021 16:00 Відповісти
Шо, ватан - нашествіє асвабадітєлєй тебе надихає більше?

The biggest restriction of the diversity visa lottery is that the applicant or their spouse must be citizens of countries that have sent fewer than 50,000 immigrants to the U.S. over the previous five years. As a result, those from Mexico, Canada, China and India -top origin countries for U.S. immigrants in recent years - are not eligible. The list of eligible countries can change each year. For example, due to increased immigration to the U.S., citizens of Bangladesh became ineligible for the lottery starting in 2011, and those from Nigeria became ineligible since 2013. Others can gain eligibility for the lottery if immigration to the U.S. slows, as was the case with citizens of Russia who became eligible beginning in 2008, while those from Poland could apply starting in 2012*
*The first DV lottery, for fiscal year 1995, was named DV-1

For DV-2022, persons born in the following countries are not eligible to apply:
Bangladesh, Brazil, Canada, China (including Hong Kong SAR), Colombia, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Jamaica, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, United Kingdom (except Northern Ireland) and its dependent territories, and Vietnam.
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09.08.2021 14:53 Відповісти
Розсирати людей і ресурси - тут Україні рівних немає і ніколи не буде . В цьому ми - ЧЕМПІОНИ СВІТУ .
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08.08.2021 17:01 Відповісти
нет ) в этом чемпионы и никогда не будут побеждены - англичане. Почему - догадайтесь сами.
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08.08.2021 18:15 Відповісти
Вот этот товарищ https://censor.net/ru/user/468637,обозвал украинцев в Польше ХОХЛАМИ
так шо дорогой товарищ щирий украинец живи тут с голой жопой
и дружно голосуй за идиотов и не скули,что тебе денег нехватает.
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08.08.2021 17:56 Відповісти
настоящие патриоты Украины, что тут скажешь... у меня тоже много знакомых которые щеголяли в вышиванках в Польшу свалили... оттуда теперь родину любят
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08.08.2021 18:14 Відповісти
Сначала выберем клоуна, а потом сЁбёмся в Польшу и будем ржать с оставшихся…
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08.08.2021 20:53 Відповісти
так и есть, за последние 2 года, как победил шут, украинцев всё больше и больше выезжают в Европу
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09.08.2021 22:42 Відповісти
 
 